Лиге пора избавляться от «Йокерита»? Что происходит в КХЛ

«Чемпионат» возобновляет свою постоянную рубрику и подводит итоги первой недели нового регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ пора избавляться от «Йокерита»

Главным событием старта турнира, не связанным с матчами и спортивными результатами, стали очередные выкрутасы финского «Йокерита». «Шуты» настолько испугались положительных тестов на коронавирус у своего последнего соперника «Нефтехимика», что самовольно ушли на карантин, нарушив основные положения ковидного регламента и поставив КХЛ в трудную ситуацию. Кстати, наличие заражённых в нижнекамском коллективе не подтвердилось, равно как их не было и в финской команде, однако «Йокерит» слезать с карантина не собирается. И лиге, кажется, пора принимать серьёзные меры в отношении клуба из Хельсинки.

«Йокерит» на карантине. Лучше влепить ему 5 «технарей», чем ставить сезон на грань срыва В регламенте КХЛ нет пункта о добровольном карантине, но кажется финны живут в нашей лиге по своим правилам.

Дело в том, что «Йокерит» уже не в первый раз за последний год показывает своё полное неуважение к КХЛ и чрезмерную самостоятельность в решении вопросов. В марте финны первыми отказались от продолжения плей-офф из-за вспыхнувшей эпидемии коронавируса. Не согласовали своё решение с КХЛ, не попробовали, например, созвать экстренный совет директоров, не предложили поиск компромиссных вариантов (в Финляндии уже нельзя было играть по решению властей), а просто поставили лигу перед фактом. Мол, делайте, что хотите, а мы играть не будем, нам нельзя.

В начале сентября «Йокерит» сорвал открытие регулярки в Минске, зачем-то, с подачи местной общественности, перемешав хоккей с политикой. Это был глупый бойкот с не менее глупыми оправданиями – в Финляндии пытались назвать в качестве причины неявки клуба на матч некие угрозы из Беларуси, затем пробовали спихнуть всё на КХЛ, а в результате оказалось, что «Йокерит» не прилетел в Минск 3 сентября по соображениям безопасности. Однако в следующую неделю «Динамо» на своей площадке спокойно приняло «Барыс», «Ак Барс» и «Салават Юлаев», и никого из этих клубов не встречал в аэропорту «кровавый диктатор» Лукашенко с автоматом наперевес. Логично, что КХЛ не спустила «Йокериту» этот отвратительный демарш и влепила «шутам» заслуженный технарь.

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Но в Хельсинки, видимо, намерены гнуть свою линию до конца и продолжать устраивать КХЛ различные подлости. Теперь «Йокерит» без единого заболевшего в команде уходит на двухнедельный карантин, показывая своё наплевательское отношение к специальным положениям на сезон, которые лига разрабатывала как раз для таких случаев. И снова есть оправдание – запрет финских властей. А регламент КХЛ для «Йокерита» – так, бумажка, рыбу заворачивать.

Курри: «Йокерит» сделал всё в соответствии с инструкциями властей Финляндии

Лига согласилась перенести четыре матча «Йокерита», но этим решением проявила излишнюю лояльность, которую «шуты» не заслуживают. Наверное, стоит вспомнить, что финский клуб с момента своего вступления в КХЛ разыгрывает роль жертвы и украденной насильно невесты, а в качестве родителей этой самой невесты выступают многие журналисты, общественные деятели и простые болельщики в Финляндии. На страницах местных СМИ бедный и несчастный «Йокерит» уже шесть лет называют узником и пленником КХЛ, тренажёром для русских топ-клубов, игрушкой наших олигархов и всё в таком духе. Тональность не сменилась даже после того, как у «шутов» остался единственный владелец – финн Яри Курри.

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Но если раньше это нытьё, оправдывающее низкие спортивные результаты «Йокерита» в КХЛ, даже забавляло, то теперь у финнов появились некоторые рычаги влияния, и «шуты» стали для лиги настоящей обузой. И сейчас неясно, зачем КХЛ нужна команда, которая может подставить в любой момент. Безапелляционно объявить о снятии с чемпионата, политическом (!) бойкоте матча или странном карантине. Самодеятельность «Йокерита», прикрываемая «решениями властей», уже откровенно достала. Если уж разница в законодательстве России и Финляндии стала мешать проведению хоккейного чемпионата, если уж «Йокериту» и его окружению так плохо в КХЛ, то, вероятно, лиге пора вернуть украденную невесту домой. Ожиданий она не оправдала, а жалеть мы вряд ли будем.

КХЛ в начале нового этапа развития. Что поменялось?

Межсезонье прошло под знаком жёсткого потолка зарплат, и мы много писали о том, как долгожданная реформа отразилась на селекционной работе клубов. Однако это была лишь теория, и только сам турнир должен был показать, что изменилось на практике. Какие же выводы следуют из первой декады регулярки?

Говорить об увеличившейся конкуренции пока слишком рано, так как на старте любого сезона в таблице, как правило, царит приятная глазу плотность. Однако уже сейчас ясно, что никаких революционных сюрпризов, видимо, ждать не придётся. Верхушку Запада снова оккупировали СКА и ЦСКА. Да, «армейцы» привыкают жить без ротации, но это пока не мешает им уверенно нести знамя побед. На Востоке тоже без неожиданностей – лидируют многолетние топы конференции «Авангард», «Ак Барс» и обновившийся «Металлург», а также «Салават», который, похоже, решил посерьёзнее подойти к регулярному чемпионату, чем в прошлые годы.

