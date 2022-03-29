Остаться «пингвином» или впервые сменить клуб? Что будет с карьерой Малкина в НХЛ

Пожалуй, вся карьера Евгения Малкина в «Питтсбурге» проходила под лозунгом «давайте придумаем слух об его обмене». Одни журналисты считали, что два топ-центра «Питтсбургу» не нужны и можно обойтись одним. Другие (в основном в России) не хотели, чтобы Джино оставался «вечно вторым» в тени Сидни Кросби, и предлагали варианты команд, где Малкин бы был неоспоримой первой звездой.

Время промчалось с ужасной скоростью — и вот восьмилетний контракт Малкина, подписанный летом 2013-го, истечёт уже через несколько месяцев. Сейчас лучший центр сборной России сам сможет выбирать свою судьбу. Правда, выбор его наверняка будет ограничен многими факторами — на Евгения вряд ли будут претендовать команды, находящиеся в перестройке, а также уже имеющие сильных центров. Сам Малкин вместе с семьёй явно не поедет в какую-нибудь виннипегскую глушь.

Кроме этого, Малкин — не единственный игрок, которого «Пингвинам» надо будет продлевать этим летом. Контракты истекают у лучшего вингера команды Брайана Раста и лица защиты «Питтсбурга» Криса Летанга — маловероятно, что удастся сохранить всех троих. Возможно, третьим лишним будет именно игрок из Магнитогорска.

Какие реальные варианты на рынке, не связанные с «Питтсбургом», сейчас есть у Малкина?

«Миннесота»

Кажется, действительно звёздного центра в Сент-Поле не было никогда. На флангах атаки зажигали Габорик, Паризе, а сейчас и Капризов, защита и линия обороны всегда была солидной, а вот линейка центров всегда уступала. Микко Койву в лучшие годы воспринимался, скорее, оборонительным игроком. На короткое время в «хоккейный штат» заглядывал Эрик Стаал, провёл несколько отличных сезонов, но на момент перехода статус звезды он уже потерял.

Сейчас линейка «дикарей» смотрится очень бедно. Да, рядом с Капризовым лучший сезон в карьере проводит Райан Хартман, но не является ли это, скорее, разовым всплеском скромного игрока? Швед Эрикссон Эк, как и Койву, скорее, оборонительный игрок. Топового атакующего центра у «Миннесоты» нет, и прямо сейчас Малкин, на которого можно не тратить ресурсы, был бы идеальным вариантом для «Уайлд».

Капризов уже явно показал, что в «Миннесоте» задерживаться после истечения контракта не будет, поэтому команде надо усиливаться уже сейчас. Из-за выкупа контрактов Сутера и Паризе у «дикарей» есть $ 12 «мёртвых» млн под потолком, но менеджмент клуба якобы хочет выменять контракт травмированного игрока, чтобы с его помощью легально превышать потолок.

Правда, возникает логичный вопрос: нужно ли это Малкину? Если у них есть хорошие отношения с Капризовым, то переход выглядит более реальным. А так необходимость в таком союзе больше у клуба, а не у игрока — поэтому оценим вероятность такого перехода в 9%.

«Рейнджерс»

Парни с Бродвея потратили огромные деньги на Панарина, драфтовали под первыми номерами вингеров, а вот с центрами в клубной системе тоже есть некоторая проблема. Мика Зибанежад в Нью-Йорке вырос в полноценную звезду, а за его спиной почти что никого. Набивающий статистику Райан Строум пока, скорее, выглядит продуктом Панарина, а не полноценным первым центром, чех Хитил не вырос в звезду.

Судя по усилению на дедлайне, в «Рейнджерс» считают, что их текущий успех — это не один только лишь превосходящий ожидания Шестёркин. Резкая смена менеджмента в межсезонье показала, что экспрессивный владелец команды уже хочет вернуться на победный путь, а не торчать в вечной перестройке.

Фото: Rick Madonik/Getty Images

Ждать какого-то прорыва от проспектов «Рейнджерс» сложно — последние годы показали, что клуб абсолютно бездарно развивает молодёжь. Получить Айкела полгода назад не получилось, «пакет» клуба был перебит «Вегасом». Поэтому Малкин на рынке свободных агентов — вполне рабочий вариант.

Фактор крупного города мог бы сыграть в пользу «Рейнджерс», только вот с платёжкой, как и у большинства клубов лиги, у них определённые проблемы: со следующего сезона вступают в силу новые контракты Зибанеджада и Фокса, которые ограничивают манёвр. Тем не менее эти проблемы не такие страшные, как у того же «Вегаса», поэтому оценим вероятность перехода в 20%.

«Флорида»

Жена Малкина Анна Кастерова, как известно, много времени проводит в Майами — да и у Малкина там есть недвижимость, в которой он пережидал пандемическую самоизоляцию. Почему бы после рабоче-крестьянского «Питтсбурга» не воссоединиться с семьёй в самом тёплом штате?

В таких случаях обычно называют «Тампу», но они уже превышают потолок на следующий сезон, да и географически находятся чуть дальше. А вот «Пантерз» в последнее время показали, что тоже стали законной силой, тем более их костяк достаточно молод.

Однако опять же есть проблема в потолке — у «Флориды» прямо сейчас есть лишь $ 4,5 млн свободных зарплат на следующий сезон, которые надо распределить на 8 игроков. За карьеру в НХЛ Малкин заработал $ 108 млн (без учёта налогов), но сложно представить, что он согласится играть за минималку, как ветераны в «Тампе».

Правда, есть вариант с подписанием контракта «35+» — НХЛ в таких случаях разрешает прописывать дополнительные бонусы за игровые достижения. У Здено Хары, например, в прошлом сезоне при $ 750 тыс. зарплаты были прописаны бонусы на приблизительно такую же сумму, но не все он мог выполнить. Тем не менее вариант пока кажется слишком экзотичным — отводим ему 1%.

Остаться в «Питтсбурге»

Все рассуждения выше и последних лет были красивыми, имеют под собой какую-то базу, но, скорее всего, Джино останется в «Питтсбурге» как миимум на три года, пока не истечёт нынешний контракт Кросби.

«Питтсбургу» уже несколько лет все предрекают судьбу нынешнего «Сан-Хосе» — но нет, «последний танец» всё откладывается, и откладывается, и откладывается. Недавно клуб сменил владельцев, и вряд ли конгломерат, лицом которого является Леброн Джеймс, хочет видеть, как их новая покупка сразу же уходит в перестройку. Пока звёзды есть, их будут выжимать до конца.

Сидни Кросби и Малкин Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Нынешнему руководству команды поставлена цель одновременно и претендовать на Кубок, но не расставаться с самыми дорогими активами (в основном драфт-пиками первого раунда). Это удалось при аренде Рикарда Ракелля, за которого было уплачено пиком второго раунда и молодым вратарём.

Самому Малкину все эти годы карьеры было вполне удобно находиться в статусе вечного «номера два», Робина при Бэттмене. Если журналисты уже намекают, что тот же Летанг хочет перебраться в «Монреаль», то по Евгению слухов пока никаких нет. Тем не менее за полгода все ещё может измениться, игра в плей-офф может послужить переоценкой всего — поэтому оценим вероятность продления контракта в 70%.