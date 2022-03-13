Без шансов, без вариантов. Почему «Ак Барс» по всем статьям проиграл серию «Авангарду»

«Это точно не мастерство, всё решило то, что «Авангард» был позаряженнее нас. Мы проиграли в этом, а это ключевое», — эти слова Дмитрия Квартальнова венчали его пресс-конференцию после вчерашнего матча в Балашихе. Возможно, это была последняя игра для наставника в пиджаке с казанской эмблемой, и после неё Квартальнов пытался объяснить, в чём же именно его «Ак Барс» опять уступил «Авангарду».

Объяснение получилось путаным, дёрганым, эмоциональным (в стиле Квартальнова), но не очень полным. Ну то есть спорить с тем, что «Авангард» был более неистовым — глупо, но это далеко не единственная причина поражения «Ак Барса».

Сейчас популярно мнение, что эту серию проиграл именно Квартальнов в тренерской дуэли с Хартли. В целом, конечно, так и есть, ведь даже то, что «Ак Барс» уступил в желании, в агрессии, в заряженности — это проблема тренера. Как же он так настраивал подопечных на плей-офф, что даже действующему чемпиону (по идее, самой «сытой» команде Кубка Гагарина) оказалось больше надо?

Добавим сюда потолок излишне примитивного стиля, в который снова упёрся Квартальнов. Приплюсуем отвратительное большинство, которое могло стать козырем «Ак Барса» при такой-то лояльности со стороны арбитров. А ещё вспомним про преимущество казанцев в глубине состава: пока «Авангард», начиная с третьего матча серии, вынужденно действовал едва ли не в две пары защитников, «Ак Барс» активно пользовался ротацией, вводя в состав свежих хоккеистов на каждый матч. Но всё это только позволило казанцам вернуться в серию с 0-3, да и то оба матча «Ак Барс» взял лишь в овертайме. Когда в шестом матче «Авангард» пришёл в себя, достал внутренние резервы, подопечные Квартальнова вновь вернулись в беспомощное состояние начала противостояния.

Квартальнов так и не придумал, что ему делать с высокоорганизованной, сверхплотной обороной «Авангарда», которой на последнем рубеже прекрасно аккомпанировал Шимон Грубец. Лихой, но совершенно бесхитростный навал «Ак Барса» «ястребы», как правило, успешно отодвигали на периметр, откуда казанцы могли сколько угодно набивать бесполезное преимущество по броскам в створ.

«Авангард» с удовольствием отдал сопернику шайбу, но забрал пространство — апофеозом этой тактики стали третьи периоды матчей №2 и №6, в которые «ястребы» вступали с преимуществом в два гола. В этих отрезках «Ак Барс» вообще лишался возможностей создать хоть что-то опасное, входил в зону через вброс или одним игроком и с каждым новым раскатом, который тормозили уже в средней зоне, всё сильнее ощущал собственную беспомощность.

При этом «Авангард» в серии больше оборонялся, больше терпел, однако в те моменты, когда счёт в матчах был равный, именно «ястребы» атаковали интереснее, хотя и значительно реже. У них почти всегда находились нестандартные ходы, появлялись моменты для открытых бросков и острых передач, чем креативное ядро нападения «Авангарда» успешно пользовалось. «Ак Барс» же в атаке чаще всего впадал в ступор и предпочитал биться головой о стену, чем что-то выдумывать, чем пытаться чем-то удивлять.

И проблема здесь, конечно, не только в меньшем желании казанцев, но и в мастерстве (как тренеров, так и игроков), хоть Квартальнов и отверг такую причину. Но ведь «Авангард» не показал чего-то сверхъестественного: омичи просто очень правильно играли в свою систему, но этого оказалось достаточно, чтобы уверенно пройти «Ак Барс». Значит, мастерство Хартли оказалось выше мастерства Квартальнова.

Фото: photo.khl.ru

И то же самое можно сказать про хоккеистов. У «Авангарда» нашлись Прохоркин и Толчинский, которые периодически успешно мучили защитников «Ак Барса» дриблингом. Нашлись Сошников и Грицюк, умеющие качественно бросить по воротам до того момента, как упрутся в блокирующую клюшку защитника. Нашёлся Корбан Найт, который не только придумывал нестандартные передачи, но ещё и вчистую выигрывал борьбу на чужом пятачке.

