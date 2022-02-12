Гениальный сейв российского голкипера! Чех уже думал о голе, а на арене включили сирену

Сегодня сборной России предстояло завершить групповой этап хоккейного турнира матчем с чехами. Увы, наши девушки в утреннем матче не смогли совладать с командой Швейцарии, вылетев с Олимпиады. Мужской сборной, конечно, никакой вылет не грозил, да и стадия ещё не та. Но всё равно хотелось только победы.
Утверждение, что отчётная встреча с коллективом Филипа Пешана ничего не значила, абсолютно обманчиво. Были как турнирные, так и психологические задачи. Ведь Чехия – очень принципиальный соперник, с которым у нашей команды всегда были непростые взаимоотношения на льду.
Да, пусть на нынешней Олимпиаде, как и четыре года назад в Корее, нет игроков из НХЛ, но накал и градус самой игры всё равно высок. Многие критикуют российскую сборную на скучный и невзрачный хоккей. Но ведь за два матча хоккеисты Алексея Жамнова не пропустили ни одной шайбы, выиграв обе встречи в основное время. Так какие вопросы могут быть с таким результатом?
«Играем ли по формату «биться-бороться»? Я бы не сказал так. У нас есть креативные ребята в каждом звене. Но без контроля шайбы в зоне атаки проявить эти качества невозможно. У нас пока не работает этот компонент. Сегодня контролировали шайбу лишь в коротких отрезках игры, но это должно быть на протяжении всего матча», – говорил главный тренер россиян после победы над Данией.
Неудивительно, что тренерский штаб серьёзно перетряхнул сочетания звеньев, чтобы внести какое-то вдохновение и попробовать ребят в других связках. Кроме того, по-прежнему страдает игра в большинстве. А вот вратарь Иван Федотов, отлично себя проявляющий на этой Олимпиаде, снова появился в воротах россиян. Собственно говоря, всё вполне логично.
Уже на стартовом вбрасывании Карнаухов начал выводить из себя опытного Крейчи, а наши быстро открыли счёт. Ткачёв набрал хорошую скорость по левому краю и хлёстким броском удивил Грубеца — шайба залетела в ворота под рукой вратаря. Владимир и в прошлых играх выглядел здорово, а теперь и вовсе забросил важную шайбу.
Дальше случился классный момент, который хочется пересматривать несколько раз. Это был гениальный, просто шикарнейший сейв в исполнении Федотова. Крейчи замыкал дальний пятак броском в касание, но российский голкипер на перемещении успел выставить ловушку, куда и залетела шайба.
Самое интересное, что на пекинской арене уже включили сирену, так как все подумали, что это гол. Нет и ещё раз нет! Сам Крейчи тоже не понял, как он мог не забить в такой ситуации. А ведь это некогда обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостона».
Россия — Чехия
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Правда, удержать победный счёт российской сборной не удалось. Чехи реализовали своё большинство после штрафа Елесина. Хорошо у соперника ходила шайба, после чего Кундратека вывели на бросок от синей линии — Федотов, которому Коварж перекрыл обзор, на этот раз не выручил.
Но играть на ноль каждый и матч и постоянно оставлять свои ворота в неприкосновенности тоже нельзя. Тем более на таком серьёзном турнире, как Олимпийские игры. Поэтому никаких претензий Ивану не предъявишь.
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