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США – Словакия – 2:3 Б, голы, обзор матча мужского хоккейного турнира зимней Олимпиады – 2022 в Пекине

Гудбай, Америка! Сборная студентов едет домой, открывая путь России к полуфиналу с Канадой
Андрей Бобров
США – Словакия – 2:3 Б
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Словаки в четвертьфинале Олимпиады отыгрались за 46 секунд до конца и выбили из турнира одного из фаворитов.

Американцы подходили к матчу в ранге явных фаворитов. Первое место в общем рейтинге по итогам группового этапа было тому под стать. Молодая команда Дэвида Куинна будто не заметила соперников на начальной стадии турнира, закончив её с разницей шайб 15:4. Словакам никаких сюрпризов преподнести не удалось. Рабоче-крестьянский хоккей позволил им обыграть лишь латвийцев и обеспечить себе более высокий посев. В квалификации они без особого труда разобрались с немцами, оставив тем самым финалистов прошлых игр за бортом соревнований. Перед матчем со «звёздно-полосатыми» в словаков практически никто не верил. Слишком большая разница в мастерстве между командами приближала шансы словацкой сборной на победу к нулю. Их положение ещё усугублялось тем, что играть с американцами пришлось на следующий же день после виктории над Германией, то есть времени на восстановление было совсем немного.

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На удивление, активнее матч начали аутсайдеры. Словаки с первых минут забрали шайбу под собственный контроль и начали поддавливать соперника в их зоне. Юрай Слафковски — главное открытие турнира — на 11-й минуте открыл счёт. Затяжная атака словаков привела к тому, что американцы оставили 17-летнего словацкого вундеркинда на пятаке совсем одного, тот хлёстким кистевым переиграл Штраусса Манна и забросил свою пятую шайбу на турнире, упрочив лидерство в гонке снайперов. Ближе к экватору периода игра начала выравниваться, и на первый перерыв команды отправились отдыхать при равенстве на табло. 46 секунд не дотерпели словаки. Ник Абруццезе завершил блистательный быстрый переход американцев из обороны в атаку и восстановил паритет в матче.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 07:10 МСК
США
Окончен
2 : 3
Б
Словакия
0:1 Слафковски (Черешняк, Регенда) – 11:45' (5x5)   1:1 Абруццезе (Бенирс, Кэмпфер) – 19:14' (5x5)   2:1 Хентджес (Пербикс, Смит) – 28:56' (5x5)   2:2 Гривик (Чайковски, Гудачек) – 59:16' (6x5)   2:3 Цегларик – 70:00' (ПБ)

Не сказать, что американцы после заброшенной шайбы стали играть более раскованно. Словаки по-прежнему играли достаточно плотно, понимая, что по свободному льду соперника им не сломить. Концентрации на весь период команде Крэйга Рэмзи хватило, но на 29-й минуте встречи небольшая расслабленность оборонцев привела к заброшенной шайбе Сэма Хентджеса. В быструю атаку улетели американцы и расчертили великолепную комбинацию перед воротами Патрика Рыбара.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Как только номинальным хозяевам матча дали много свободного пространства – они тут же смогли извлечь из этого выгоду. Словаки практически ничего не создавали, но и довольно-таки успешно мешали «звёздно-полосатым» играть в привычный для них хоккей, поэтому интрига в матче сохранялась вплоть до финальной сирены. Второй период выиграли американцы, но вряд ли можно было назвать этот исход справедливым. Абсолютно равный хоккей показывали команды во второй двадцатиминутке.

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В последние 20 минут уже американцы значительно прибавили в напоре, и словаки были вынуждены больше оборонять и так не устраивающий их счёт на табло, нежели пытаться сравнять его. Было несколько подходов от того же Слафковски, но там уже хорошо действовал голкипер американской сборной. В концовке словаки попытались организовать что-то наподобие штурма ворот Манна, и это привело к спасительному голу Марека Гривика за 44 секунды до сирены. Словак качественно поработал на пятаке и перевёл игру в овертайм, который получился абсолютно равным с огромным количеством атак в обе стороны.

70 минут игрового времени победителя не выявили, судьбу матча должна была решить серия буллитов. Героем всей Словакии стал Петер Цегларик, забросивший единственный буллит и открывший сборной России путь к потенциальному полуфиналу с Канадой. А суперталантливая сборная США, лучшая команда Олимпиады по итогам группового этапа, уже едет домой. Гудбай, Америка!

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