«Металлург» перевернул ход серии с «Авангардом». Как клуб пересобрал себя?

«Металлург» крупно проиграл два первых домашних матча «Авангарду». 15 пропущенных шайб – это слабо, оборона «Магнитки» выглядела абсолютно дезориентированной и забывшей все игровые установки, которые только могли быть. Впрочем, при 1:6 во второй игре произошёл всплеск, который мог привести к легендарному камбэку, но сухим третьим периодом «Авангард» вроде бы показал, что это была минутная слабость.

Однако оказалось, что это всё-таки был поворотный момент в серии. В каждом из следующих трёх матчей «Металлург» забрасывал по пять шайб, столько же и пропустил, но за все три игры суммарно. «Магнитка» снова выглядит командой образца сентября-октября. Всё ещё может измениться, но за пару дней Илья Воробьёв и его помощники смогли пересобрать команду, которая выглядела потерянной. Каковы главные компоненты?

Самое важное – «Магнитка» не провалила старт. Судьба двух домашних матчей была решена уже после 20 минут, когда «Металлург» выглядел на площадке блёклой тенью самого себя. В гостевых матчах команда Воробьёва сразу начинала намного жёстче, уже не шла в постоянную силовую борьбу, как в проигранных матчах, но обязательно навязывала сопернику единоборство на любом участке площадки. Откат почти исчез из тактического арсенала, «Магнитка» сама с удовольствием прессинговала соперника.

Далее «Металлург» сделал почти невозможное – превзошёл по блокированным броскам команду Хартли. Хотя блокшоты в энхаэловской продвинутой статистике давно расцениваются презрительно (ты должен был предотвратить бросок в принципе, а не ложиться под него), в плей-офф они приобретают особое значение. Не всем вратарям удобно играть в такой системе, но «Металлург» первые два матча давал бросать по Кошечкину почти без помех.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

За два матча в Магнитогорске «Авангард» заблокировал 49 попыток соперника, «Металлург» – лишь 20. В следующих трёх играх счёт по блокшотам: 20-18, 21-14, 14-9 – каждый раз в пользу «Магнитки». Все матчи серии выиграла команда, которая чаще ложилась под шайбу – и у «лисов» не было отдельного героя типа Литовченко из «Сибири», который принимал бы на себя большую часть бросков, под них ложились практически все.

Кроме прибавившего соперника, стоит отметить и подсевший «Авангард». В чемпионский год в первом раунде команда Хартли играла с желеобразным «Автомобилистом» и откровенно валяла дурака половину серии, открыто экономив силы. Это чуть не привело к 2-2 после четырёх матчей, но помогли бригады большинства. В этом году уже в первом раунде надо было играть по-взрослому, и хотя нынешний «Ак Барс» довольно прямолинейный соперник, его всё равно надо было перебегать и перебороть.

В результате осталось ощущение, что в Магнитогорске «Авангард» с ходу решил сделать рывок. Этого хватило на полтора суперэффективных матча, но, как оказалось, уже во второй половине второй игры что-то пошло не так. В Балашихе команда Хартли уже не бежала в чужую зону с первых же минут, а из энергичного прессинга как будто испарилась энергия.

Даже сложно сказать, что одна из причин этого – известные проблемы с оборонительной лиинией. В прошлом плей-офф тот же Шарипзянов уже играл по 24 минуты за матч, да и Емелин по НХЛ привык к тому, что первые пары защитников сильно перегружают. Кроме того, ведущие защитники «Металлурга» тоже играют сильно чаще среднего.

Наконец, у «Металлурга» оказалось несколько локальных героев, которые очень помогли. Тот же Николай Голдобин остаётся довольно странным примером русского технаря, который дико нестабилен. Пока он не идёт по дороге Чистова или Филатова, но промежутки спадов чередует с гениальными шайбами, какой была его третья в третьем матче. Этот гол чем-то очень напоминает легендарную шайбу Кайгородова, только забитую не в меньшинстве.

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Героями стали и видеотренеры. «Металлург» привлёк к работе бывшего лайнсмена КХЛ Якова Палея, и в решающий момент с его подачи были отменены сразу три шайбы «Авангарда», которые были довольно очевидными офсайдами, просмотренными бывшими коллегами Палея. Здесь «Авангард» частично получил ответку за прошлый плей-офф, когда видеотренеры клуба помогли отменить две шайбы «Автомобилиста».

Наконец, надо признать и роль Ильи Воробьёва в том, что команда ожила. Он не побоялся посадить провалившего первые два матча Хультстрёма в запас на гостевые игры, тем самым подавая сигнал. Он был невероятно энергичен на скамейке, а вчера даже заводил стадион после неоднозначного момента с потенциальным удалением у «Авангарда». Вся эта энергия передаётся и команде тоже.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Металлург» может не выиграть серию, но ему как минимум удалось переломить дело, которое уже выглядело абсолютно безнадёжным. Правда, команда сама себя и загнала в это положение, находясь в статусе явного фаворита, но уже вытаскивает себя же за волосы. Теперь интересно, чем ответит «Авангард»: чем-то новеньким или постарается вернуться к настройкам первых двух матчей серии.