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СКА обыграл «Спартак» и вышел в финал Западной конференции в Кубке Гагарина — 2022, видео, обзор матча плей-офф КХЛ

Армейскому дерби быть! СКА дожал «Спартак» и вновь устроил встречу с ЦСКА в финале Запада
Дмитрий Сторожев
СКА обыграл «Спартак» и вышел в финал Запада
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В четвёртый раз подряд путёвку в финал Кубка Гагарина от Западной конференции разыграют СКА и ЦСКА.

Последние три матча полуфинальной серии Запада с участием СКА и «Спартака» проходили примерно по одному сценарию – красно-белые больше владели шайбой и комбинировали в зоне соперника, чуть чаще бросали, но всё равно проигрывали с одинаковым счётом 2:1. В двух случаях исходы встреч решали голы Игоря Ожиганова, ещё один раз армейцы одержали победу благодаря невероятному индивидуальному мастерству Андрея Кузьменко.

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Сегодня игра обещала быть немного живее хотя бы потому, что терять «Спартаку» было уже нечего. «Нужно найти силы переломить это. Могу сказать, что «Спартак» — народная команда — не сдастся, будет биться до конца, до последней секунды», — обещал главный тренер москвичей Борис Миронов на пресс-конференции после четвёртого матча.

На игру красно-белые вышли заряженными – хоть завладеть игровым преимуществом с самого начала не получилось, но уже к середине первого периода инициатива полностью была на стороне гостей. И если в столице голов в стартовых 20-минутках зрители не видели, то в Петербурге по сложившейся традиции красный свет зажёгся ещё до первого перерыва.

Спартаковцы активно прессинговали соперников в их зоне и допрессинговали до ошибки защитников, благодаря которой Дмитрий Кугрышев сделал то, чего у него не получилось сделать ни двумя днями ранее, ни в остальных трёх матчах этого плей-офф. Бросок в дальний верхний угол оказался для Ларса Юханссона неберущимся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Красно-белые могли удваивать преимущество перед уходом в раздевалку, но не смогли реализовать численное преимущество. А вот СКА воспользовался своим шансом в начале второго периода – после броска Микко Лехтонена шайба встретилась с Лео Комаровым и от него влетела в ворота Оскара Данска.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Почти всю оставшуюся 20-минутку «Спартак» находился под давлением хозяев, однако развить успех у подопечных Романа Ротенберга не получилось – уверенная игра Данска и иногда обычное невезение играли против армейцев.

Зато в третьем периоде гол СКА не заставил себя ждать – «Спартак» ошибся в нападении, а петербуржцы мгновенно воспользовались такой нерасторопностью. Фантенберг точнейшим пасом вывел Гусева на рандеву с Данском, и форвард армейцев оказался сильнее, забросив во втором матче подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» имел уйму времени и возможностей, чтобы отыграться, но фирменный для этой серии счёт 2:1 удержался. СКА идёт в финал Западной конференции, а для красно-белых сезон окончен.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
26 марта 2022, суббота. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
0:1 Кугрышев (Вишневский) – 07:54 (5x5)   1:1 Лехтонен (Гусев, Бурдасов) – 25:22 (5x4)   2:1 Гусев (Фантенберг, Воробьёв) – 43:42 (5x5)

Таким образом, СКА и ЦСКА в четвёртый раз подряд разыграют путёвку в финал Кубка Гагарина от Запада. Армейское дерби могло бы состояться и в сезоне-2019/2020, однако тот розыгрыш был прерван из-за ковида. Теперь же их встрече, как и годом ранее, ничего не помешает.

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