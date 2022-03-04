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Плей-офф КХЛ — 2022, видеообзоры матчей Кубка Гагарина, статистика, факты, голы, расписание на 5 марта

«Северсталь» творит чудеса, «Ак Барс» совсем расклеился. Итоги четвёртого дня плей-офф КХЛ
Лев Лукин
Итоги четвёртого дня плей-офф КХЛ — 2022
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Видеообзоры матчей плей-офф КХЛ, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

Четвёртый день плей-офф КХЛ подарил болельщикам четыре матча — по два на Западе и Востоке. Кратко подводим итоги этих встреч.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кузьмин (Санников, Панин) – 16:01 (5x5)   2:0 Шмелёв (Антипин, Башкиров) – 26:42 (4x4)   3:0 Кадейкин (Шмелёв) – 30:06 (5x4)   3:1 Морозов (Голубев, Липон) – 38:40 (5x5)   3:2 Пьянов (Чайковски, Шаров) – 41:52 (5x4)   4:2 Пустозёров (Пименов, Алалыкин) – 52:09 (5x5)

В Уфе «Салават», лишившийся всех легионеров, встречался с «Сибирью», которая также осиротела на двух важных финнов — вратаря Сятери и защитника Йокипакки.

Финны массово бегут из КХЛ. В день матча плей-офф «Салават» остался без всех иностранцев Финны массово бегут из КХЛ. В день матча плей-офф «Салават» остался без всех иностранцев
«Салават» не развалился после ухода легионеров! Уфимцы дожали «Сибирь» в ярком матче «Салават» не развалился после ухода легионеров! Уфимцы дожали «Сибирь» в ярком матче

Но отсутствие звёзд, кажется, сыграло только на руку уфимской команде. По крайней мере, во второй встрече серии. На неё «Салават» вышел предельно заряженым, по-спортивному злым и агрессивным и к середине матча вёл со счётом 3:0. Правда, затем «Сибирь» чуть не совершила камбэк, но на 53-й минуте всех успокоил гол Пустозёрова. 4:2 в матче, 2-0 в серии в пользу Уфы, противостояние переезжает в Новосибирск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кузьменко (Лехтонен) – 29:15 (5x5)   2:0 Кузьменко (Бурдасов) – 57:53 (5x5)   3:0 Робинсон (Хуснутдинов) – 58:29 (5x5)   3:1 Мосалёв (Шинкевич, Горбунов) – 59:26 (5x5)

В Санкт-Петербурге позавчера СКА устроил феерию, но в повторном матче раздавить минчан у армейцев не получилось. Игра вышла намного упорнее, но всё же её ход контролировали петербуржцы. До 58-й минуты СКА обходился единственной шайбой в исполнении Андрея Кузьменко, но под занавес основного времени забил ещё дважды. Впрочем, сохранить «сухарь» для Юханссона не удалось — за 34 секунды до сирены шведа размочил Мосалёв.

3:1 в матче, 2-0 в серии, команды перебираются в Минск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Няттинен (Хохлов) – 03:25 (5x5)   0:2 Вовченко (Няттинен, Пилипенко) – 05:15 (5x4)   0:3 Моисеев (Думбадзе, Морозов) – 08:27 (5x5)   1:3 Рашевский (Новиков) – 10:17 (5x5)   2:3 Ведин (Зайцев) – 13:39 (5x5)   2:4 Вовченко (Пресс, Стенквист) – 21:20 (5x4)   3:4 Шипачёв – 44:12 (5x5)

«Северсталь» — пока главная сенсация нынешнего в плей-офф. В первой игре в Москве череповчане уверенно разобрались с «Динамо» 6:3, а сейчас взяли и вторую гостевую встречу. Наклёвывается выход во второй раунд, чего в Вологодской области не видели 9 лет!

Во второй игре бело-голубых снова подвёл Иван Бочаров, пропустивший три гола с трёх первых бросков в створ, но и полевые хоккеисты не смогли ничем реабилитировать своего голкипера. При этом «Динамо» быстро отыграло две шайбы, но в самом начале второго периода пропустило от Вовченко и вновь погрузилось в апатию, из которой москвичей не смог вывести даже первый гол Шипачёва в плей-офф.

«Северсталь» удержала победу 4:3 и повела в серии 2-0. Алексею Кудашову надо срочно что-то придумывать, чтобы не закончить первый раунд с позором.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Сошников (Каски, Цегларик) – 00:43 (5x5)   1:1 Фер (Дыняк) – 03:41 (5x5)   1:2 Найт (Грицюк, Покка) – 05:37 (5x5)   2:2 Глухов (Лукоянов, Кэмпфер) – 08:24 (5x5)   2:3 Телегин (Найт, Шарипзянов) – 23:59 (4x5)   2:4 Дедунов (Семёнов) – 36:17 (4x5)   2:5 Сошников (Семёнов) – 59:41 (en)

Начало второго матча серии «Ак Барс» — «Авангард» в Казани внезапно выдалось весёлым: за 8 с небольшим минут команды обменялись двумя заброшенными шайбами. Показалось, что анархия будет править в этой встрече и дальше, однако уже со второго периода пошла абсолютно кубковая игра, в которой вновь лучше оказался «Авангард».

«Ястребы» идеально оборонялись и бережно относились к своим голевым моментам, чего нельзя было и близко сказать про «Ак Барс». Во втором отрезке казанцы дважды получили возможность впервые в серии реализовать большинство, но обе попытки не только не закончились голами в ворота Грубеца, но ещё и обернулись пропущенными шайбами!

Второй гол «Авангарда» в меньшинстве, кажется, совсем прибил «Ак Барс», и прийти в чувство казанцам не помог даже перерыв. За третий период подопечные Квартальнова вообще ничего не создали в атаке, а омичи эталонно сыграли по счёту, закончив потрясающий по содержанию матч голом в пустые ворота. 5:2 и 2-0 в серии, которая теперь переезжает в Балашиху.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Гол дня

Сегодня было много симпатичных шайб после розыгршей «2 в 1» и бросков в касание, но мы отметим другой гол. Александр Кадейкин после отъезда финских звёзд стал едва ли не главным лидером «Салавата», и вот как он отметил это событие — просто приехал на пятак «Сибири» и вонзил шайбу под перекладину. Мощно, амплитудно, красиво!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Драка дня

В какой-то момент матча в Уфе хоккеисты распалились настолько, что устроили массовую потасовку. Судьи долго не могли утихомирить соперников, а больше всех усердствовали «малыш» Чесалин и известный провокатор Голубев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Празднование дня

И снова Уфа! Алексей Пустозёров, забив четвёртый гол «Салавата», очень трогательно посвятил шайбу Родиону Амирову, который сейчас борется с серьёзным заболеванием.

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Провал дня

В этой номинации сразу два лидера. «Ак Барс» умудрился дважды пропустить в большинстве за период, чем и подписал себе приговор в этой встрече.

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Ну а голкипер «Динамо» Иван Бочаров сумел отразить только четвёртый бросок в створ по своим воротам: предыдущие три закончились голами в исполнении «Северстали».

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Расписание на 5 марта

В пятый игровой день плей-офф состоится три матча Кубка Гагарина. «Барыс» в столице Казахстана примет «Магнитку» (счёт в серии 1-1), «Нефтехимик» попробует переломить ход серии с «Трактором» (0-2), а в Ярославле продолжится битва «Локомотива» и ЦСКА (0-2).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2022, суббота. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Трактор
Челябинск
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