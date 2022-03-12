«Авангард» с третьей попытки додавил «Ак Барс»! Хартли снова сильнее Квартальнова

После спокойного старта серия «Авангарда» и «Ак Барса» стремительно разогналась. «Ястребы» взяли три матча подряд, но затем потеряли двух важнейших защитников – Оливера Каски и Вилле Покку. «Барсы» за это время освоились, нащупали слабости соперника, обрели веру в себя и вытащили два овертайма подряд, играя в шаге от вылета из плей-офф.

Самой драматичной оказалась пятая встреча, по ходу которой Казани удалось трижды отыграться. В «Авангарде» же остались крайне недовольны качеством судейства. Боб Хартли возмутился настолько, что после финального свистка отправился в судейскую, где на повышенных тонах побеседовал с инспектором матча и даже показал ему оскорбительный жест. В официальном поле клуб тоже поработал – подал протест сразу на несколько эпизодов.

Несмотря на общий градус напряжения в серии, шестую игру команды начали в привычном для себя стиле – изобретательности на чужой половине площадки предпочли максимальную собранность на своей. Особенно в осторожности преуспел «Ак Барс»: в интервале трёх минут казанцы совершили три проброса.

«Авангард» на протяжении двух третей стартового периода вполне соответствовал сопернику, а затем внезапно взорвался. На 13-й минуте омичи усилиями первого звена закрутили долгую и красивую комбинационную атаку с множеством передач на разный лад и несколькими бросками. Порыв лидеров поддержали и другие сочетания: вслед за плотным выстрелом Арсения Грицюка на ударную позицию выходил Наиль Якупов.

Главным результатом мощной осады ворот Тимура Билялова стало первое удаление в матче: Кирилл Адамчук подножкой уложил на лёд Илью Каблукова и оставил «Ак Барс» в меньшинстве. «Авангард» исчерпал почти всё время большинства, но всё же использовал лишнего. Корбан Найт получил передачу от Сергея Толчинского и, находясь на пятаке в гордом одиночестве, открыл счёт.

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«Ак Барс» принял вызов и сразу же метнулся вперёд. Казанцы организовали внушительный навал на владения Шимона Грубеца. В решающий момент Дмитрий Воронков не попал по шайбе. Зато «барсы» заработали возможность сыграть в расстановке 5х4.

Вторую 20-минутку запустила целая череда удалений. Омичи остались втроём, но через секунду правила нарушили сами казанцы. Вполне комфортным форматом 4х3 с большой площадью свободного льда гости тоже не воспользовались.

Отбившись, «Авангард» имел все шансы в миллионный раз подтвердить справедливость выражения «Не забиваешь ты – забивают тебе». Сначала Толчинский сыграл за счёт партнёра при выходе 2 в 1 и чрезвычайно опасно бросил в дальний угол Билялова – голкипер оказался на месте. Затем Иван Телегин вывалился 1 на 1 с вратарём, но действовал бесхитростно и угодил ему прямо в живот. После уже Никита Сошников замаскировал кистевой бросок с ползоны и почти расколдовал Билялова – казанец успел выставить плечо лишь в последний момент.

«Ак Барс» пытался отвечать симметрично. Вот только просочиться сквозь эшелонированную оборону противника удавалось с трудом, поэтому казанцам оставалось лишь безуспешно обстреливать ворота издали.

А вот «Авангард» смог сделать один из немногочисленных подобных бросков голевым. За 19 секунд до второго перерыва Иван Телегин прицелился и зарядил почти от синей линии – 2:0.

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В третьем периоде «Авангард» сознательно отдал гостям инициативу и шайбу, сосредоточившись на сохранении преимущества. Казанцы в условиях цейтнота не создали в атаке почти ничего, а под конец настолько отчаялись, что нахватали удалений и остались втроём против пятерых.

«Ак Барс» спотыкается об «Авангард» во втором плей-офф подряд. Правда, прошлой весной «ястребы» выбили казанцев на более поздней стадии – в финале Востока.