«Динамо» выжило в Череповце, на Западе определена пара 1/2 финала. Итоги дня плей-офф КХЛ

Восьмой игровой день плей-офф КХЛ подарил нам четыре матча, два овертайма и одного четвертьфиналиста Кубка Гагарина. Кратко подводим его итоги.

Первый матч игрового дня подарил голевое изобилие в Новосибирске – общими усилиями «Сибирь» и «Салават Юлаев» забросили девять шайб. Сильнее в атаке преуспели игроки уфимской команды, отправившие шесть шайб в ворота сибиряков. Ключом к победе «Салавата» стала вдохновенная игра в большинстве в исполнении бригады Александра Кадейкина. Сам Кадейкин оформил дубль при реализации лишнего, а ещё однажды в этом компоненте отличился Виктор Тихонов.

К 35-й минуте «Сибирь» проигрывала 1:4, но шайбы Ильи Морозова и Александра Шарова подарили хозяевам надежду на чудесный камбэк. Однако сам же Шаров и подвёл свою команду, получив удаление до конца матча за фол на Панине. Уфимцы реализовали лишнего, а затем забили гол ещё и в пустые ворота. Команда Томи Лямся повела в серии 3-1 и оказалась в одном шаге от выхода в следующий раунд.

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Московское «Динамо» загнало себя в сложнейшую ситуацию на самом старте плей-офф, дважды подряд проиграв «Северстали» (3:6 и 3:4) на домашнем льду. В Череповец команды переместились при 2-0 в пользу команды Андрея Разина, и при идеальном развитии событий она могла рассчитывать на завершение серии на родной площадке. Однако третий матч противостояния (3:1) завершился в пользу бело-голубых, после чего стало понятно, что соперникам ещё как минимум один раз предстоит вернуться в Москву.

Сегодня же стало ясно, что после московского матча команды опять отправятся в Череповец, чтобы сыграть шестую встречу. Четвёртый матч получился самым интересным и интригующим в этой серии на данный момент. В ходе встречи «Северсталь» дважды вела в счёте, но москвичи неизменно находили возможность восстановить равновесие на табло.

Игра складывалась качельным образом. В первом и третьем периодах намного лучше смотрелись хозяева, второй отрезок по игре остался за гостями. Решающим в игре оказалась реализация большинства. В конце третьего периода Дмитрий Рашевский получил две минуты за подножку, но череповчане своим шансом не воспользовались. В свою очередь, подопечные Алексея Кудашова аналогичную возможность не упустили – Вячеслав Войнов идеальным образом разрядил пушку за пять минут до конца первого овертайма, сравняв счёт в серии.

Говоря о противостоянии «Динамо» и «Северстали», невозможно пройти мимо ключевой фигуры серии – 41-летнего голкипера бело-голубых Александра Ерёменко. Этого без преувеличения легендарного вратаря немыслимое количество раз за последние годы отправляли на пенсию различные эксперты, а он продолжает тащить свой клуб в решающие моменты. После двух поражений на старте серии тренерский штаб «Динамо» произвёл рокировку на последнем рубеже команды, сменив неудачно отыгравшего Ивана Бочарова на Ерёменко.

И Александр пока что прекрасно справляется со своими обязанностями на оценку «5+». В конце третьего периода динамовцы буквально выживали на льду, отбиваясь от атак хозяев, и во многом благодаря действиям Ерёменко, им это удалось. Весь вопрос сейчас заключается в том, на сколько хватит здоровья у голкипера, которому всего через месяц исполнится уже 42 года.

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Вряд ли до начала противостояния «Авангарда» и «Ак Барса» кто-то мог предположить, что всё завершится в четырёх матчах. Серия четвёртой и пятой команды Восточной конференции виделась главным украшением первого раунда плей-офф, но первые три встречи получились односторонними по итоговому результату. Сами матчи складывались по-разному, но итог был неизменным – победа «Авангарда».

Вот и сегодня «ястребы» отличились первыми благодаря точному броску Никиты Сошникова. Гости смогли найти в себе силы переломить ход матча – Илья Сафонов сравнял счёт, а Стивен Кэмпфер вывел казанскую команду вперёд. Хозяева отыгрались за 3,5 минуты до конца основного времени после гола Ильи Сафонова, и исход встречи решился в овертайме.

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Перед началом дополнительного отрезка в активе «ястребов» была действующая серия из шести выигранных овертаймов подряд в матчах плей-офф – три из них были выиграны у «Ак Барса» (два в прошлогодней серии и один в этом сезоне). Но все серии когда-нибудь заканчиваются – Дмитрий Кагарлицкий пальнул под перекладину и вернул противостояние в Казань, где состоится пятый матч.

А вот в серии минского «Динамо» и СКА уже поставлена точка. Белорусская команда в четвёртом матче оказала достойное сопротивление армейцам Санкт-Петербурга и дважды имела минимальное преимущество в счёте, но в третьем периоде гостям удалось предпринять решающее усилие. Игроки СКА забросили три шайбы за шесть минут, решив судьбу отдельно взятого матча и поставив точку во всей серии в целом. Гол Мальте Стрёмвалля уже не повлиял на исход матча.

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Таким образом, образовалась первая полуфинальная пара в Западной конференции – СКА во втором раунде сыграет с московским «Спартаком». Напомним, красно-белые стали первой командой, преодолевшей стартовый раунд плей-офф. «Спартак» должен был встретиться с финским «Йокеритом». Тем не менее команда из Хельсинки сначала объявила о том, что не будет играть в плей-офф, а затем удалила со своего сайта всю информацию о КХЛ. Ни разу не выйдя на лёд, москвичи впервые с 2010 года оказались во втором раунде плей-офф КХЛ, где теперь сыграют со СКА.

Завтра, 9 марта, в КХЛ состоится всего один матч – им станет встреча магнитогорского «Металлурга» и «Барыса». Команда Ильи Воробьёва выиграла три матча кряду, в результате чего ведёт в серии 3-1 и находится в одном шаге от попадания в полуфинал Восточной конференции, куда уже пробился «Трактор». Пятые матчи в сериях «Салавата» и «Сибири» (3-1), «Ак Барса» и «Авангарда» (3-1), а также московского «Динамо» и «Северстали» (2-2) состоятся 10 марта.