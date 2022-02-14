От них такой прыти не ждали. Хоккеисты, удивившие на групповом этапе Олимпиады

Групповой этап в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине завершён. У команд больше нет права на ошибку, а борьба за медали обещает получиться ожесточённой. В преддверии старта квалификационного раунда (сборная России, напомним, автоматически попала в четвертьфинал), рассказываем про хоккеистов, пока наиболее удививших на нынешних Играх с положительной стороны.

н. Юрай Слафковски (Словакия), 17 лет

3 игры, 4 (4+0) очка

Не перестаёт удивлять юный форвард сборной Словакии Юрай Слафковски, который будет в числе топ-проспектов на ближайшей церемонии драфта НХЛ. Габаритный нападающий словаков вместе со шведом Валльмарком разделил первую строчку в списке снайперов группового этапа. У Юрая однозначно большое будущее, совсем скоро мы увидим его на высоком уровне в лучшей лиге мира, здесь нет никаких сомнений. Пока же Слафковски покоряет своей игрой на Олимпиаде.

н. Лукас Валльмарк (Швеция), 26 лет

3, 4 (4+0)

Куда более опытный швед тоже забросил четыре шайбы и в приятном смысле удивил своей игрой. В КХЛ в составе ЦСКА Лукас выглядит как-то скромнее, зато в своей национальной сборной центральный нападающий просто прекрасен. Валльмарком доволен тренерский штаб, нападающий провёл отличный групповой этап. Посмотрим, сохранит ли хоккеист такую же прыть на главные встречи.

н. Шон Фаррелл (США), 20 лет

3, 6 (3+3)



Про сборную США вообще отдельный разговор. Многих хоккеистов из нынешнего состава «звёздно-полосатых» болельщики и специалисты видят первые. Вот, например, приятно удивил своей результативностью и креативом в атаке форвард Шон Фаррелл из университетской команды. Молодой парень, между прочим, стал лучшим бомбардиром группового этапа Олимпийских игр, а его сборная в итоге получила первый номер рейтинга в плей-офф.

н. Бен Майерс (США), 23 года

3, 5 (2+3)

Майерс постарше Фаррелла, но тоже заслуживает похвалы. Он, наряду с такими мастодонтами, как финны Маннинен и Хартикайнен, стал вторым бомбардиром группового раунда. Бен выступает за университетскую команду Миннесоты, однако разговоры про «приехавших на Олимпиаду непонятных студентов» после такого яркого выступления на Олимпиаде (по крайней мере, в первой её части) справедливо отходят на второй план.

н. Павел Карнаухов (Россия), 24 года

3, 1 (1+0)

Не нужно сильно акцентировать внимание на результативности Карнаухова – в его обязанности вообще не входило забивать. Это чекер и силовой форвард для низовых звеньев. Однако Павел не только стал автором ключевого гола в ворота датчан, но и вообще проявил себя с лучшей стороны в роли центрального нападающего. Не зря армейца позвали на Олимпиаду, он приносит много пользы, впахивая на каждом участке площадки.

н. Кент Джонсон (Канада), 19 лет

3, 4 (1+3)

Молодой центральный нападающий выступал за сборную Канады на недавнем молодёжном чемпионате мира в Канаде, который в итоге не был доигран из-за коронавируса. Это молодая восходящая звезда «кленовых листьев». Кент уже не теряется и во взрослом хоккее. На Олимпиаде он выглядит очень прилично и постоянно заставляет обратить на себя внимание. Результативность для такого возраста тоже очень приличная.

з. Либор Шулак (Чехия), 27 лет

3, 2 (1+1)

В КХЛ этот чешский защитник выступает за клуб-аутсайдер «Адмирал», зато в составе сборной Чехии на Олимпийских играх находится на ведущих ролях. Тренеры очень доверяют этому игроку, он выходит на ключевые отрезки матчей своей команды.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Например, именно Либор стал автором решающего гола в ворота сборной России в овертайме при счёте 5:5.

в. Себастьян Дам (Дания), 34 года

Две победы в двух матчах

Дам не играл в матче с Россией, но помог своей команде добиться успеха в двух других важных встречах с Чехией и Швейцарией. Именно Себастьян отразил 39 бросков сборной Чехии из 40 и помог датчанам одержать победу в первом в истории матче Дании на Олимпийских играх. Голкипера в итоге признали лучшим игроком первого дня Олимпиады. Исторический момент для датской сборной.