Воронков подставил Россию, капитан куда-то пропал. Оценки нашим за матч с Чехией на ОИ

Тягомотину первых двух матчей олимпийского турнира компенсировал третий. Для обеих команд, правда, это стал товарняк с повышенной ответственностью. Одни уже гарантировали себе первое место в группе, вторые наверняка знали об уверенном преимуществе Дании в параллельном матче, которое оставляло чехов на третьем месте при любом раскладе. Получилось весело, немножко нервно и очень противоречиво.
Вратарь
Иван Федотов — 5,5
Пропустил шесть раз, но «его» шайба была только одна, максимум — две. Сделал очень красивый сейв на Крейчи и в целом сдерживал постоянный чешский напор.
Первая пятёрка
Александр Никишин — 4,5
Кажется, банально перегорел из-за отсутствия опыта, ошибки наслаивались одна на другую. Решающее удаление в ОТ стало кульминацией.
Никита Нестеров — 6,0
Тактика массированного обстрела чужих ворот наконец-то дала результат в виде первого гола России в большинстве. В целом неплохо смотрелся в созидании, не только в этом моменте.
Станислав Галиев — 5,0
Мы (да и не только мы) просили перевести Галиева к Шипачёву, тренерский штаб пожелания медиа выполнил — и даже со своим привычным одноклубником форвард «Динамо» не сделал ничего.
Вадим Шипачёв — 5,0
В матчах, где Шипачёв не набирал очков, он создавал моменты. Сегодня его звено возило шайбу по периметру, а капитана и знаменосца прочно прикрыла чешская оборона. Тревожно перед плей-офф.
Андрей Чибисов — 6,0
Его шайба была во многом случайной, но если кто-то и должен был забить из этого звена, так это форвард «Металлурга», который по своему обыкновению играл активно.
Вторая пятёрка
Александр Елесин — 4,5
Удивительным образом набрал «+2» за полезность при большом количестве разнообразных ошибок, схватил ненужное удаление. Для надёжного домоседа крайне разочаровывающе.
Егор Яковлев — 6,0
Действовал надёжнее остальных российских защитников, не подпускал чехов к воротам со своего фланга.
Арсений Грицюк — 7,5
Острота, созданная молодым нападающим «Авангарда» в первых матчах турнира, наконец-то дала плоды. Держит свой уровень все три матча, даже жаль, что сегодня сыграл меньше 10 минут.
Владимир Ткачёв — 8,0
Пока по совокупности лучший центрфорвард турнира у России. Во многом благодаря ему второе звено стало абсолютно лучшим. Генерировал моменты за себя и за того парня.
Никита Гусев — 8,0
Ассистентский хет-трик говорит сам за себя, причём был полностью заслуженным. Сегодня мы видели того Гусева, который уезжал в «Нью-Джерси» лучшим игроком мира вне пределов НХЛ.
Третья пятёрка
Сергей Телегин — 5,5
Тренерский штаб опять не дал Телегину больше 10 минут. За них он не успел сильно ошибиться — из-за маленького айстайма это пока самый малозаметный игрок сборной.
Вячеслав Войнов — 5,0
Хуже обычного отыграл в атаке, принимая мало участия в выходе из своей зоны. Потерял позицию во время обоих голов чехов в равных составах.
Дмитрий Воронков — 4,0
Дело не только в удалении — с самого начала Воронков выходил делать всё что угодно, кроме игры в хоккей. «5+20» в его эпизоде вряд ли было, но судьи, кажется, дали «по совокупности», как в футболе.
Павел Карнаухов — 5,5
Был на льду во время трёх голов Чехии в большинстве, но за счёт форчека смог создать несколько моментов в чужой зоне.
Антон Слепышев — 5,0
Опять выпал из игры тройки, был малоактивен и запомнился в основном моментами потери шайбы или теми, когда в него втыкались чехи.
Четвёртая пятёрка
Дамир Шарипзянов — 5,5
Неброская игра без особых ошибок, но и без выдающихся моментов.
Сергей Плотников — 6,5
Неплохо вписался и в состав, и в спецбригаду большинства, сделав две передачи. Не всегда принимал правильные решения, но компенсировал их зарядом энергии.
Кирилл Семёнов — 6,0
Вернул Россию в игру, сделав счёт 3:4 спустя считаные секунды после гола Клока. Периодически смотрелся неплохо в меньшинстве, но что толку при такой реализации соперника.
Сергей Андронов — 5,5
Неплохо поборолся за шайбу в эпизоде с голом Семёнова. С функциями разрушителя сегодня справлялся хуже – чехи без особого труда подбирались к нашей зоне.
Михаил Григоренко — 5,0
К сожалению, смотрится инородным телом на протяжении всего турнира – не подходил к креативным Гусеву и Шипачёву, но и в звене разрушителей с Плотниковым и Андроновым также был не в своей тарелке.
- 12 февраля 2022
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