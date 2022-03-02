«Авангард» выпустил бойца MMA, чтобы спасти матч плей-офф КХЛ. Забытая история из 2017-го

Сегодня омский «Авангард» начнёт свой путь в Кубке Гагарина. Сейчас коллектив Боба Хартли является действующим обладателем трофея, а пять лет назад «ястребы» могли об этом только мечтать. В 2017 году на пути омичей к титулу встал «Ак Барс», с которым они встретятся и сегодня. В заключительном матче той серии произошёл эпизод, о котором, вероятно, многие успели позабыть.

В первом раунде «ястребы» за шесть матчей справились с «Адмиралом», а в полуфинале Востока вышли на «Ак Барс», который взял убедительный реванш у «Салавата Юлаева» за поражение годом ранее. Казанцы быстро захватили преимущество и в противостоянии с «Авангардом», выиграв две первых встречи, после чего команды побеждали по очереди и к шестой игре подошли со счётом 3-2 в пользу татарстанского клуба.

Ожидалось, что омичи смогут дать бой «Ак Барсу» и перевести серию в седьмую встречу, однако с самого начала всё пошло не по плану гостей «Татнефть-Арены» — уже на пятой минуте Фёдор Малыхин реализовал удаление Эрика Густафссона. Хозяева владели подавляющим преимуществом, развить которое получилось только к середине третьего периода. За минуту и 26 секунд казанцы забили дважды, усилиями Иржи Секача и Артёма Лукоянова увеличив отрыв до трёх шайб.

Фёдору Канарейкину, на тот момент возглавлявшему «Авангард», нужно было срочно исправлять положение – вылет из Кубка Гагарина с каждой секундой становился всё ближе. Вскоре после гола Лукоянова наставник «ястребов» сделал ход конём и выпустил на лёд секретное оружие – защитника Сергея Орлова.

19-летний воспитанник омского хоккея преимущественно играл в МХЛ и в сезоне-2016/2017 изредка начал появляться в заявке основной команды. По ходу регулярки это произошло четыре раза, в двух из которых он выходил на лёд, в общей сложности проведя на льду 22 секунды. Его особенностью были огромные габариты – при росте 191 см и весе 92 кг Сергей мог навести ужас на любого более возрастного и опытного соперника. Тем более что на протяжении четырёх лет он параллельно занимался смешанными единоборствами и даже говорил, что не прочь однажды подраться с тафгаем «Барыса» Дамиром Рыспаевым.

Однако до этого не дошло: в игре с «Ак Барсом» Орлов получил свои шесть секунд славы, впервые появившись на льду и сразу устремившись к Денису Голубеву, известному умением залезть под кожу сопернику, что не раз делал и в том матче. Форвард казанцев такого явно не ожидал и потонул под градом ударов Сергея, который, разобравшись с ним, тут же отправился в раздевалку.

ВИДЕО.

Попытка завести одноклубников не удалась – Голубев не повёлся на провокацию, благодаря чему «Ак Барс» получил четыре минуты большинства, а затем довёл дело до победы, ещё дважды поразив ворота «Авангарда» и нанеся им «сухое» поражение. Правда, в финале Востока уже сам «Ак Барс» всухую проиграл «Металлургу».

Что касается Орлова, то его путь в хоккее получился недолгим. Избиение Голубева стало для него последним появлением в КХЛ – он провёл ещё один сезон в составе «Омских Ястребов», после чего закончил профессиональную карьеру.