«Динамо» и «Ак Барс» проиграли оба домашних матча. Что происходит с фаворитами КХЛ?

После двух домашних матчей в первом раунде две команды с более высоким посевом получают 0-2. С точки зрения посева это случилось в парах, где вероятность прохода гостей выше всего — четвёртая команда против пятой. Однако то, что этими клубами окажутся «Динамо» и «Ак Барс», стало крайне неожиданным.

Если «Ак Барс» проигрывает равному сопернику, который ещё и должен был выходить на другой клуб, то у «Динамо» ситуация другая: их побил клуб, еле-еле превышающий порог минимальных зарплат КХЛ. «Северсталь», правда, лишь на пару баллов отставала от лидирующих команд Запада и могла быть очень недовольной решением лиги — все шансы даже на второе место у них были.

Эти клубы встречались в первом раунде ещё в прошлом году — и, несмотря на итоговые 1-4, эта серия была вполне равной. Ключевой момент в ней — третий матч, когда «Динамо» сравняло счёт буквально за три секунды за конца матча, а потом и вытащило овертайм. Кроме того, что потенциальные 2-1 в момент превратились в 1-2, это наверняка нанесло «Северстали» и мощный психологический удар.

В принципе, та «Северсталь» хорошо сыграла против «Динамо» чисто тактически — атака команды Владимира Крикунова выглядела довольно читаемой. Сгубило «Северсталь» то, что у них не было такого сильного первого звена, плюс чисто тактические моменты — команды Разина не всегда умеют играть по счёту и в этом году уже умудрились упускать 5:1 в матче с «Нефтехимиком» и 4:0 – с «Сочи».

Однако коллективы растут — и тренеры прогрессируют вместе с игроками. Несмотря на смену тренера, атака «Динамо» в целом осталась довольно консервативной — и если в регулярке против разных соперников это можно преодолеть, то здесь всё было изучено под микроскопом. «Северсталь» выжала максимум из того, что создала — за две игры у них 10 шайб при xG в 3,98. «Динамо», для сравнения, забило шесть шайб при xG в 8,7 (данные InStat).

Андрей Разин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

И здесь сложно предъявлять претензии к нападающим — пока проигрывает динамовская оборона. Вратари всё-таки подвели «Динамо» — «Северсталь» в первом матче повела 2:0 после набросов защитников от синей, а во втором матче Бочаров пропустил три шайбы после трёх бросков. Кроме того, большинству «Северстали», у которого были проблемы в регулярке, дали развернуться по полной — четыре шайбы за два матча.

Судя по всему, третий матч у «Динамо» начнёт Александр Еремёнко, который в свои годы толком не имел практики в этом сезоне. Бело-голубые так и не решили проблему вратаря в этом сезоне, странный трансфер Кульбакова осенью ожидаемо не дал ничего. Сейчас очень сложно представить, за счёт чего команда Кудашова вытащит эту серию — единственный шанс здесь будет, если «Северсталь» начнёт охранять кукурузу, как говорил Евгений Кузнецов, ультрапассивная игра Череповцу вредила.

Однако Андрей Разин не просто так говорил, что серию весны-2021 проиграли из-за нюансов. Сейчас все нюансы подкручены.

«Ак Барс» накатывал на 2022 год мощно: начал успешную серию, очень много забивал, наконец заполнил все легионерские квоты — и перерыв ударил по команде Квартальнова особенно сильно. Ещё сильнее ударило решение КХЛ об обнулении технаря «СЮ»: вместо неудобной, но всё-таки не особо мастеровитой «Сибири» Казань опять получила в соперники «Авангард». Команда Хартли не просто умеет делать на льду всё то же, что и «Ак Барс», но и давно доминирует в гостевых матчах в Казани.

Пресс-конференция Квартальнова после второго матча была показательна — он выделил два гола, забитых «Авангардом» в меньшинстве, как главную причину поражения. После этого из «АБ» действительно как будто выпустили весь воздух, и весь третий период шокированные хозяева занимались безыдейными и неопасными вбросами.

Дмитрий Квартальнов Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Однако чем занимался «Ак Барс» весь год в большинстве? Приход Майка Пелино рекламировался как приглашение человека, который как раз и поправит игру в неравных составах — но Пелино таким никогда не являлся, из «Авангарда» в своё время его убирали как раз за дрянное большинство. В регулярке Казань пропустила шесть раз в большинстве, деля первое место в лиге ещё с двумя командами, и вчера два пропущенных гола тоже не выглядели сенсацией. Если вторая шайба выглядела как ошибка Кэмпфера, то первая — просто чудовищный позиционный провал.

Перед плей-офф говорилось, что это последний шанс для Дмитрия Квартальнова, чтобы показать свою профпригодность как тренера топ-клуба. Что ж, пока он его проваливет. Слухи о том, что в раздевалке всё не очень хорошо, можно было проверить на пресс-конференции, где на вопрос, почему Зарипов был в запасе, главный тренер просто завис и несколько раз ответил про «тренерское решение».

Однако к «Авангарду» прилетел чёрный лебедь — два финских защитника уехали, и это моментально делает спецбригады клуба крайне уязвимыми: Каски был основным пакмувером в большинстве, а Покка принимал на себя львиную долю блоков. Если совсем недавно финны казались самыми надёжными и адаптированными из легионеров, то сейчас оказалось, что ставку на них рушит политика.

Сейчас сложно представить не то, что Квартальнов вытащит серию с 0-2, а то, что Хартли отдаст её с 2-0. Ещё после чемпионства тренер говорил местным СМИ, что это будет его последний сезон — возможно, в тренерстве вообще, но эта цитата почему-то в российские медиа не попала. Ну а штабу «Ак Барса» надо придумать что-то новенькое — перебегать и перепрессинговать этот «Авангард» очень сложно.