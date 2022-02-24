Главная проверка в карьере Гатиятулина. Кажется, «Трактор» наконец созрел для чемпионства

Предстоящий плей-офф КХЛ грезится войти в историю как самый непредсказуемый в истории лиги. Да, кто-то вспомнит сезон-2017/18, прерванный из-за корейской Олимпиады, но тогда ситуация в корне отличалась от нынешней. Тогда все прекрасно понимали, что лучшие игроки мира не поедут в Пхёнчхан, и сборная России планомерно готовилась к Олимпиаде, держа в уме, что вся обойма будет из КХЛ, поэтому все клубы были заранее осведомлены и готовы к приостановке чемпионата.

Ещё в конце осени 2021 года весь мир был убеждён, что НХЛ отпустит своих хоккеистов на Олимпиаду и никаких поводов для остановки чемпионата не виделось, но в наше время всё меняется очень быстро. КХЛ ушла на полуторамесячную паузу, клубы отправили игроков в свои сборные и начали затяжную подготовку к плей-офф.

Фото: hctraktor.org

«Трактор» за этот сезон стал солидной командой, которая при некоторых обстоятельствах может знатно пошуметь в розыгрыше Кубка Гагарина. Анвар Гатиятулин уже готовил в подобных условиях команду к решающей стадии чемпионата четырьмя годами ранее. Итог, думаю, многие помнят – бронзовые медали КХЛ для Челябинска. Тот успех «Трактора» впервые заставил относиться к молодому специалисту не как к подающему надежды тренеру, а как к матёрому наставнику, прошедшему все ступени вертикали, прежде чем возглавить главную команду области. Гатиятулин тогда отлично физически подготовил команду, подвёл ее к пику формы не к концу февраля, где в соперниках был «Нефтехимик», а к середине марта. В те сроки как раз был бит «Салават Юлаев», расправа над которым и принесла челябинцам такую желанную бронзу. Даёт ли такой успешный опыт некую фору над другими тренерами? Определённо. Так почему бы ему этим козырем не воспользоваться?

Безусловно, на одной физике далеко не уедешь. Исполнители должны быть соответствующие. Этот пробел челябинцам в это межсезонье как раз удалось закрыть. У «Трактора» отличное по именам топ-9, любое из звеньев способно повлиять на исход поединка, что, безусловно, может стать мощным оружием в руках Гатиятулина в матчах на вылет. К тому же у главных звёзд команды – Гики и Седлака — будет дополнительная мотивация. Прошлогодние нули в серии с «Салаватом» и совсем неудачное выступление в Пекине стали поводами для разговоров о характере и боевом духе чешской связки чёрно-белых. И Лукаш, и Томаш висят на больших контрактах с клубом, пора бы их и отрабатывать начать. По регулярному сезону к ним вопросов нет, твёрдая пятёрка. Но пора бы и в плей-офф начать зажигать.

«Трактор» — играющая команда, пляшущая в первую очередь от своих сильных сторон, не отталкивающаяся от соперника. Челябинцы не раз уже в этом сезоне выдавали крутые камбэки, тем самым заставляя своих болельщиков употреблять различного рода успокаивающие препараты. Любая классная команда в той или иной степени зависима от своих исполнителей. Ник Бэйлен проводит свой лучший сезон в Челябинске, а пожалуй, и во всей своей хоккейной карьере. Канадский белорус в этом сезоне набрал 42(!) очка в 49 матчах, став лучшим бомбардиром-защитником лиги по итогам регулярного чемпионата. 55-й номер набрал отличный ход перед плей-офф, но тут как назло вмешалась пауза в чемпионате, которая, возможно, повлияет в худшую сторону на блестящую форму Ника. Тут ещё важно понимать, что этот игрок имеет колоссальное значение для спецбригады большинства челябинского клуба.

Большинство у «Трактора» стабильно из сезона в сезон хромает, и даже недешёвые приобретения качественных хоккеистов – Пулккинена, Ткачёва, Яруллина — не смогли решить эту проблему. По итогам регулярки чёрно-белые в этом компоненте расположились только лишь на пятнадцатом месте, реализовав 19,3% попыток розыгрыша лишнего. Показатель, прямо скажем, не ахти какой. А что будет если сломается пушка Пулккинена из левого круга вбрасывания? Страшно даже представить. С меньшинством, кстати, дела обстоят не лучше. 16-е место из 24 команд лиги и 78,9% его нейтрализации. И это даже невзирая на летние приобретения Стася, Потапова вдобавок к Основину и Калинину, которые должны были убивать меньшинство. Игра в неравных составах — один из важнейших факторов в плей-офф, который может тебя как возвысить над всеми, так и прибить, поэтому в эту олимпийскую паузу Анвар Гатиятулин должен был более тщательно подойти к решению этой щепетильной проблемы.

В олимпийскую паузу штаб Гатиятулина вновь пополнил Виталий Ячменёв. Челябинец присоединился к Алексею Тертышному и Алексею Чикалину, входящим в штаб наставника чёрно-белых. Верные люди в штабе – безусловно, плюс, но в современном хоккее для достижения высоких результатов должен быть сильный штаб, именно с профессиональной точки зрения. Можно ли кого-то из штаба Гатияулина заочно назвать сильным спецом? Думаю, ответ очевиден.

Многие сейчас сетуют на вратарскую бригаду «Трактора» — Вилл-Гарипов. Да, оба вратаря не феерят в этом сезоне. Уверен, что в плей-офф команда пойдёт с Романом, которому нужно просто не опуститься ниже своего уровня. Уровень стабильного среднего вратаря лиги он держит. К сожалению, как показала практика, он не тот парень, который может прыгать выше головы и вытаскивать отданные матчи, но, возможно, для успешного выступления хватит просто тащить своё и действовать уверенно. Это вратарь сборной Чехии сделать вполне способен.

Фото: hctraktor.org

Если рассматривать соперников «Трактора» по сетке, то видится только одна команда на Востоке, с которой челябинцам будет крайне неприятно играть – «Ак Барс». Казанцы всегда, а в плей-офф особенно, плотно насыщают среднюю зону и не дают толком сопернику раскатиться. С такими командами «Трактору» Гатиятулина приходится и придётся несладко, так как противоядия от такого плотного и вязкого хоккей Анвар Рафаилович, как кажется, до сих пор не нашёл.

Для челябинцев неудачным выступлением будет вылет в первом-втором раундах Убежден, что с таким подбором игроков замахиваться на что-то, что ниже финала конференции – абсолютно неправильно и глупо. На «Трактор», определённо, на протяжении всей весны будет давление, которого раньше не было, что должно привлечь болельщиков ещё больше следить за командой Гатиятулина в решающем отрезке сезона. В конце концов, Анвару Гатиятулину создали все тепличные условия. Хочешь Блажиевского? Пожалуйста. Хочешь Ячменёва в штаб? Да ради бога. Продлить лидеров на долгий срок до плей-офф? Не вопрос. Главного тренера челябинцев даже внесли в совет директоров клуба, что для российских реалий вообще что-то экстраординарное. Осталось дело за малым, оправдать такое доверие и закрепиться на вершине топ-тренеров КХЛ.