СКА и… пустота? Лишь считаное число клубов КХЛ играют в современный хоккей

СКА не меняет стиль

Наш хоккей далеко не всегда функционирует по законам бизнеса. Но есть и аспекты, в которых зимний вид спорта номер один схож с любой коммерческой отраслью. Это восприимчивость к трендам, которая чаще всего воплощается в области тактики. В моде на тот или иной ледовый стиль.

Вспомните, как после кубковых триумфов «Ак Барса» в конце 2010-х едва ли не половина клубов лиги начала дружно внедрять игровую модель Билялетдинова – со строгим откатом и однозначным акцентом на оборону. Но стоило появиться новой династии, динамовской, как тренеры полюбили тактику Знарка: цепкость, скорости, особое внимание физподготовке и 5-6 взаимозаменяемых звеньев. У того же Никитина её внедрение получалось лучше, у Квартальнова – похуже. Но речь не об этом.

А о том, что в российском клубном хоккее мода на силовую работу сильнее, чем пристрастие к творчеству и созиданию. И это длится годами. К сожалению. Те, кто пытается играть гармонично и красиво, в нашем чемпионате находятся в меньшинстве. И такой перекос приоритетов выглядит странно. Ведь есть и другие тренды – на динамичный, современный, активный и зрелищный стиль. Причём команды с такой ледовой философией выступают не только в НХЛ, но и тут, внутри нашего собственного российского чемпионата. Да и эффективность таких созидательных трендов подтверждается неоднократно, в том числе и на самых престижных международных турнирах. Настали времена, когда массовое копирование именно такой передовой тактики становится фактором выживания клубного хоккея России.

Кто в России играет в современный хоккей? Несмотря на расхожее мнение о том, что СКА играет «от обороны», особенно после серии со «Спартаком», СКА как раз таки играет именно в современный хоккей. Активный современный стиль – пять спереди, пять сзади. Все нападают, все участвуют в обороне и отборе шайбы. Причём в защитных построениях команда старается играть с максимальной компактностью, а при атаках быстро переключает регистр на растягивание соперников, широкие переводы шайбы. По обводкам и улиткам лидеры СКА вообще являются самыми одарёнными мастерами в КХЛ. Но сильная сторона невских армейцев и в том, что Кузьменко, Гусев и Ко никогда не попадают в условия, в которых вынуждены были бы разбираться вдвоём-втроём с пятёркой соперника.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поддержка атаки защитниками – явный тактический козырь СКА. В полуфинале Запада особенно яркими были вылазки Ожиганова по бортам, но в питерском составе конструктивно действовать в чужой зоне способен не он один, а большая половина игроков обороны. Отлаженный прессинг СКА не только эффективен против чужих раскатов, но и даёт возможность молниеносно переходить в свои атаки. В этом плей-офф по числу нереализованных голевых моментов СКА пока чуть ли не лидер всей лиги. Результативность в протоколах из-за этого не блещет. Но на самом деле такая расточительность – скорее, плюс, если оценивать со стратегической точки зрения. Ведь большое количество шансов говорит об эффективности атакующих тактических наработок. А подтянуть реализацию – вопрос, скорее, технический, из области дисциплины и психологии. Которая в финале Запада наверняка будет на высоте.

