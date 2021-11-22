Хартли раскрывает ещё одного русского таланта. Прорыв Грицюка успокоит критиков канадца?

«Чинахов и Грицюк — это дети, которые ни ментально, ни физически не готовы ко взрослому хоккею. Это очень сложный момент перехода на другой уровень», — за эти слова, сказанные почти два года назад, в декабре 2019-го, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли удостоился волны мощного хейта. Негодовали, кажется, все: болельщики «ястребов», желающие видеть больше кровинушек в составе; журналисты, всегда под микроскопом разглядывающие любые процессы в «Авангарде»; эксперты-говорящие головы, сидящие без работы, зато люто радеющие за интересы сборной России и искренне недолюбливающие всё североамериканское в нашем хоккее (особенно если оно, североамериканское, зажимает русские таланты).

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Через пару месяцев масла в огонь невольно подлил босс «Авангарда» Александр Крылов, провозгласивший стратегию «13 воспитанников в составе клуба КХЛ к сезону-2023/2024». Общественность бурлила и не понимала, как эта цель будет достигнута при Хартли (канадец тогда только что подписал новый двухлетний контракт с «ястребами»), и переживала за судьбу омской молодёжи, а главным образом — за её флагманов, тех самых «детей» Чинахова и Грицюка.

Боб Хартли и Егор Чинахов Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Надо заметить, что в сезоне-2019/2020 обоим парням было только по 18 лет. Они рвали на части МХЛ и классно смотрелись в коротких командировках в ВХЛ (фармом «Авангарда» тогда была «Ижсталь»), но Хартли в том чемпионате не дал Егору и Арсению ни одного матча в КХЛ. Чем и спровоцировал святой гнев в свой адрес. Почему канадец упрямился? Да потому, что у него совершенно иной подход к подводке молодёжи ко взрослому хоккею. Североамериканский, если хотите. По мысли Хартли юным талантам полезнее подольше поиграть со сверстниками, чем пораньше присесть на скамейку главного клуба системы. В этом Боб и многие его соотечественники разительно отличаются от российских специалистов, которые любят усадить талантливого «масочника» на лавку впитывать мифический дух взрослого хоккея и давать по две минуты на льду раз в пять матчей. За эти две минуты парень думает только о том, чтобы не ошибиться, поскорее избавляется от шайбы, даже не помышляя о креативе, который был его фишкой в МХЛ.



На этой дорожке заблудились многие перспективные ребята в российском хоккее. Я убеждён, что во многих случаях виноваты тренеры, забивавшие места лимитчиков просто так, соблюдая регламент и не думая о развитии пацанов. В Северной Америке так не принято. Много вы видели в НХЛ 18-летних (или хотя бы 19-летних) хоккеистов, постоянно играющих в основе? Конечно, исключения бывают, но они на то и исключения. А есть ли в лучшей лиге мира пресловутые лимитчики, протирающие трусы на скамейке запасных и выходящие на лёд исключительно во время коммерческой паузы, чтобы размяться? Разумеется, нет. Молодёжь за океаном дозревает исключительно в фарм-клубах, а в столь юном возрасте так и вовсе — в юниорских лигах.

Хартли пришёл работать в КХЛ с точно таким же мировоззрением. Он видел, как хороши Чинахов и Грицюк в МХЛ, но не тащил их в КХЛ раньше времени, чтобы не сломать, не затормозить прогресс, да и вообще не убить интерес к игре. За это канадца от души чихвостили в прессе, но ему было плевать. Боб как-то раскрыл секрет своей толстокожести по отношению к критикам: Хартли придерживается мнения, что жизнь слишком коротка, чтобы обращать внимание на негатив.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

С той фразы о «детях» прошло почти два года. И дети под руководством «злого» канадца за это время проделали огромный путь в развитии. Чинахов созрел пораньше, его Хартли подключил к основе «Авангарда» ещё перед чемпионским сезоном и за год раскрутил его от просто талантливого парня с убойным броском до мастеровитого универсала. Собственно, осенью 2020-го «Коламбус» драфтовал Егора в первом раунде из-за его умения стрелять по воротам, а весной 2021-го в штат Огайо поехал уже готовый к употреблению в НХЛ продукт российского хоккея, только что выигравший Кубок Гагарина и приз лучшему новичку сезона в КХЛ.



