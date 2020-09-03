«Йокерит» должен смешать спорт с политикой». Почему финский клуб не поехал в Беларусь

«Йокерит» всё-таки сдался под напором общественного давления в Финляндии, и не полетел в Минск на открытие сезона. Сначала об отмене рейса Хельсинки-Минск сообщила финская пресса, а спустя полчаса клуб официально заявил, что матч с минским «Динамо» 3 сентября отменён.

Протесты против матча в столице Беларуси начались несколько недель назад. Финны давили на то, что нельзя ехать в Минск, где Александр Лукашенко недавно нечестно выиграл выборы, а затем устроил карательные операции против несогласных с результатами. Протесты в Беларуси продолжаются и сейчас.

Игрокам «Йокерита» угрожали из Беларуси, они сорвали матч. Большой скандал в КХЛ. LIVE «Йокерит» не вылетел в Беларусь на матч КХЛ, все подробности бойкота.

Ещё в последний день лета на сайте клуба появилась информация, что выезд всё-таки состоится. «Мы решили лететь в Минск только на игру. Вылетим в день матча и уедем сразу после него», — заявил тогда генеральный менеджер клуба Яри Курри.



После этого «джокеров» атаковали со всех сторон. Национальная букмекерская контора Veikkaus прервала партнёрские отношения с клубом, протесты против матча в Минске выразили профсоюз хоккеистов Финляндии и фан-клуб «Йокерита», а пресса устроила настоящую бомбардировку, призывая «шутов» одуматься.

«Вся КХЛ – одна большая операция в защиту России. Гимн РФ играет в Хельсинки – это политика»

«Спортсмены любят повторять, что нельзя смешивать спорт и политику, но это наивная идея. Спорт всегда был связан с политикой. Такие страны, как Беларусь, Россия, Китай и Катар, который должен провести чемпионат мира по футболу, с помощью зрелищных спортивных мероприятий хотят улучшить свой имидж.



Вся КХЛ – это одна большая операция в защиту России. Когда «Йокерит» вступал в лигу, это было лотереей. Без финского клуба в КХЛ было бы 18 русских команд и по одной из Казахстана, Китая, Латвии и Беларуси. Но теперь «Йокерит» играет в Хельсинки, а гимн России играет на «Хартвалл Арене». Это в высшей степени политика.



Спортсмены могли бы высказываться гораздо прямолинейнее, чем политики. Например, требовать социальных перемен, а также по правам человека. В США, например, звёзды различных видов спорта создали целые движения против расизма и полицейского насилия.

В официальной внешней политике Финляндия и другие западные страны должны поддерживать баланс между правами человека и другими вопросами. Перед спортсменами такая проблема не стоит.



Результаты «Йокерита» в русской КХЛ можно назвать заурядными. Сейчас из-за ограничений, связанных с коронавирусом, есть вероятность, что «джокерам» придётся проводить домашние матчи в России. Тогда исчезнут и их болельщики. Если «Йокерит» хочет оставаться значимой спортивной фигурой в Финляндии, команда должна открытым текстом смешать спорт с политикой», — писал Пертту Кауппинен из Iltalehti.



«В последние дни клуб не проявляет активность в соцсетях, но всё равно в них очень много шума. Один из постов в «Инстаграме» «Йокерита» за последнюю неделю был рекламой одежды. Он собрал сотни комментариев, хотя обычно посты клуба комментируют мало.



Большая часть комментариев была на английском языке от людей, которых можно принять за белорусов. Многие из них писали слово в слово: «Если вы приедете в Беларусь, значит, вы поддерживаете жестокого диктатора, у которого руки по локоть в крови».



Под фотографией Марко Анттилы тоже более сотни комментариев, самый популярный получил 1000 лайков: «Пожалуйста, не приезжайте в Минск и не играйте на земле диктатора», — пишет Ilta Sanomat.

КХЛ объявила об отмене матча между минским «Динамо» и «Йокеритом»

«Вынули голову из песка. Здорово, что работу спортивных журналистов заметили»

«Никто в финском спорте сейчас не испытывает такое давление, как «Йокерит». Практически все, кто мог высказаться, осудили решение «Йокерита» сыграть в Минске. Государственная букмекерская компания Veikkaus приостановила сотрудничество. Ассоциация хоккеистов Финляндии выступила против матча в Минске. Даже главная поддержка «Йокерита», его фан-клуб, сначала призывал команду не ехать в Минск, а потом объявил бойкот домашних матчей.



Если не случится чуда, то чартер «Йокерита» сегодня днём полетит на юг, в последнюю диктатуру и самую проблемную точку Европы.



Безответственные действия «джокеров» легко объясняются тем, что клуб является марионеткой Владимира Путина и делает ровно то, что ему говорят. Клуб получает деньги от олигархов из ближнего окружения Путина, так что вся власть находится у них. Но на практике это не снимает с них ответственности.

Игроков нельзя винить в ситуации, но и с них нельзя полностью снять ответственность. Если бы клуб устами Марко Анттилы сказал, что команда не едет в Беларусь, она бы не поехала. Но, как нам известно из источников в команде, игроки даже не рассматривали возможность бойкота.



У Курри и игроков КХЛ есть привилегия примеров для подражания, которые тоже несут ответственность. Но они засунули свои головы в песок и собираются по-тихому сесть на самолёт в Минск.



Выезд в Минск – краеугольный камень в шестилетней саге «Йокерита» в КХЛ, и он по меньшей мере не делает этот путь более величественным.



«Йокерит» — просто заложник политики. И это не изменится до тех пор, пока клуб играет в КХЛ», — писал Саша Хуттунен из Iltalehti.

После сообщений об отмене матча «Йокерита» Хуттунен добавил: «Вынули голову из песка. Из такого песочного песка, что я могу сказать только «Вау, как круто!». Здорово, что и мою работу, и работу других спортивных журнанистов заметили. Спасибо».

«Йокерит» не полетел на матч в Минск. Что с ним нужно сделать руководству КХЛ?

Позже издание Jatkoaika сообщило, что «Йокерит» отказался лететь на матч вовсе не из-за общественного порицания, а из-за угроз жизни, которые получали игроки из Беларуси. Как сообщил источник издания, игроки испугались за собственную безопасность.

«Йокерит» отменил встречу, и, похоже, сделал это в последний момент – за 15 минут до того, как об отмене рейса стало известно в прессе, директор клуба по логистике Веса Вилккула заявлял, что «шуты» едут в Минск, как и запланировано.



Теперь вопрос с формулировкой. КХЛ сообщила, что матч между минским «Динамо» и «Йокеритом» не состоится 3 сентября. Что это значит? Игру решили перенести на другой день и/или в другое место, или всё-таки финнам засчитают техническое поражение?