«Вдруг соперники снимают? Шифруемся». Что сборная России готовит для Швейцарии

На последней тренировке перед стартовой игрой на Олимпиаде в Пекине наша команда наигрывала много вариантов спецбригад.

Сегодня мужская сборная России по хоккею провела вечернюю тренировку в преддверии старта олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Уже завтра коллектив Алексея Жамнова сыграет со швейцарцами в рамках группового этапа.

Состав звеньев на сегодняшней тренировке не изменился по сравнению с прошлым занятием.

Вратари: Федотов, Самонов.

Белые: Нестеров — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко.

Красные: Яковлев — Минулин, Галиев — Семёнов — Грицюк.

Синие: Телегин — Елесин, Слепышев — Карнаухов — Воронков.

Зелёные: Шарипзянов — Войнов, Ткачёв — Андронов — Чибисов — Каюмов.

В первой спецбригаде большинства работали Гусев, Шипачёв, Воронков, Грицюк и Нестеров. Позднее вместо Воронкова вышел Войнов, потом вместо Грицюка — Слепышев, команда начала разыгрывать другие схемы. В общем, вариантов масса. Конечно, не обошлось без хитростей, чтобы запутать соперника.

В меньшинстве вышли Андронов, Карнаухов, Яковлев и Никишин.

Не было Сергея Плотникова, он с утра тренировался с Биляловым, Шугаевым и Анисимовым. В заявке на турнир Сергей есть.

С центральными нападающими на точке вбрасывания активно работали тренеры Сергей Фёдоров и Алексей Жамнов.

После завершения тренировочного процесса на вопросы журналистов ответили генеральный менеджер российской сборной Илья Ковальчук, а также игроки команды Иван Федотов и Андрей Чибисов.

Илья Ковальчук выглядел уверенно, хотя признался представителям СМИ, что всё равно волнуется. Наблюдать за игрой с трибуны волнительно.

— 25 человек заявили, всех увидели на льду сейчас, плюс Плотников и Билялов.

— Анисимов физически не готов?

— Почему? Вчера и сегодня тренировались, всё в порядке.

— Сегодня очень много тренировали неравные составы, было восемь бригад большинства и семь — меньшинства. Ещё не определились с ними?

— Конечно, определились, просто есть разные обстоятельства, надо всем ребятам дать поиграть, тренерский штаб проверял все сочетания, это нормально.

— Швейцарцев разобрали?

— Да, Алексей Юрьевич, думаю, ответит на этот вопрос.

— Волнение всё ближе к началу турнира?

— Уже хочется поскорее начать турнир. Сегодня была контрольная тренировка. Думаю, все в хорошем настроении и заряжены.

— Больше волнуется сейчас Ковальчук-менеджер или Ковальчук-игрок?

— Конечно, Ковальчук-менеджер. Лучше играть, чем сидеть на трибуне и переживать.

— Грицюк и Никишин – совсем молодые ребята, можете вспомнить свои ощущения, когда играли на Олимпиаде в 18 лет?

— Супер! Ребятам не повезло ни в коем случае, они заслужили быть здесь и доказывают это каждый день. В юном возрасте приехать на Олимпиаду – это дорогого стоит, на всю жизнь. Надеюсь, они проявят себя.

— Как думаете, будет 13+7 или 12+8?

— Это лучше к Алексею Юрьевичу.

— Нет опасений, что завтра заставят играть в масках? Сегодня финки в масках будут.

— Как я понял, сегодня был директорат, сказали, что хоккеистки не были обязаны играть в масках, просто они договорились так с канадками, чтобы избежать всяких инцидентов.

— Есть гарантии, что мы не будем в масках?

— У нас гарантии никакой нет, завтра посмотрим. Но я знаю, что у нас все отрицательные, надеюсь, у швейцарцев тоже.

— Во время матча вы будете в раздевалке, рядом с командой?

— Нет, в раздевалке будет тренерский штаб. Перед игрой зайду в раздевалку, а во время игры – где-то рядом.

— Что вас больше всего беспокоит?

— Меня ничего не беспокоит перед стартом Олимпиады. Мне понравилось, как провели тренировочный лагерь. Все ребята живы-здоровы, и есть огромное желание играть.

