В четвёртый раз подряд путёвку в финал Кубка Гагарина от Западной конференции разыграют СКА и ЦСКА.

Армейскому дерби быть! СКА дожал «Спартак» и вновь устроил встречу с ЦСКА в финале Запада

Последние три матча полуфинальной серии Запада с участием СКА и «Спартака» проходили примерно по одному сценарию – красно-белые больше владели шайбой и комбинировали в зоне соперника, чуть чаще бросали, но всё равно проигрывали с одинаковым счётом 2:1. В двух случаях исходы встреч решали голы Игоря Ожиганова, ещё один раз армейцы одержали победу благодаря невероятному индивидуальному мастерству Андрея Кузьменко.

Сегодня игра обещала быть немного живее хотя бы потому, что терять «Спартаку» было уже нечего. «Нужно найти силы переломить это. Могу сказать, что «Спартак» — народная команда — не сдастся, будет биться до конца, до последней секунды», — обещал главный тренер москвичей Борис Миронов на пресс-конференции после четвёртого матча.

На игру красно-белые вышли заряженными – хоть завладеть игровым преимуществом с самого начала не получилось, но уже к середине первого периода инициатива полностью была на стороне гостей. И если в столице голов в стартовых 20-минутках зрители не видели, то в Петербурге по сложившейся традиции красный свет зажёгся ещё до первого перерыва.

Спартаковцы активно прессинговали соперников в их зоне и допрессинговали до ошибки защитников, благодаря которой Дмитрий Кугрышев сделал то, чего у него не получилось сделать ни двумя днями ранее, ни в остальных трёх матчах этого плей-офф. Бросок в дальний верхний угол оказался для Ларса Юханссона неберущимся.

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Красно-белые могли удваивать преимущество перед уходом в раздевалку, но не смогли реализовать численное преимущество. А вот СКА воспользовался своим шансом в начале второго периода – после броска Микко Лехтонена шайба встретилась с Лео Комаровым и от него влетела в ворота Оскара Данска.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Почти всю оставшуюся 20-минутку «Спартак» находился под давлением хозяев, однако развить успех у подопечных Романа Ротенберга не получилось – уверенная игра Данска и иногда обычное невезение играли против армейцев.

Зато в третьем периоде гол СКА не заставил себя ждать – «Спартак» ошибся в нападении, а петербуржцы мгновенно воспользовались такой нерасторопностью. Фантенберг точнейшим пасом вывел Гусева на рандеву с Данском, и форвард армейцев оказался сильнее, забросив во втором матче подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» имел уйму времени и возможностей, чтобы отыграться, но фирменный для этой серии счёт 2:1 удержался. СКА идёт в финал Западной конференции, а для красно-белых сезон окончен.

Таким образом, СКА и ЦСКА в четвёртый раз подряд разыграют путёвку в финал Кубка Гагарина от Запада. Армейское дерби могло бы состояться и в сезоне-2019/2020, однако тот розыгрыш был прерван из-за ковида. Теперь же их встрече, как и годом ранее, ничего не помешает.