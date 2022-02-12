Воронков подставил Россию, капитан куда-то пропал. Оценки нашим за матч с Чехией на ОИ

Тягомотину первых двух матчей олимпийского турнира компенсировал третий. Для обеих команд, правда, это стал товарняк с повышенной ответственностью. Одни уже гарантировали себе первое место в группе, вторые наверняка знали об уверенном преимуществе Дании в параллельном матче, которое оставляло чехов на третьем месте при любом раскладе. Получилось весело, немножко нервно и очень противоречиво.

Вратарь

Иван Федотов — 5,5



Пропустил шесть раз, но «его» шайба была только одна, максимум — две. Сделал очень красивый сейв на Крейчи и в целом сдерживал постоянный чешский напор.

Первая пятёрка

Александр Никишин — 4,5



Кажется, банально перегорел из-за отсутствия опыта, ошибки наслаивались одна на другую. Решающее удаление в ОТ стало кульминацией.



Никита Нестеров — 6,0



Тактика массированного обстрела чужих ворот наконец-то дала результат в виде первого гола России в большинстве. В целом неплохо смотрелся в созидании, не только в этом моменте.



Станислав Галиев — 5,0



Мы (да и не только мы) просили перевести Галиева к Шипачёву, тренерский штаб пожелания медиа выполнил — и даже со своим привычным одноклубником форвард «Динамо» не сделал ничего.



Вадим Шипачёв — 5,0



В матчах, где Шипачёв не набирал очков, он создавал моменты. Сегодня его звено возило шайбу по периметру, а капитана и знаменосца прочно прикрыла чешская оборона. Тревожно перед плей-офф.



Андрей Чибисов — 6,0



Его шайба была во многом случайной, но если кто-то и должен был забить из этого звена, так это форвард «Металлурга», который по своему обыкновению играл активно.

Вторая пятёрка

Александр Елесин — 4,5



Удивительным образом набрал «+2» за полезность при большом количестве разнообразных ошибок, схватил ненужное удаление. Для надёжного домоседа крайне разочаровывающе.



Егор Яковлев — 6,0



Действовал надёжнее остальных российских защитников, не подпускал чехов к воротам со своего фланга.



Арсений Грицюк — 7,5



Острота, созданная молодым нападающим «Авангарда» в первых матчах турнира, наконец-то дала плоды. Держит свой уровень все три матча, даже жаль, что сегодня сыграл меньше 10 минут.



Владимир Ткачёв — 8,0



Пока по совокупности лучший центрфорвард турнира у России. Во многом благодаря ему второе звено стало абсолютно лучшим. Генерировал моменты за себя и за того парня.



Никита Гусев — 8,0



Ассистентский хет-трик говорит сам за себя, причём был полностью заслуженным. Сегодня мы видели того Гусева, который уезжал в «Нью-Джерси» лучшим игроком мира вне пределов НХЛ.

Третья пятёрка

Сергей Телегин — 5,5



Тренерский штаб опять не дал Телегину больше 10 минут. За них он не успел сильно ошибиться — из-за маленького айстайма это пока самый малозаметный игрок сборной.



Вячеслав Войнов — 5,0



Хуже обычного отыграл в атаке, принимая мало участия в выходе из своей зоны. Потерял позицию во время обоих голов чехов в равных составах.



Дмитрий Воронков — 4,0



Дело не только в удалении — с самого начала Воронков выходил делать всё что угодно, кроме игры в хоккей. «5+20» в его эпизоде вряд ли было, но судьи, кажется, дали «по совокупности», как в футболе.

Павел Карнаухов — 5,5



Был на льду во время трёх голов Чехии в большинстве, но за счёт форчека смог создать несколько моментов в чужой зоне.



Антон Слепышев — 5,0



Опять выпал из игры тройки, был малоактивен и запомнился в основном моментами потери шайбы или теми, когда в него втыкались чехи.

Четвёртая пятёрка

Дамир Шарипзянов — 5,5



Неброская игра без особых ошибок, но и без выдающихся моментов.



Сергей Плотников — 6,5



Неплохо вписался и в состав, и в спецбригаду большинства, сделав две передачи. Не всегда принимал правильные решения, но компенсировал их зарядом энергии.



Кирилл Семёнов — 6,0



Вернул Россию в игру, сделав счёт 3:4 спустя считаные секунды после гола Клока. Периодически смотрелся неплохо в меньшинстве, но что толку при такой реализации соперника.



Сергей Андронов — 5,5



Неплохо поборолся за шайбу в эпизоде с голом Семёнова. С функциями разрушителя сегодня справлялся хуже – чехи без особого труда подбирались к нашей зоне.



Михаил Григоренко — 5,0



К сожалению, смотрится инородным телом на протяжении всего турнира – не подходил к креативным Гусеву и Шипачёву, но и в звене разрушителей с Плотниковым и Андроновым также был не в своей тарелке.