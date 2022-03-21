Против лома ЦСКА нет приёма! «Динамо» не помог и лучший матч в серии

Пока что преимущество ЦСКА над соперниками в плей-офф выглядит убедительнее некуда. Хорошо слаженная машина встала на победные рельсы и едет по ним настолько спокойно и уверенно, что, как бы ни старались оппоненты, максимум, что им удаётся – сохранять интригу и навязывать борьбу. Первым на себе это прочувствовал «Локомотив», а сейчас по тому же пути стремительно идёт московское «Динамо».

Первые минуты игра шла без ворот – ЦСКА не торопился лезть вперёд и не давал делать того же «Динамо», но ближе к середине периода начал увеличивать прессинг и, как следствие, проводить затяжные атаки. Окулов выкладывал шайбу из-за ворот на Плотникова, отличный момент был у Никиты Нестерова, который вывалился на пятачок, когда Александр Ерёменко не смог зафиксировать шайбу, и играл на добивании. Чуть позже он же зарядил в перекладину при игре в большинстве. Это пока что единственный компонент, который у армейцев в этой серии буксует, но на уверенности в себе не сказывается никоим образом.

Где-то это даже излишняя уверенность в себе, но, когда у тебя всё получается, это позволительно. Вот звено Попова повозило по зоне ведущую тройку «Динамо», но слегка заигралось и пропустило контратаку – Линдберг смог нанести бросок, но такие Иван Федотов щёлкает как семечки.

Локальным успехом бело-голубых можно было назвать то, что они не дали армейцам забить в первом периоде – но надо и забивать самим, а в атаке особого конструктива у хозяев в первые 20 минут не было. ЦСКА, как и в первых двух матчах, открыл счёт – это случилось на пятой минуте второго периода. Светлаков высвободился из-под опеки у борта и нашёл момент для передачи на пустое пространство, а Соркин оставил шайбу под бросок Провольневу. На пятачке Попов боролся с Сергеевым, создавая трафик, а возможно, и рикошет, и Ерёменко был вынужден капитулировать.

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Пропущенная шайба вынудила «Динамо» действовать гораздо активнее – и сразу пошли и моменты, и большинство. Шипачёв выдал подкидку на Линдберга, который накатывался на дальнюю штангу, позже едва не забил сам – перед этим Федотов вытащил шайбу с ленточки после броска Галиева, а Вадим послал её в ворота, но коньком.

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Но давление бело-голубых нарастало с каждой минутой и в итоге вылилось в закономерный гол. Выигранное вбрасывание, бросок Бойкова и копающий в самой гуще событий Фисенко, от клюшки которого шайба и зашла в ворота.

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Дать быстрый ответ на пропущенный гол, как в прошлом матче, у армейцев не получилось, более того, под занавес периода динамовцы могли выходить вперёд, но сначала Федотов в ближнем бою остановил Яковлева, вытянув щиток, а последовавшее добивание Сергеева прошло вдоль ворот.

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В третьем периоде игра пошла совсем весёлая. «Динамо» продолжало гнуть свою линию, хотя и у армейцев периодически проходили опасные атаки. Но всё решила нелепая ошибка. Ерёменко вышел из ворот сыграть в шайбу – хотел сделать пас на Войнова, а получилось — на Абрамова, который тут же переправил её на пятачок Семёну Панкратову, и тот забил.

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Против лома ЦСКА нет приёма. Сегодня команда Алексея Кудашова провела свой лучший матч в серии, владела игровым преимуществом большую часть третьего периода, играла, гонимая вперёд мощной поддержкой болельщиков, но и это не помогло. Армейцы по-прежнему не знают поражений в этом плей-офф и уже находятся в шаге от финала Западной конференции.