Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Вратарь сборной России Иван Федотов совершил роскошное спасение в матче с Чехией на Олимпиаде-2022 в Пекине

Гениальный сейв российского голкипера! Чех уже думал о голе, а на арене включили сирену
Павел Панышев
Иван Федотов совершил роскошное спасение
Комментарии
Опытный Давид Крейчи даже не понял, как он не забил, а наш вратарь Иван Федотов поймал кураж.

Сегодня сборной России предстояло завершить групповой этап хоккейного турнира матчем с чехами. Увы, наши девушки в утреннем матче не смогли совладать с командой Швейцарии, вылетев с Олимпиады. Мужской сборной, конечно, никакой вылет не грозил, да и стадия ещё не та. Но всё равно хотелось только победы.

Утверждение, что отчётная встреча с коллективом Филипа Пешана ничего не значила, абсолютно обманчиво. Были как турнирные, так и психологические задачи. Ведь Чехия – очень принципиальный соперник, с которым у нашей команды всегда были непростые взаимоотношения на льду.

Новость по теме
Что будет решать для сборной России по хоккею матч с Чехией на Олимпийских играх — 2022?

Да, пусть на нынешней Олимпиаде, как и четыре года назад в Корее, нет игроков из НХЛ, но накал и градус самой игры всё равно высок. Многие критикуют российскую сборную на скучный и невзрачный хоккей. Но ведь за два матча хоккеисты Алексея Жамнова не пропустили ни одной шайбы, выиграв обе встречи в основное время. Так какие вопросы могут быть с таким результатом?

«Играем ли по формату «биться-бороться»? Я бы не сказал так. У нас есть креативные ребята в каждом звене. Но без контроля шайбы в зоне атаки проявить эти качества невозможно. У нас пока не работает этот компонент. Сегодня контролировали шайбу лишь в коротких отрезках игры, но это должно быть на протяжении всего матча», – говорил главный тренер россиян после победы над Данией.

Третий матч России на Олимпиаде. Воронкова удалили до конца, забили уже 10 на двоих! LIVE Третий матч России на Олимпиаде. Воронкова удалили до конца, забили уже 10 на двоих! LIVE

Неудивительно, что тренерский штаб серьёзно перетряхнул сочетания звеньев, чтобы внести какое-то вдохновение и попробовать ребят в других связках. Кроме того, по-прежнему страдает игра в большинстве. А вот вратарь Иван Федотов, отлично себя проявляющий на этой Олимпиаде, снова появился в воротах россиян. Собственно говоря, всё вполне логично.

Уже на стартовом вбрасывании Карнаухов начал выводить из себя опытного Крейчи, а наши быстро открыли счёт. Ткачёв набрал хорошую скорость по левому краю и хлёстким броском удивил Грубеца — шайба залетела в ворота под рукой вратаря. Владимир и в прошлых играх выглядел здорово, а теперь и вовсе забросил важную шайбу.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
12 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК
Россия
3-й период
5 : 5
Чехия
1:0 Ткачёв (Гусев, Нестеров) – 04:51' (5x5)   1:1 Кундратек (Червенка, Странски) – 12:37' (5x4)   2:1 Нестеров (Гусев, Плотников) – 32:19' (5x4)   2:2 Крейчи (Червенка, Кундратек) – 38:41' (5x5)   2:3 Шпачек (Шулак, Соботка) – 39:16' (5x5)   2:4 Клок (Зогорна, Зогорна) – 43:14' (5x5)   3:4 Семёнов (Плотников, Андронов) – 43:50' (5x5)   4:4 Грицюк (Гусев, Ткачёв) – 46:43' (5x5)   5:4 Чибисов (Войнов) – 48:22' (5x5)   5:5 Гика – 48:57' (5x5)

Дальше случился классный момент, который хочется пересматривать несколько раз. Это был гениальный, просто шикарнейший сейв в исполнении Федотова. Крейчи замыкал дальний пятак броском в касание, но российский голкипер на перемещении успел выставить ловушку, куда и залетела шайба.

Самое интересное, что на пекинской арене уже включили сирену, так как все подумали, что это гол. Нет и ещё раз нет! Сам Крейчи тоже не понял, как он мог не забить в такой ситуации. А ведь это некогда обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостона».

Россия — Чехия

Россия — Чехия

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Правда, удержать победный счёт российской сборной не удалось. Чехи реализовали своё большинство после штрафа Елесина. Хорошо у соперника ходила шайба, после чего Кундратека вывели на бросок от синей линии — Федотов, которому Коварж перекрыл обзор, на этот раз не выручил.

Но играть на ноль каждый и матч и постоянно оставлять свои ворота в неприкосновенности тоже нельзя. Тем более на таком серьёзном турнире, как Олимпийские игры. Поэтому никаких претензий Ивану не предъявишь.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022