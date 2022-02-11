«Не хотим вешаться от такого хоккея». Реакция сборной России на вторую победу на Олимпиаде

Мужская сборная России по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде-2022, одолев команду Дании. Да, игра вряд ли понравилась болельщикам с точки зрения качества и зрелищности, однако результат налицо — вторая победа во втором матче турнира и уже сегодня сборная России может оформить выход в четвертьфинал Игр.

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После игры на вопросы журналистов ответили главный тренер сборной России Алексей Жамнов, а также хоккеисты — вратарь Иван Федотов и нападающие Андрей Чибисов, Дмитрий Воронков и автор победной шайбы Павел Карнаухов.

«Если бы у Дании были более мастеровитые ребята, то концовка получилась бы другая»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги матча.

— В целом впечатления от игры — не очень. Не понравилось, что задание, которое получили игроки, не было ими выполнено. Приходилось терпеть. У датчан вязкая, жёсткая и мобильная команда, и мы об этом знали. Просили игроков контролировать нейтральные шайбы, концентрироваться на её удержании в зоне атаки. До конца это задание мы не выполнили.

— Показалось, что сборная России сыграла в стиле финнов.

— Не согласен с этим. Мы не играем, как финны. Мы стараемся больше контролировать шайбу, находиться в зоне атаки. Но когда шайбу сохранить не удается, то и атаки нет. Напротив, мы получаем контрвыпады на свои ворота. Это касается игровой дисциплины. Если хоккеисты выполняют задание, то и нужный результат будет. Поговорили после матча с игроками. Все прекрасно понимают ситуацию. У нас есть сутки на то, чтобы сделать необходимые выводы перед матчем с Чехией.



— Игровая практика сказывается?

— У нас были полноценные сборы. Мы изначально планировали провести на базе две недели, но из-за пандемии собрались на несколько дней раньше. Также мы рассчитывали провести пару товарищеских матчей: на базе в Новогорске и в Пекине. Но из-за коронавирусного протокола нам не удалось этого сделать. Игровой практики не хватает, но все команды находятся в одинаковых условиях.



— Что с большинством?

— Восемь попыток, ноль голов. Это очень плохо. У нас нет кучи вариантов. Мы задействуем всего лишь 10-12 игроков в большинстве. Никаких восьми разных сочетаний мы не имеем. Если у вас есть такие, то пришлите мне, я почитаю.



— От Шипачева и Гусева ждут креатива.

— Сегодня его не было. Ждём от них креатива.

— Швейцарцы и датчане имели больше игровой практики. Точно ли это можно назвать равными условиями?

— Но турнир-то идёт сейчас. То, что было до него, не имеет значения. Сегодня мы провели второй матч. Этого достаточно, чтобы понять, какая ответственность нас ждёт в следующих играх. Дальше будет только тяжелее. Игроки это понимают.

— Играете ли вы по формату «биться-бороться»?

— Я бы не сказал так. У нас есть креативные ребята в каждом звене. Но без контроля шайбы в зоне атаки проявить эти качества невозможно. У нас пока не работает этот компонент. Сегодня контролировали шайбу лишь в коротких отрезках игры, но это должно быть на протяжении всего матча.

— Будут ли перемены в сочетаниях?

— От первого звена идёт много передач, но мало угрозы чужим воротам. Мешает лишний пас, из-за него нет угрозы. Иногда бывают смены, когда они «возят» соперника, но до финального броска дело не доходит. Увлекаются этим. Посмотрим, может, и будут изменения. Подумаем.

— Очень радует Федотов. Ему дадут отдохнуть завтра?

— Посмотрим. У нас есть тренер вратарей, он примет решение.

— Насколько тяжёлая травма у Каюмова?

— Травма верхней части тела. Пока точно не могу сказать как и что. Ближе к вечеру будет ясно. Сейчас доктора обследуют.

— Будет ли играть Плотников?

— В следующем матче. Он готов. Мы просто смотрели его на тренировках.

— С чем связано невыполнение игрового задания?

— Не знаю. Пытались сегодня понять. Ничего страшного не произошло. Но в дальнейшем у нас будут матчи с более серьезными соперниками. Команды будут более мастеровитые. Надо отдать должное датчанам — очень хороший соперник, играл быстро. Думаю, если бы были более мастеровитые ребята, то концовка сегодня была бы другая.

— Нам столько раз говорили, что сборная должна играть в атакующий хоккей. Для вас принципиален стиль?

— Думаю, мы не хотим вешаться от такого хоккея. Когда ребята выполняют игровое задание, есть и голы, и содержание игры. Всё складывается от игровой дисциплины. Мы поговорили с ребятами в раздевалке, они всё прекрасно понимают. На Кубке Первого канала были голы и всё остальное. Там ребята выполняли игровое задание.

— Два матча «на ноль»: это заслуга вратаря, защиты или нападающие хорошо помогают игрокам обороны?

— В первую очередь вратарь здорово играет. Ребята у нас в зоне обороны стараются выполнять то задание, которое от них требуется. Но в зоне атаки пока много вопросов.

— Почему вы грустный? Победили же.

— Я грустный? (смеётся) Я хочу в следующий раз приходить и чтобы было не 2:0, а более крупный счёт. Хорошо, что есть две победы. Но для нас сейчас самое главное, чтобы была игра. Дальше соперники будут только сложнее, против них нужно играть немного в другой хоккей. Надо, чтобы ребята больше создавали моментов в атаке, лезли на ворота, угрожали воротам. По сегодняшней игре у нас перед воротами соперника не было трафика, вратарь всё видел и спокойно отбивал шайбы. Эти нюансы надо подредактировать.

