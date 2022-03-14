«Стена» Грубец и снайпер Кузьменко. 10 лучших игроков первого раунда плей-офф КХЛ

Хоккеисты, тащившие свои команды к победам и показавшие себя во всей красе.

Для завершения первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина осталось провести последний матч – седьмую игру между московским «Динамо» и «Северсталью». Однако подводить итоги относительно лучших игроков можно уже сейчас. Кто больше всего запомнился на старте плей-офф?

Вратари

Иван Федотов (ЦСКА)

4 игры, 95,4% отражённых бросков, 1,36 коэффициент надёжности

Федотов давно всё доказал своим трудолюбием, иначе бы человека не взяли на Олимпийские игры в составе сборной России. У Ивана отличные габариты, он хорошо читает игру и заслуженно является первым номером ЦСКА. С таким вратарём можно смело идти за Кубком Гагарина.

Василий Кошечкин («Металлург» Мг)

4, 94,9%, 1,56

Кошечкин – маэстро вратарского ремесла. Олимпийский чемпион Пхёнчхана имеет огромный опыт участия в важных матчах, поэтому после ухода Олкинуоры именно на Василия выпадает основная нагрузка в «Металлурге». У Кошечкина и Ильи Воробьёва отличный контакт, а сам голкипер вносит уверенность в коллектив своей надёжной игрой.

Фото: photo.hkl.ru

Шимон Грубец («Авангард»)

6, 94,8%, 1,61

Без Шимона Грубеца «Авангард» бы точно не прошёл «Ак Барс» в первом раунде. Грубец играл надёжно, совершал отличные спасения и делал всё для того, чтобы омичи выигрывали столь важные матчи. По слухам, Грубец может покинуть «Авангард» перед вторым раундом. Тогда это будет очень серьёзная потеря для «ястребов».

Защитники

Вячеслав Войнов («Динамо» М)

6 игр, 8 (4+4) очков, «+2» показатель полезности

Войнов привычно для себя играет много и результативно, выходя в том числе на большинство. По сути, Вячеслав является системообразующим защитником в системе Алексея Кудашова. Да и опыта Войнову точно не занимать. Не будем забывать, что в активе у человека два Кубка Стэнли. Просто так подобные трофеи не завоёвывают.

Григорий Дронов («Металлург» Мг)

5, 5 (3+2), «+6»

Важным механизмом в игровой модели Ильи Воробьёва является защитник Григорий Дронов, которого на протяжении всей карьеры мучают серьёзные травмы. Но как только Григорий в строю, у «Металлурга» сразу появляется дополнительное преимущество. Дронова тоже выпускают на большинство, у него хороший бросок. Первый раунд этот хоккеист провёл отлично.

Микко Лехтонен (СКА)

4, 5 (1+4), «+3»

СКА повезло, что Лехтонен, в отличие финнов из «Салавата» или «Авангарда», не покинул команду. Микко мы помним ещё по отменному выступлению за «Йокерит». Лехтонен – король большинства, он постоянно выходит на лёд при розыгрыше лишнего. Микко может бросить сам, а может отдать результативный пас на партнёра. Роман Ротенберг ценит этого игрока.

Нападающие

Андрей Кузьменко (СКА)

4, 8 (5+3), «+1»

До сих пор приходится удивляться, как Андрея Кузьменко не взяли на Олимпиаду в Пекин. Форвард провёл отличный регулярный чемпионат, а теперь является лучшим бомбардиром и лучшим снайпером нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Кузьменко играет очень полезно, это один из сильнейших нападающих во всей КХЛ.

Йоонас Няттинен («Северсталь»)

4, 7 (4+3), «+2»

Нельзя не сказать про «Северсталь», которая с небольшим бюджетом и средним составом смогла довести серию с грозным московским «Динамо» до седьмой встречи. Конечно, особняком стоит работа Андрея Разина, но есть и лидеры команды. К примеру, финский нападающий Няттинен, который буквально тащит на себе нападение череповчан.

Александр Кадейкин («Салават Юлаев»)

5, 5 (3+2), «-1»

После отъезда из Уфы финского трио роль лидера выпала на Александра Кадейкина, ставшего первым центром «Салавата». Кадейкин хорош на вбрасываниях, получает время в большинстве, здорово взаимодействует с партнёрами. Он, как и Кузьменко, точно бы пригодился сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Фото: photo.hkl.ru

Никита Гусев (СКА)

4, 8 (3+5), «+4»

Гусев – мастер и звёздный по меркам КХЛ хоккеист. Никита обладает большим талантом, умеет отдать шикарный пас на партнёра, может забить сам. Каждая команда мечтает иметь в своём составе нападающего такого уровня. Гусев способен ещё прибавить, но и первый раунд он провёл на одном дыхании.