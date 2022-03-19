Россию на ЧМ заменит сборная из второго дивизиона. Уровень турнира падает всё ниже

ИИХФ переживает непростые времена. В этом сезоне НХЛ сначала согласилась, а затем отказалась от участия в Олимпиаде. Официальная причина – ковид, перекроивший календарь собственного чемпионата, но все знают, что боссы лиги и так не слишком рвались отпускать своих хоккеистов на Игры. Затем МЧМ сначала оказался организационным фарсом, а вскоре спешно свернулся. И, наконец, федерация отстранила Россию и Беларусь от международных соревнований, подхватив санкционную волну против наших спортсменов.
Накануне ИИХФ официально объявила, кто заменит сборные России и Беларуси на ближайших международных турнирах. Прежде всего это чемпионат мира – 2022, который пройдёт в мае в Финляндии. Путёвки туда получили сборные Франции и Австрии.
ЧМ-2022
Группа А: Канада, Словакия, Швейцария, Германия, Дания, Казахстан, Франция, Италия.
Чемпионат мира и раньше подвергался критике, одна из причин – раздутое количество участников и, как следствие, не самый высокий уровень хоккея и перебор проходных матчей. Россия входит в число топовых сборных, и без неё уровень турниров упадёт ещё ниже.
Особенно интересная ситуация складывается в группе А, где из фаворитов осталась одна Канада. Вторым эшелоном идут словаки, швейцарцы, датчане и немцы. Крепкие команды, словаки так вообще в этом году прыгнули выше головы, завоевав первую в своей истории олимпийскую медаль в хоккее. У них есть талантливая молодёжь и тренер, с которым команда прогрессирует уже четыре года.
Швейцария, Дания и Германия в последнее десятилетие тоже подтянулись и периодически добиваются успехов. Немцы взяли серебро ОИ-2018, швейцарцы дважды выигрывали серебро ЧМ, датчане в этом году впервые выступили на Олимпиаде и даже пробились на стадию четвертьфинала.
Казахстан, Франция и Италия – это команды-лифты, которые курсируют между первым дивизионом и элитой. Хотя «барсы» в прошлом году могли сотворить сенсацию, но не вышли в плей-офф лишь по дополнительным показателям, уступив место в восьмёрке Канаде.
Как минимум половина команд в группе примерно одного уровня, так что борьба в этой группе, конечно, будет, и нешуточная, но без топовых вывесок уровня Канада – Россия. А если учесть, что на прошлое мировое первенство «кленовые листья» собрали не самую представительную команду, то и в этом году неясно, будут ли там известные имена, которые привлекут внимание широкой аудитории.
Группа В: Финляндия, Швеция, Чехия, США, Латвия, Норвегия, Австрия, Великобритания.
В этой группе ситуация диаметрально противоположная – сразу четыре команды из главных хоккейных держав. Хотя Швеция под руководством Юхана Гарпенлёва выглядит совсем прискорбно (в плей-офф ЧМ-2021 не попали, на ОИ-2022 влетели 0:5 Словакии в матче за бронзу). Сборная Чехии тоже не хватала звёзд с неба. По составу на последних двух крупных турнирах они вполне могли претендовать на медали, но в итоге оба раза опозорились, и главный тренер Филип Пешан лишился своего поста. На ЧМ чехов повезёт уже Кари Ялонен – интересно, как с ним преобразится команда. Американцы на мировые первенства всегда привозят задорные и молодые команды, которые способны подпортить жизнь кому угодно и периодически добираются до медалей.
Эти команды, если не случится сенсаций, будут бороться за лучший посев в четвертьфинале, а Латвии, Норвегии, Австрии и Великобритании уготована роль статистов. По сути, только латвийцы теоретически способны навязать борьбу за выход в следующий раунд и придать групповой стадии дополнительной интриги.
МЧМ-2022
На молодёжном первенстве замена будет только одна – вместо России на августовском турнире сыграет сборная Латвии, которая заняла второе место в первом дивизионе МЧМ. Выиграли тот турнир белорусы, но они автоматически отстранены из-за санкций.
Таким образом, состав группы А не изменится (Финляндия, Канада, Германия, Чехия, Австрия), а группа В теперь выглядит так: Швеция, США, Чехия, Швейцария, Латвия. Легко сразу дать прогноз – в обеих группах есть поставщики очков для всех остальных, а словакам будет легче пробиться в четвертьфинал (но они и так постоянно это делают).
- 19 марта 2022
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