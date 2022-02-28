«Не от мира сего». В Америке забили невероятный гол с бутафорского лакросса

Лакросс-голы, которые ещё недавно были в диковинку, сейчас уже прочно вошли в хоккейный обиход. Их по-прежнему непросто забить, но всё больше и больше игроков добиваются успеха. Только в НХЛ за первопроходцем Андреем Свечниковым уже последовали Филип Форсберг и Тревор Зеграс, а уж сколько таких шайб заброшено в других лигах и на международном уровне, особенно юниорском – уже и не сосчитать.

Это новый тренд, пусть и не всем это нравится. Известный поборник хоккея старой школы Джон Торторелла ругал того же Зеграса за излишнюю артистичность и сетовал, что лет 20 назад за такие финты ему бы не аплодировали, а оторвали голову, но от реальности никуда не уйдёшь.

Неизбежно, что к лакроссу стали приспосабливаться, и вратарей теперь уже не так просто застать врасплох. «Они начали понимать, что это довольно эффективный приём. Это не просто игра на публику и пижонство. Все успешные попытки таких голов были реализованы в равных матчах. Когда игрок с шайбой находится за воротами, вратари стали внимательнее прикрывать верхний угол», — объяснял Форсберг.

Лакросс уже – не просто лакросс, хоккеисты стали продумывать его модификации, чтобы ещё больше запутать соперников. Тот же Зеграс, прежде чем забить из-за ворот, сделал чумовой лакросс-пас, который восхитил весь хоккейный мир (кроме Тортореллы).

На днях в студенческой лиге США продемонстрировали ещё одну модификацию, причём это была не импровизация, а явно наработанная комбинация команды колледжа Мерримака.

Нападающий Лиам Уолш держал шайбу за воротами и всем своим видом показывал, что пойдёт на лакросс-гол. В момент, когда он должен был поднять шайбу на клюшку, мимо него проехал Бен Брар и подхватил шайбу. Но всё произошло так быстро и чётко, что никто из команды Нью-Гэмпшира этого не заметил. Пока Брар объезжал ворота и по-бобровски заводил шайбу в неприкрытый угол, защитник сбивал Уолша с ног, пытаясь помешать забить лакросс-гол, а вратарь Майк Робинсон готовился отразить фейковый бросок. Идеальное исполнение.

Права на видео принадлежат Turner Sports Interactive, Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Merrimack Men’s Hockey.

«Гол Бена Брара – не от мира сего, потенциально это лучший момент сезона», — отметили в отчёте о матче на сайте Мерримака.

«Мы отрабатывали этот гол на тренировках, этим занимался мой помощник, который отвечает за большинство. Если бы знал, что мы будем это делать, я бы ещё подумал, делать так или нет. Но шайба зашла в ворота, так что это был отличный розыгрыш. Нам повезло», — сказал после матча главный тренер Мерримака Скотт Борек.

Это, кстати, не первый подобный гол. По крайней мере, одну такую обманку уже забивали год назад в одной из низших студенческих лиг США. Думается, не за горами и первые попытки на уровне НХЛ, ведь, если сделать всё чётко, то это работает, и вратари к подобному манёвру ещё не готовы.