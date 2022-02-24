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«Трактор» фаворит Кубка Гагарина — 2022, главная проверка в карьере Гатиятулина, чего ждать от «Трактора» в плей-офф

Главная проверка в карьере Гатиятулина. Кажется, «Трактор» наконец созрел для чемпионства
Андрей Бобров
Чего ждать от «Трактора» в плей-офф
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Челябинск уже 75 лет ждёт чемпионства. Анвар Гатиятулин на пороге судьбоносного тест-драйва хоккейной весны.

Предстоящий плей-офф КХЛ грезится войти в историю как самый непредсказуемый в истории лиги. Да, кто-то вспомнит сезон-2017/18, прерванный из-за корейской Олимпиады, но тогда ситуация в корне отличалась от нынешней. Тогда все прекрасно понимали, что лучшие игроки мира не поедут в Пхёнчхан, и сборная России планомерно готовилась к Олимпиаде, держа в уме, что вся обойма будет из КХЛ, поэтому все клубы были заранее осведомлены и готовы к приостановке чемпионата.

Ещё в конце осени 2021 года весь мир был убеждён, что НХЛ отпустит своих хоккеистов на Олимпиаду и никаких поводов для остановки чемпионата не виделось, но в наше время всё меняется очень быстро. КХЛ ушла на полуторамесячную паузу, клубы отправили игроков в свои сборные и начали затяжную подготовку к плей-офф.

Фото: hctraktor.org

«Трактор» за этот сезон стал солидной командой, которая при некоторых обстоятельствах может знатно пошуметь в розыгрыше Кубка Гагарина. Анвар Гатиятулин уже готовил в подобных условиях команду к решающей стадии чемпионата четырьмя годами ранее. Итог, думаю, многие помнят – бронзовые медали КХЛ для Челябинска. Тот успех «Трактора» впервые заставил относиться к молодому специалисту не как к подающему надежды тренеру, а как к матёрому наставнику, прошедшему все ступени вертикали, прежде чем возглавить главную команду области. Гатиятулин тогда отлично физически подготовил команду, подвёл ее к пику формы не к концу февраля, где в соперниках был «Нефтехимик», а к середине марта. В те сроки как раз был бит «Салават Юлаев», расправа над которым и принесла челябинцам такую желанную бронзу. Даёт ли такой успешный опыт некую фору над другими тренерами? Определённо. Так почему бы ему этим козырем не воспользоваться?

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Безусловно, на одной физике далеко не уедешь. Исполнители должны быть соответствующие. Этот пробел челябинцам в это межсезонье как раз удалось закрыть. У «Трактора» отличное по именам топ-9, любое из звеньев способно повлиять на исход поединка, что, безусловно, может стать мощным оружием в руках Гатиятулина в матчах на вылет. К тому же у главных звёзд команды – Гики и Седлака — будет дополнительная мотивация. Прошлогодние нули в серии с «Салаватом» и совсем неудачное выступление в Пекине стали поводами для разговоров о характере и боевом духе чешской связки чёрно-белых. И Лукаш, и Томаш висят на больших контрактах с клубом, пора бы их и отрабатывать начать. По регулярному сезону к ним вопросов нет, твёрдая пятёрка. Но пора бы и в плей-офф начать зажигать.

«Трактор» — играющая команда, пляшущая в первую очередь от своих сильных сторон, не отталкивающаяся от соперника. Челябинцы не раз уже в этом сезоне выдавали крутые камбэки, тем самым заставляя своих болельщиков употреблять различного рода успокаивающие препараты. Любая классная команда в той или иной степени зависима от своих исполнителей. Ник Бэйлен проводит свой лучший сезон в Челябинске, а пожалуй, и во всей своей хоккейной карьере. Канадский белорус в этом сезоне набрал 42(!) очка в 49 матчах, став лучшим бомбардиром-защитником лиги по итогам регулярного чемпионата. 55-й номер набрал отличный ход перед плей-офф, но тут как назло вмешалась пауза в чемпионате, которая, возможно, повлияет в худшую сторону на блестящую форму Ника. Тут ещё важно понимать, что этот игрок имеет колоссальное значение для спецбригады большинства челябинского клуба.

Большинство у «Трактора» стабильно из сезона в сезон хромает, и даже недешёвые приобретения качественных хоккеистов – Пулккинена, Ткачёва, Яруллина — не смогли решить эту проблему. По итогам регулярки чёрно-белые в этом компоненте расположились только лишь на пятнадцатом месте, реализовав 19,3% попыток розыгрыша лишнего. Показатель, прямо скажем, не ахти какой. А что будет если сломается пушка Пулккинена из левого круга вбрасывания? Страшно даже представить. С меньшинством, кстати, дела обстоят не лучше. 16-е место из 24 команд лиги и 78,9% его нейтрализации. И это даже невзирая на летние приобретения Стася, Потапова вдобавок к Основину и Калинину, которые должны были убивать меньшинство. Игра в неравных составах — один из важнейших факторов в плей-офф, который может тебя как возвысить над всеми, так и прибить, поэтому в эту олимпийскую паузу Анвар Гатиятулин должен был более тщательно подойти к решению этой щепетильной проблемы.

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В олимпийскую паузу штаб Гатиятулина вновь пополнил Виталий Ячменёв. Челябинец присоединился к Алексею Тертышному и Алексею Чикалину, входящим в штаб наставника чёрно-белых. Верные люди в штабе – безусловно, плюс, но в современном хоккее для достижения высоких результатов должен быть сильный штаб, именно с профессиональной точки зрения. Можно ли кого-то из штаба Гатияулина заочно назвать сильным спецом? Думаю, ответ очевиден.

Многие сейчас сетуют на вратарскую бригаду «Трактора» — Вилл-Гарипов. Да, оба вратаря не феерят в этом сезоне. Уверен, что в плей-офф команда пойдёт с Романом, которому нужно просто не опуститься ниже своего уровня. Уровень стабильного среднего вратаря лиги он держит. К сожалению, как показала практика, он не тот парень, который может прыгать выше головы и вытаскивать отданные матчи, но, возможно, для успешного выступления хватит просто тащить своё и действовать уверенно. Это вратарь сборной Чехии сделать вполне способен.

Фото: hctraktor.org

Если рассматривать соперников «Трактора» по сетке, то видится только одна команда на Востоке, с которой челябинцам будет крайне неприятно играть – «Ак Барс». Казанцы всегда, а в плей-офф особенно, плотно насыщают среднюю зону и не дают толком сопернику раскатиться. С такими командами «Трактору» Гатиятулина приходится и придётся несладко, так как противоядия от такого плотного и вязкого хоккей Анвар Рафаилович, как кажется, до сих пор не нашёл.

Для челябинцев неудачным выступлением будет вылет в первом-втором раундах Убежден, что с таким подбором игроков замахиваться на что-то, что ниже финала конференции – абсолютно неправильно и глупо. На «Трактор», определённо, на протяжении всей весны будет давление, которого раньше не было, что должно привлечь болельщиков ещё больше следить за командой Гатиятулина в решающем отрезке сезона. В конце концов, Анвару Гатиятулину создали все тепличные условия. Хочешь Блажиевского? Пожалуйста. Хочешь Ячменёва в штаб? Да ради бога. Продлить лидеров на долгий срок до плей-офф? Не вопрос. Главного тренера челябинцев даже внесли в совет директоров клуба, что для российских реалий вообще что-то экстраординарное. Осталось дело за малым, оправдать такое доверие и закрепиться на вершине топ-тренеров КХЛ.

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