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«Вашингтон» обыграл «Каролину», Овечкин забил 39-й гол в сезоне и реализовал буллит, видео, сколько Овечкину до Хоу

Неудержимый! Овечкин положил 769-й гол в НХЛ и подразнил трибуны, забив решающий буллит
Лев Лукин
Овечкин забил 769-й гол в НХЛ
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Ови уже 22-й бомбардир в истории лучшей лиги мира, а у его «Вашингтона» продолжается удачная полоса.

Спустя сутки после разгрома «Коламбуса» «Вашингтон» перебрался в Роли, чтобы сыграть с «Харрикейнз» — одной из лучших команд всего сезона НХЛ.

Он не устаёт забивать! Овечкин догнал очередную легенду НХЛ и пустился в погоню за Хоу Он не устаёт забивать! Овечкин догнал очередную легенду НХЛ и пустился в погоню за Хоу

Начало встречи получилось результативным. Уже на 6-й минуте «ураганы» открыли счёт: Джарвис сместился с фланга в центр и на противоходе поймал Илью Самсонова. Однако уже через 135 секунд «Вашингтон» отыгрался. Евгений Кузнецов удивительным по точности броском с острого угла застал врасплох Раанту, забив в третьем матче подряд. Забавно, что основное внимание телевизионной камеры в этот момент было сосредоточено не на реализации «углового» от Кузнецова, а на стычке Овечкина с Нидеррайтером у противоположного борта. Швейцарец попал Ови по лицу, а затем обменялся с ним лёгкими тычками.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кстати, Кузнецов забил 150-й гол в 580-й игре в НХЛ. Благодаря ему, Евгений набрал очки в восьмом матче кряду, повторив свой рекорд по длине результативной серии в лучшей лиге мира.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Джарвис (Лоренц) – 05:17 (5x5)   1:1 Кузнецов – 07:32 (5x5)   1:2 Карлсон (Макмайкл, Хэтэуэй) – 10:45 (5x5)   2:2 Трочек (Бир) – 27:06 (5x5)   3:2 Джарвис (Стаал, Свечников) – 39:47 (5x5)   3:3 Овечкин (Бекстрём) – 54:56 (5x4)   3:4 Овечкин – 65:00 (ПБ)

Вскоре после шайбы Кузнецова «Вашингтон» вышел вперёд усилиями Джона Карлсона, который на 11-й минуте отлично бросил в касание с дальнего пятака. Следующих голевых событий в матче пришлось ждать до второго периода. В нём «Каролина» сумела изменить ход встречи: Трочек сравнял счёт, а за 13 секунд до сирены на второй перерыв Джарвис вернул «Каролине» преимущество, оформив дубль. Деятельное участие в этом голе принял Андрей Свечников, здорово запустивший атаку «ураганов» в финальную стадию умным пасом из-за ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде «Вашингтон» долго не мог забить и спасти матч, но на 55-й минуте своё слово сказал Овечкин. Капитан «столичных» в 281-й раз в карьере реализовал большинство, забив шикарным кистевым из своего «офиса» 39-й гол в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба стала 769-й в зачёт снайперской гонки всех времён, которую ведёт великий российский снайпер. До Горди Хоу — 32 гола, до Уэйна Гретцки — 125 шайб. С каждым новым успехом Овечкина всё меньше кажется, что рекорд Величайшего недосягаем.

В этот вечер Овечкин не только спас «Вашингтон» от поражения в основное время, но и принёс победу своей команде. Причём сделал это в серии буллитов, где Александр обычно не блещет. Но сегодня Ови оказался единственным, кто реализовал свою попытку. Момент раската россиянина трибуны сопровождали дружным и громким «Буу», так что неудивительно, что после гола Ови не отказал себе в удовольствии слегка подразнить фанатов «Каролины».

Видео победного буллита Овечкина.

«Вашингтон» одержал победу — четвёртую подряд и пятую в последних шести матчах. Уже в ближайшее время «столичные» смогут посоперничать с «Питтсбургом» и «Рейнджерс» за гарантированные места в плей-офф от Столичного дивизиона. Что касается «Каролины», то «ураганы» благодаря одному набранному очку вернулись на первое место во всей Восточной конференции, обойдя «Флориду» по дополнительным показателям.

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