Грицюк в прошлом сезоне сыграл только 12 матчей, в которых выглядел сырым — просто его время тогда ещё не пришло. И снова это понимали немногие, и снова Хартли доставалось. Но Боб ждал, пока Арсений дойдёт до готовности, и уже перед новым сезоном полноценно подпустил его к основе.



Сейчас прошла половина регулярки. Грицюк — пятый бомбардир и третий снайпер «Авангарда» по сезону, а на отрезке в последние 10 матчей у Арсения 11 (8+3) очков. Очевидно, что Грицюк даже опережает график развития Чинахова (Егор, правда, в прошлом сезоне постоянно отвлекался от работы в «Авангарде» то на Кубок Карьяла, то на МЧМ) и уже в ноябре становится реальным лидером омского клуба. За пару месяцев Арсений прибавил одновременно в физической мощи, смелости и чтении игры. Гол, который он в одиночку организовал для Корбана Найта в недавнем матче с «Магниткой» — ярчайшая иллюстрация того, что Грицюк освоился в КХЛ окончательно и, по сути, всего лишь за полсезона.

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Теперь вопрос: показали бы такие результаты в КХЛ Чинахов и Грицюк, если бы тогда, в сезоне-2019/2020, Хартли подключил бы их, не готовых ко взрослому хоккею, в «Авангард» сидеть на лавочке? Далеко не факт. Эти парни при всём уважении не Овечкин, Малкин или Черепанов, которые были прежде всего физически (да и ментально, пожалуй, хотя тут оценить труднее) готовы перешагивать молодёжный уровень уже в 17-18 лет. Хартли понимал, что к каждому таланту нужен индивидуальный подход и иногда надо просто потерпеть.



Грицюк и Чинахов — это самые свежие примеры того, как мастерски Хартли раскручивает молодёжь. Но у Боба за четыре неполных года работы в «Авангарде» в коллекции накопились и другие российские звёздочки, прокачавшие свой уровень в каждодневной работе с канадцем. Так, именно Хартли довёл до ума Илью Михеева и Кирилла Семёнова, в прошлом сезоне перезагрузил карьеру Климу Костину, сейчас, помимо Грицюка, продолжает работать с Семёном Чистяковым. Целая пятёрка полноценно подготовленных кадров для «Авангарда» и сборной России за три с половиной сезона. Неплохо для канадца, «зажимающего молодёжь», не правда ли?

Тут, правда, есть другая проблема: почти все молодые звёздочки, раскрытые Хартли, не задерживаются в «Авангарде», срываясь в Америку за мечтой. Михеев, Семёнов, Костин (Клим, правда, вернулся в НХЛ из аренды), Чинахов. Самое обидное, что из первых звеньев «Авангарда» парни уезжают в боттом команд НХЛ, где не могут раскрыть весь свой талант, а то и вовсе в фарм-клуб. В перспективы тех же Михеева и Семёнова в «Торонто» я не верю, Костин, похоже, опять затеряется в «Сент-Луисе». Возможно, получится у Чинахова в «Коламбусе», но на старте сезона у Егора всё совсем не так гладко, как в тренировочном лагере.



И Михеев, и Семёнов, и Чинахов могли бы сейчас вместе с Грицюком являться лицом «Авангарда». Но они за океаном, пытаются реализовать мечту. И это уже проблема, конечно, не Хартли и не омского клуба, а всей системы российского хоккея, в котором таланты до сих пор не видят реальной альтернативы для роста, воспринимая наш чемпионат только в качестве запасного аэродрома.



Но, повторюсь, это не проблема Хартли. Канадец делает своё дело, совмещая свои прямые обязанности тренера команды с кропотливой индивидуальной работой с талантливой молодёжью. Он стабильно выдаёт в год как минимум по одному существенно прибавившему российскому хоккеисту.



Но остановит ли хотя бы прорыв Грицюка критиков Боба? Сильно сомневаюсь. С него будут требовать (а кто-то уже требует) непременного подключения в состав лучшего снайпера «Омских крыльев» Дмитрия Соколова (плевать, что на уровне КХЛ он пока не выдерживает конкуренции в скорости), 17-летних Мирошниченко и Трикозова (Мичков же играет!) и далее по списку.

Хейтерам всё равно, что у Хартли лучший в КХЛ КПД подключения молодёжи ко взрослому хоккею. Им нужно количество (привет, СКА), а не качество. Это исключительно популистский подход. Но, увы, именно он сейчас в моде.