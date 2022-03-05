Уникальный тренд плей-офф КХЛ! Топ-клубы Востока забивают по 2 гола в меньшинстве за матч

Противостояние «Металлурга» и «Барыса» пока получается самым бескомпромиссным в первом раунде Кубка Гагарина – после двух матчей эта серия была единственной, в которой обе команды одержали по победе. Виктория магнитогорцев оказалась более убедительной – «сталевары», проиграв с отставанием всего в одну шайбу в стартовой встрече, во второй игре смогли оторваться от соперников аж на четыре гола.

После двух матчей на арене подопечных Ильи Воробьёва серия переехала в Казахстан. Первая команда Востока отправилась туда без Юхо Олкинуоры – финский голкипер, который носил статус первого номера команды, расторг контракт с клубом и стал одним из 13 легионеров, покинувших КХЛ в последние дни. «Если все собрались уезжать, значит, это не они, а за них решили. Очень плохо, что спорт смешивают с политикой», — прокомментировал отъезд Олкинуоры первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

Тем не менее потеря Юхо не должна сильно сказаться на амбициях магнитогорской команды в плей-офф – в победном матче с «Барысом» ворота «сталеваров» защищал опытнейший Василий Кошечкин, который провёл очень солидную игру, в то время как Олкинуора выглядел не очень надёжно по ходу первой встречи.

Сегодня 38-летний ветеран вновь продемонстрировал свой высокий уровень, нейтрализовав атаку казахстанской команды и отразив 28 бросков. Кошечкин выручил команду в момент главной необходимости – в первом периоде магнитогорцы пять раз оказывались в меньшинстве, при этом в двух случаях им приходилось играть в формате «три на пять». Подопечные Юрия Михайлиса имели очень много возможностей открыть счёт, но все 16 бросков в створ были отражены голкипером «Металлурга». Ещё четыре приняла на себя оборона южноуральцев.

Более того, на перерыв они ушли с минимальным преимуществом – ошибка хоккеистов «Барыса» при розыгрыше большинства в начале встречи спровоцировала контрвыпад Семёна Кошелева, который в очном противостоянии переиграл Йони Ортио. Большие вопросы в этом эпизоде (да и не только) к защитнику хозяев Джо Морроу, который не оказал никакого давления на соперника.

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В начале второй 20-минутки магнитогорцы, вдохновлённые вчерашним примером «Авангарда», решили продолжить уникальный тренд и ещё раз отличились в меньшинстве – на этот раз выход «один в ноль» реализовал Павел Акользин. После этого гола казахстанцы играли очень дисциплинированно и до середины третьего периода не позволяли гостям удаляться, чтобы, не дай бог, не пропустить ещё.

Однако даже это не помогло – вскоре «Металлург» забросил ещё раз, вынудив Юрия Михайлиса заменить Ортио на Никиту Бояркина. Он держался чуть больше 10 минут, но потом слишком легко позволил Григорию Дронову продавить себя и сделать счёт 4:0.

Третий период был уже формальностью – «Барыс» откровенно бросил играть, да и магнитогорцы особо не давили, ограничившись голом Максима Карпова после очередного выхода «один в ноль».

Лишь после замены Кошечкина на Ивана Налимова в середине 20-минутки казахстанцы задвигались, но было уже слишком поздно – они успели сократить отставание до двух шайб, однако на большее времени не хватило. 5:3 в матче и 2-1 в серии – «Магнитка» впервые в этом противостоянии вышла вперёд.