А где в этот момент были казанские лидеры нападения? Наверное, вопросов нет только к Кагарлицкому — Дмитрий выделялся скоростью, техникой, желанием, и хоть ему особо не с кем было обыграться, он сумел набрать в шести матчах 4 (2+2) очка. Такая игра Кагарлицкого — даже небольшое откровение, ведь ранее он считался весьма зависимым от партнёров-хоккеистов, а тут тащил «Ак Барс» вполне себе самостоятельно. Да, ещё здорово себя показал Кирилл Панюков, но он почему-то вступил в серию только с четвёртой игры, и Стивен Кэмпфер, проспав старт серии, стал едва ли не главной движущей силой несостоявшегося казанского камбэка.

Среди остальных активно выглядел Джордан Уил, но его активность не дала никакого результата, а запомнился канадец лишь двумя одинаковыми удалениями — он повадился на ровном месте выбивать клюшки из рук омичей. Про остальных форвардов сказать можно ещё меньше: игра Воронкова, Галимова, Сафонова, Дыняка, Коваленко, Тарасова — это полный провал. Все эти хоккеисты неплохо поддерживали общекомандный темп «Ак Барса» (то есть не выпадали из игры), но с созиданием и реализацией моментов был полный швах, и даже волшебник Зарипов, выходивший через игру, не помог. Об этом хорошо говорят матчи №4и №5, в которых наметился перелом в серии: казанцы обязаны были брать их в основное время и экономить силы с эмоциями, но оба раза доводили дело до нервотрёпки овертаймов.

Так что про разницу в мастерстве в этой серии тоже говорить уместно. «Авангард» сыграл не только более рьяно, но и более правильно, более технично, хитро и креативно. Физики и характера «Ак Барса» хватило лишь на то, чтобы избежать полного провала в серии, но не более того.

И ещё кратко стоит упомянуть о некоторых других важных моментах. Во-первых, игра в неравных составах. «Ак Барс» обязан был пользоваться своими регулярными шансами в большинстве, чтобы свалить «Авангард», но использовать лишнего у казанцев получилось лишь в одном матче из шести. Большинство «Ак Барса» как было печальным в регулярке, так и осталось таковым в плей-офф, и приход в клуб Майкла Пелино в декабре абсолютно ничего не изменил. При этом «Авангард» — лучшая команда регулярки по реализации — в этой серии тоже был совершенно неубедителен в большинстве, и это тоже давало шанс «Ак Барсу». Но…

Во-вторых, вратарская дуэль, которую у Тимура Билялова вчистую выиграл Шимон Грубец. Чех был настоящей стеной в воротах «ястребов», а Билялов же действовал нестабильно. Тимур подтаскивал в сложные моменты, при этом не раз и не два за серию пропустил несколько шайб, которые не должен был пропускать, а где-то просто не выручил. Разумеется, Билялов не стал главным виновником поражения «Ак Барса» ни в одном из матчей серии, но он и не смог помочь своей команде прыгнуть выше головы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В-третьих, у казанцев тоже были потери в составе. У «Ак Барса», конечно, не вылетели три основных защитника по ходу серии, но после олимпийской паузы не приехал форвард Линдхольм, с травмами вылетели Фер и Петров. Вряд ли бы эти ребята что-то кардинально изменили, но они могли дать «Ак Барсу» ещё больше свежести и вариативности в составе.

Словом, поражение «Ак Барса» носит всеобъемлющий характер. Назвать единственной его причиной недостаток желания — слишком просто. Тут вину должны чувствовать и тренеры, и игроки, и менеджеры клуба, набравшие достаточно глубокий, но оказавшийся на поверку неконкурентоспособным состав.

Вероятно, сейчас казанцев ждут серьёзные перемены. Не думаю, что Дмитрий Квартальнов сохранит свой пост: за три года при нём «Ак Барс» не добился ничего, при этом селекция под Квартальнова привела к тому, что в составе казанцев стало в разы меньше интересных, ярких личностей, определяющих лицо клуба, зато серьёзно увеличилась текучка весьма средних игроков «на один сезон». То есть ни результата, ни традиций, ни удовлетворения от игры любимой команды для хоккейного Татарстана.

Что касается «Авангарда», то «ястребы» идут во второй раунд, где встретятся с «Магниткой». В этой серии омичей ждёт менее плотная оборона соперника, что ещё больше развяжет руки таким ребятам, как Прохоркин, Сошников, Толчинский, Цегларик, Грицюк. С другой стороны, нападение «Металлурга» доставит куда больше проблем, чем атака «Ак Барса», и здесь наверняка не раз скажется недокомплект омичей в защите.