— В чём-то прогресс есть по сравнению с первым матчем?

— Две забили (смеется). Не знаю. Всё равно будем ещё раз просматривать игру. Первый матч был другим, было больше волнения, игровой практики вообще не было. После второго матча по-другому реагируешь на всё.

«Вся страна ждёт обилия голов, но это Олимпиада — оборонительный хоккей на каждом сантиметре»

Голкипер сборной России Иван Федотов поделился впечатлениями от второго подряд «сухого» матча на Олимпиаде

— «Сухарь» — очень приятно, но повторюсь, что самые главные матчи впереди, которые покажут кто на что горазд. Сейчас не важно 1:0, 2:0 или 5:4 – главное, что это победа. Хороший матч, не так много бросков, как со швейцарцами, но я старался держать себя в тонусе. Были моменты, где нужно было быть в игре, спасибо ребятам.

Пашка Карнаухов хороший трудовой гол забил. Голы сейчас не совсем комбинационные у нас получаются, но всё впереди. Ребята мастеровиты, могут исполнять, они играют лидирующие роли в своих клубах, поэтому я думаю, что в следующие матчи мы будем намного лучше играть в атаке.

— Болельщики спрашивают, почему сборная играет так скучно?

— Понятное дело, что вся страна ждёт обилия голов, болельщики ждут от нас 5:0, 4:0, 10:0. Но это Олимпиада, здесь каждая команда играет на победу, поэтому оборонительный хоккей присутствует здесь на каждом сантиметре, в каждом углу. Хочешь не хочешь, пока не все обводки и комбинации получаются. Ребята прикладывают очень большие старания и эмоции, поэтому, может, надо где-то отпустить ситуацию, действовать хладнокровнее. Ребята могут забивать, всё будет нормально.

— В одном из эпизодов вы отбили шайбу шлемом?

— Да, был моментик. Сыграл по позиции. Соперник бросал неудобно для себя и неудобно для меня, но я сыграл шлемом и отбил шайбу в сетку.

— Ещё «один в ноль» был выход.

— Да, ребята не давали мне поскучать, но ничего страшного. Тем интереснее. Продолжаем свой путь – надеюсь, что всё самое интересное для болельщиков и для нас ещё впереди.

«Все соперники здесь тяжёлые. Дай бог, будем прибавлять»

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков подвёл итоги непростого поединка.

— Вязкий, тяжёлый матч, хороший соперник, непросто было. Дай бог, с каждой игрой будем прибавлять, будем играть лучше.

— Для болельщиков было удивительно, что со сборной Дании, которая впервые приехала на Олимпиаду, Россия сыграла так нерезультативно. С чем это связано?

— Все соперники здесь тяжёлые. В прошлой игре со Швейцарией тяжело было, в этой также. Ни один матч легко не дастся.

— Но в целом всё хорошо: две победы?

— Можно и лучше. Есть над чем работать. Будем добавлять.

— Над чем именно нужно работать?

— Над реализацией, над бросками, больше шайбу держать, лучше её контролировать.

— Что в большинстве не получается?

— Забить гол, точно бросить.

«Сегодня Россия прибавила в деталях, которые вам, журналистам, не видны»

Нападающий сборной России Павел Карнаухов рассказал, как складывалась игра с датчанами.

«Не получилось отправить шайбу в ворота с первой попытки, но она залетела со второй. Немного повезло. Оказали хорошее давление на соперника, шайба, скажем так, сама нашла клюшку. Возможно, со стороны было заметно, что после гола спала гора с плеч. Конечно, стало проще играть. Что касается эффективности моего звена по сравнению с другими сочетаниями, то так говорить некорректно. У нас все играют на полную, никто никому не предъявляет претензий. Глупо и неправильно говорить, что кто-то хуже играет, а кто-то — лучше. Также глупо называть причиной такой игры проведение матча в раннее время.

Нам нужно улучшать свою игру, прибавлять в разных деталях, везде по чуть-чуть. Обсудим, подкорректируем. Мы стараемся делать свою работу и проявлять свои лучшие качества. Также мы смотрели на финнов, канадцев и остальных. На Олимпиаде собраны хорошие команды. Те же датчане весьма опытны. У них специфическая манера игры, зато эффективная. Со швейцарцами нам тоже было непросто. Оба матча были тяжёлые, складывались по-своему. Сегодня мы прибавили в некоторых деталях, которые вам, журналистам, не видны. По итогам первых матчей на Играх можно ожидать, что и следующие будут заканчиваться примерно с такими счетами. Это кубковый хоккей».

«Отсутствие практики сказывается. Как ни тренируйся — игра есть игра»

Нападающий сборной России Андрей Чибисов отметил, что на сборной России сказывается отсутствие игровой практики.

«Очень интенсивный матч. Обе команды бежали, создавали плотную борьбу на каждом метре площадки. Хорошо, что нам удалось победить. Такие игры «кость в кость» — они закаляют, это будет для нас плюсом. Всегда хочется забивать больше, но пока не получается. Чемпионат давно был приостановлен, давно не было игрового времени. Сейчас надо быстро найти взаимопонимание с партнерами, чтобы реализовывать свои моменты.

Конечно, отсутствие практики сказывается. Тем более когда её не было месяц. Тяжело даже после десятидневного перерыва на Евротур, а сейчас не было матчей месяц. Как ни тренируйся — игра есть игра».