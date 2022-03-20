СКА мог получить 0-2 в серии со «Спартаком»! Армейцев спас счастливый рикошет

Первый матч второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Спартаком» (1:6) обернулся настоящим кошмаром для ключевых игроков армейского клуба. Новоиспечённый чемпион Олимпийских игр финский защитник Микко Лехтонен завершил встречу с показателем полезности «-5», сыграв свой самый неудачный матч за свою карьеру в КХЛ.

Российский нападающий Никита Гусев заработал две минуты штрафного времени и получил «-4» в графе полезности, канадский игрок обороны Мэт Робинсон наиграл на «-3», а для основного голкипера команды шведа Ларса Юханссона игра была завершена уже после первого периода, когда в его воротах побывали три шайбы.

С начала второго периода место на последнем рубеже СКА занял Александр Самонов, но и ему не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. А в концовке армейцы пропустили ещё две шайбы в пустые ворота, когда дважды подряд меняли голкипера на шестого полевого игрока. Как итог – абсолютно удивительные 6:1 в пользу «Спартака» в его дебютном матче в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Победа над СКА в первой игре со счётом 6:1 – достойный результат для «Спартака», но это только начало серии, впереди ещё много матчей. «Спартак» победил за счёт желания, везения, хорошей игры и выполнения тренерского задания, но расслабляться нельзя. Забили всё, что могли, а у соперника не пошло. Конечно, Борис Миронов и Алексей Жамнов общаются, обсуждают определённые моменты», – подвёл итог матча советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский.

В предыдущей игре красно-белым удался очень мощный отрезок в самом начале матча. В пятницу подопечные Бориса Миронова с первых смен завладели инициативой, забили быстрый гол усилиями молодого защитника Егора Савикова, а затем увеличили преимущество в счёте благодаря голу в меньшинстве и удачному рикошету от Робинсона. Было очевидно, что во втором матче армейцы уже не позволят себе настолько слабо выглядеть на первых минутах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Так и произошло. Если в прошлом матче красно-белые в зачине игры нанесли пять подряд бросков в створ чужих ворот, то теперь уже СКА создал ряд опасных моментов в начале игры, один из которых завершился взятием ворот. Активный прессинг в исполнении хозяев привёл к тому, что 19-летний Савиков не смог вывести шайбу в среднюю зону. Александр Волков закрыл чужую синюю линию, вывел на бросок Эмиля Галимова с ползоны, с которым Оскар Данск справился, но сам же Волков прочитал отскок шайбы от щитка вратаря и эффективно сыграл на добивании.

По мере развития матча «Спартак» входил в рабочий ритм, и игра постепенно выравнивалась. На помощь красно-белым пришли и удаления армейцев – с интервалом в 24 секунды нарушили правила Андрей Кузьменко и Степан Фальковский. Москвичи получили возможность сыграть в двойном большинстве, но реализовать «пять на три» у них не получилось.

Зато в середине второго периода гости смогли наказать СКА за неправильную смену. Хозяева увлеклись сменой пятёрок и напоролись на голевую контратаку. Прошла длинная передача под дальнюю синюю линию, Александр Хохлачёв сделал пас под ворота на Йори Лехтеря, тот изящно оставил шайбу себе за спину, отыграв вратаря и оставив партнёра перед открытым углом ворот, в который уже нападающий «Спартака» не промахнулся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В предыдущей игре с хозяевами «Ледового» сыграли все возможные рикошеты. Только один защитник Робинсон умудрился в одной игре трижды выступить в роли соавтора голов «Спартака», постоянно оказываясь не в то время и не в том месте ледовой площадки. Сегодня фортуна фактически вернула армейцам должок.

Равное течение матча продолжалось до восьмой минуты третьего периода, пока по воротам москвичей не бросил Игорь Ожиганов, ставший автором победной шайбы. Данила Моисеев уехал за ворота, откуда зряче отдал поперечную передачу на Ожиганова – проводивший отличный матч Данск наверняка уверенно парировал бы далеко не самый опасный бросок Игоря, но на пути шайбы оказалась клюшка защитника «Спартака» Александра Брынцева. Предательский рикошет – и счёт на табло изменился.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В концовке московской команде удалось организовать массированный штурм ворот, но СКА выстоял и одержал тяжёлую победу, сумев избежать повторения сценария трёхлетней давности. В 2019 году пути команд последний раз пересекались в плей-офф – и тогда армейцы начали серию с двух поражений на домашнем льду. На этот раз команды отправляются в столицу России при счёте 1-1. Третий матч состоится 22 марта в ДС «Мегаспорт».