Россия в полуфинале! Наши дожали Данию и теперь поборются за медали Олимпиады

Встреча со сборной Дании в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира не сулила сборной России лёгкой жизни – за последнюю неделю скандинавы успели продемонстрировать высокий уровень организованности в обороне (наша команда имела возможность убедиться в этом лично), а в игре с Латвией ещё и большую волю к победе, отыгравшись по ходу тяжело складывавшегося матча.

Тем не менее подопечные Алексея Жамнова подходили к битве за полуфинал в статусе безоговорочного фаворита – по-другому в противостоянии действующих чемпионов и дебютантов Олимпиады просто быть не могло, — этим попытался воспользоваться один из лидеров и самых опытных игроков датчан Франс Нильсен, который решил сыграть в так называемые «игры разума» и (резонно) переложил всё давление исключительно на нашу команду: «Дания впервые на Олимпиаде, а четвертьфинал с Россией, возможно, самый важный матч в истории сборной? Да, но в то же время мы завтра можем всё выиграть, а Россия – всё проиграть. Всё давление – на них, а мы можем выйти и играть раскрепощённо. Нам надо играть так, как мы играли против них в прошлый раз. Надеюсь, мы найдём смелость больше держаться за шайбу».

Первый период, однако, получился совсем не таким, как несколько дней назад. Датчане ещё более плотно играли в обороне и совсем не помышляли об угрозе воротам Федотова. Практически вся двадцатиминутка прошла у владений Себастьяна Дама, который впервые на этом турнире сыграл с российской сборной. В отличие от своего молодого коллеги Фредерика Дикова, Дам оказался под гораздо бóльшим давлением, встретив сразу 18 бросков в створ в стартовой трети.

Многие из них были нанесены со средней или дальней дистанции и не представляли опасности. Успешные попытки прорваться на пятачок датской сборной были очень редкими, поэтому момент, который упустил Вадим Шипачёв, не сумев добить шайбу в метре от ворот, мог сыграть с нашей командой злую шутку.

Однако чуть позже капитан россиян исправил собственную ошибку. Не обошлось без доли везения – после долгой позиционной атаки Яковлев вывел Гусева на бросок, который получился неудачным. Шайба отскочила как раз к Шипачёву – промахнуться и в такой ситуации он просто не имел права.

Дания сравняла счёт вскоре после перерыва – первое же полноценное большинство подопечные Хайнца Элерса реализовали за считанные секунды, поразив ворота Ивана Федотова всего четвёртым броском в створ за матч.

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Гол окрылил датчан, которые ненадолго стали чуть смелее и попытались активнее давить на соперников. Однако сборная России быстро вывела игру из своей зоны, вновь переместив большую часть действий на половину скандинавов.

Выйти вперёд это, правда, не помогало, однако в определённый момент датчане всё-таки дрогнули. Попытку датских хоккеистов выйти из обороны накрыл Никишин. Грицюк тут же адресовал бесхозную шайбу Гусеву, который, немного покрутившись на левом фланге, откатил её Нестерову. Бросок Никиты получился убийственным – за шайбой с трудом уследили даже судьи, которые с небольшим опозданием зафиксировали взятие ворот.

В третьем периоде датчане ожидаемо стали чаще ходить вперёд, а Федотову, кажется, стало немного скучно – Иван собственноручно подарил соперникам несколько шансов, но затем спас команду, когда это было необходимо, нейтрализовав выход два в одного.

Этот выход произошёл во время нашего большинства – несмотря на то что сначала российские хоккеисты чуть не пропустили, буквально в следующей атаке они разыграли лишнего и дожали датчан. Снова отличился защитник – на этот раз свой бросок продемонстрировал Войнов.

Времени, чтобы отыграться, у скандинавов уже не осталось, хоть они едва и не смогли сократить отставание. Сборная России вновь не без труда обыграла дружину Хайнца Элерса, которая провела очень достойный турнир, и вышла в полуфинал. Наша команда точно поборется за медали!