В КХЛ не осталось команд без поражений. Последней был «Авангард» «Салават Юлаев» выиграл принципиальный матч, а «ястребы» не справились с Хартикайненом.

Впрочем, если копнуть поглубже, то можно увидеть много любопытных моментов. Классно выглядит «Локомотив», и если «железнодорожники» продолжат в том же духе, то мы получим в Ярославле коллектив, которому искренне не нравится быть за спиной «армейских» грандов. Проваливаются на старте московское «Динамо» и «Трактор», хотя эти коллективы были в числе тех, кого видели новыми лидерами КХЛ. Но у обоих клубов есть потенциал: у бело-голубых только что вернулись травмированные лидеры, а «Трактор» до сих пор выступает без Анвара Гатиятулина на тренерском мостике.

Главный пока приятный сюрприз – четвёртое место минского «Динамо» на Западе. Но не будем перехваливать, так как сейчас даже нет гарантий, что команда без финансовых проблем доиграет чемпионат. Ключевое разочарование – выступление «Сибири». Пока новосибирский клуб даже с вернувшимися в строй лидерами еле уносит ноги на домашней площадке от «Куньлуня», и это явно не то, на что рассчитывали в «Сибири» после успешного прошлого чемпионата и спокойной предсезонки.

Но будем смотреть дальше! Повторю, что главный ожидаемый результат от потолка зарплат состоит не в том, что «верхи» поменяются местами с «низами», а в том, что между топ-клубами сотрутся все границы, и условный ЦСКА будет таким же кандидатом на Кубок Гагарина, как и, например, «Салават Юлаев». Без всяких ремарок. Так что если нынешняя плотность в верхней части турнирной таблицы конференций будет сохраняться и дальше, а на поздних стадиях раундов плей-офф мы реально не сможем вычленить фаворитов и аутсайдеров, то это уже будет огромной победой для КХЛ.

А пока отметим одну приятную закономерность – наш чемпионат стал зрелищнее! По крайней мере в своём начале. Практически каждый игровой день дарит нам как минимум один голевой триллер, и это отражено в статистике – средняя результативность матчей нынешнего сезона составляет 5,3 шайбы за игру. Ни один из предыдущих двенадцати чемпионатов не поднимал эту цифру выше пяти. Очень хочется, чтобы команды продолжали в таком же духе, и больше уважали в хоккее атаку и шоу, а не прагматизм и тяжёлую работу. И, кстати, за первые 10 дней сезона в КХЛ уже состоялось 3 игры, где было заброшено 10 шайб. В прошлые чемпионаты таких матчей за весь сезон редко набиралось больше 5-6.

От «Куньлуня» тоже есть польза

«Куньлунь» образца сезона-2020/2021 – максимально странная команда. Дело даже не в переезде в Мытищи – это вынужденная мера. Но состав? Набор русских игроков, которые оказались не нужны другим клубам, что, как правило, говорит об их уровне. Плюс отсутствие болельщицкой базы, неясные цели существования в главной европейской лиге, забытая задача о подготовке китайских кадров к Олимпиаде-2022. Зачем и для кого играет этот коллектив?

Пожалуй, ответ на этот вопрос всё же есть. Эти парни с драконами на груди бьются за свои фамилии. Кто-то, типа Алексея Кручинина, Егора Дугина или Дмитрия Шикина пытается вернуться в сферу интересов серьёзных клубов КХЛ. А кто-то – лишь впервые заявляет о себе. Один из таких ребят, которых мы можем заметить только благодаря таким вот странным проектам, как «Куньлунь» — это форвард Герман Шапорев.

Воспитанник омской школы хоккея подавал надежды в юниорских командах системы «Авангарда», но на уровне «Омских ястребов» в МХЛ не сумел выдержать конкуренцию. Затем нападающий 2000 г.р. уехал играть в Казахстан, а в это межсезонье получил неожиданный шанс в «Куньлуне», куда был приглашён на просмотровый контракт. Сейчас Шапорев заключил уже полноценное соглашение, и абсолютно заслуженно. У нападающего обнаружился шикарный бросок, хорошая скорость и спортивная злость, он забил трижды в четырёх встречах и уже заключил полноценное соглашение с «Ред Стар».

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Возможно, Шапорев уже за этот хоккейный год сумеет увеличить свой прогресс, заинтересует кого-то из других клубов и по-настоящему начнёт свою взрослую карьеру. В таком случае непонятный «Куньлунь» выступит в роли ступеньки в большую игру, в которой так нуждается практически любой молодой и талантливый хоккеист. И вот ради такого результата «драконов» в КХЛ ещё можно будет потерпеть. «Куньлунь» сейчас в какой-то степени подхватил знамя «Кузни» и может сослужить пользу не только отдельным игрокам, но и даже сборной России. Ведь помимо Шапорева в китайском клубе из Мытищ играет немало других молодых ребят, которых списали в их прежних командах.