— В чём уникальность этого тренерского штаба? Перед тренировкой Фёдоров и Жамнов минут 15 работали над вбрасываниями.

— У этих ребят есть опыт игры в середине, они могут подсказать какие-то секреты нашим центрам. У нас уникальная тренерская бригада, такой игровой опыт у всех.

Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

— Канадки вчера требовали от россиянок тесты от пяти утра, нашей команде не придётся вставать так рано?

— Нет, нам не придётся. У нас игра в 16:40, нам нужно сдать тесты до 12 часов.

— Как микроклимат? Ходят слухи, Кузьменко с кем-то поругался?

— Нет, никто ни с кем не ссорился. Рабочая обстановка, ребята тренируются, живут в деревне. Понятно, что в «пузыре» непросто, но все в одинаковых условиях, никаких проблем нет.

Не отказывались от многочисленных вопросов и хоккеисты российской сборной.

— Стартовать готовы? – с ходу спросили журналисты у Андрея Чибисова.

— Конечно, готовы! Такие вопросы задаёте. Мы к этому готовились не один день, всё сделали, выполнили хороший план. Главное сейчас – ответственно подойти к играм и сделать своё дело, выигрывать в каждом матче, держать темп в каждой смене, навязывать свою игру и силовую борьбу, и, думаю, у нас всё получится.

— На тренировке было очень много вариантов в большинстве, просто чехарда.

— Вдруг где-нибудь команда соперников снимает? А мы шифруемся. Просто пробуем перед игрой разные сочетания, на игре всё может случиться. Может, если в одном сочетании не пойдёт, мы быстро перестроимся в другое сочетание и сыграем в два раза лучше.

— В женском хоккее второй матч в масках, как думаете, такое вообще возможно в мужском хоккее?

— Думаю, у нас такого не будет, потому что у всех команд всё нормально. Все сохранились, не играют товарищеские игры, чтобы не заболеть. Думаю, у нас такой ситуации не будет. Если у девушек ситуация чуть похуже, то они играют в масках. Это установка Олимпиады, поэтому мы не можем этого отрицать. Они сказали, а мы либо играем, либо нас дисквалифицируют. Тут нужно только принимать правила и реагировать на них.

— То есть такое реально может быть в мужском хоккее?

— Как показал женский хоккей, всё может быть. Мы думали, что такого не может быть, но они второй матч так играют. Не знаю, что будет, посмотрим. Это не от нас зависит.

— Много шума вокруг Андрея Кузьменко, что ребята думают об этом, как вы его провожали?

— Мы тренируемся, он нам пожелал победы, удачи, золота. Очень жаль, что он уехал, но так получилось.

— Он выглядел травмированным?

— Давайте не будем это выносить, это немного провокационный вопрос.

— Уже разбирали швейцарцев?

— Да, смотрели и разбирали. Думаю, сейчас и завтра ещё посмотрим. Уже знаем, что они нам предложат. Будем навязывать свою игру, а не подстраиваться под них.

— У них Мальгина не будет по ковиду, это нам поможет?

— Я вообще никого не знаю с их команды. Без разницы, кто у них будет, кого не будет. Это Олимпийские игры, здесь нужно играть, а не смотреть на фамилии.

— Нервячок уже есть накануне матча, накатывает, что Олимпиада?

— Ответственность есть внутри у каждого. Мы готовились, осознавали, к чему идём. Проделали такую работу, у нас не такое сильное нервное напряжение, потому что мы готовились и знали, зачем проделали такую большую работу.

— Эту Олимпиаду называют китайским этапом Евротура, тут хоккеисты того уровня, к которым вы привыкли.

— Вы эксперт, вам, наверное, с трибун виднее, какого уровня хоккеисты. Это Олимпиада, этим всё сказано. Все будут выкладываться на все 100%. Это не Евротур, когда люди играют-играют в сезоне, потом поехали туда. Здесь всё намного серьёзнее, каждый хочет выиграть, каждый хочет вписать себя в историю. Поэтому каждый будет вытаскивать из себя всё до последнего.