Активный хоккей повысит рейтинги

Чем больше клубов КХЛ будут брать за пример такую тактику – тем это лучше скажется на развитии нашего хоккея. Потому что будущий сезон принесёт такие вызовы, справиться с которыми поможет только такая модель игры. Зимнему спорту номер один нужно будет удержаться в топе зрительских симпатий – но при это конкурировать придётся не только с другими соревнованиями, но и с развлечениями, которые предлагают YouTube, оставшиеся киносервисы и прочие незабаненные интернет-площадки. А для этого нужно создавать качественный продукт. Чтобы хотелось смотреть «шайбу», не отрываясь от экрана. С рейтингами же у клубного хоккея пока беда. Это матчи и турниры сборной собирают аудиторию размером в десятки миллионов. Но все мы знаем, что в ближайшее время нам придётся жить и без чемпионатов мира. А популярность КХЛ – повод для самого серьёзного беспокойства. Осенью «Матч ТВ» публиковал рейтинги прошлого сезона. По его итогам аудитория чемпионата страны была в полтора раза ниже, чем у какого-то Евротура, который вроде бы никому не нужен и только мешает, И опять же в полтора раза ниже, чем у трансляций с ЧМ-2021. Причём матчи сборной России «Матч ТВ» тогда не показывал – получается, что игры Финляндия – Латвия или Чехия – Беларусь вчистую побили КХЛ.

А ведь рейтинги КХЛ брались по высшей планке, по высоким раундам плей-офф Кубка Гагарина. Цифры грустные. Но надо честно признаться: эту проблему российский клубный хоккей вырастил своими руками. Именно потому, что пошёл куда-то не туда. Приведу оценки одного из самых высокопоставленных руководителей отечественного хоккея, которые он дал в приватном разговоре: «Качество хоккея даже в медальных раундах у нас часто проседает. Одни шайбу в зону вбросили – другие выбросили. И так по полпериода. Где зрелище, где креатив? Даже по видео понятно, что в НХЛ гораздо больше творчества. Раскаты всей пятёркой. Быстрые входы в зону со сбросом шайбы партнёру, накатывающемуся на синюю. Скоростное развитие атаки. То есть тренеры ставят командам умный творческий хоккей. Почему у нас не все работают в том же ключе?»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А к словам высокого руководителя можно добавить, что НХЛ пришла к тренду на активную созидательную игру не стихийно. А во многом благодаря административным усилиям своего руководства. 15-20 лет назад добрая половина заокеанской лиги исповедовала тактику «капканостроения», а решающие серии Кубка Стэнли получали эпитет «финал кошмаров» — за максимально деструктивную, оборонительную тактику команд-участниц. Надо отдать должное НХЛ – там быстро просчитали, чем грозят такие тренды. И на уровне руководителей клубов пришли к консенсусу: не приглашать на работу тренеров, которые ставят «капканный хоккей». С тех пор там нет консерваторов вроде Жака Лемера. А искусственные на первый взгляд преференции сторонникам активного хоккея дали хороший результат в виде роста рейтингов. И экономической устойчивости в новую непростую эпоху.

Капканозамещение

Отечественные клубы объективно не могут самоокупаться. Но раз уж вы осваиваете транши бюджетов и госкорпораций – сам бог велел ещё более активно заниматься «капканозамещением». С учётом стратегических интересов выживания хоккея это уже должно быть не жестом доброй воли, а обязанностью. Тем более что и рейтинги не то что намекают – кричат о необходимости роста зрелищности. Массовому болельщику не нужны ледовые шахматы, им неинтересно смотреть на перебросы шайбы. Требуется лихая музыка атаки, с динамикой, непредсказуемостью и креативом.

Ведь почему тот же молодёжный ЧМ так популярен в России? Да потому что там счёт 3:0, в отличие от КХЛ, ещё ничего не решает. Всегда есть шанс отыграться, спастись в самой сложной ситуации. С точки зрения некоторых тренеров, на уровне молодёжных сборных совершается недопустимо большое количество индивидуальных ошибок. Но кто это видит, кроме пары десятков профессиональных тренеров? Миллионы зрителей видят другое – интригу, драйв, зрелище, от которого не хочется отрываться до самой финальной сирены. Тем более что активный созидательный хоккей не мешает добиваться результата. Тот же СКА на длинной дистанции выступает лучше всех в КХЛ: начиная с весны-2015 питерский клуб стабильно выходит в финал конференции, такими результатами не может похвастать ни одна другая команда России.

Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

Огорчает другое. Вместо того чтобы задуматься о здоровых принципах командного строительства, клубы КХЛ снова начали заниматься, мягко говоря, не тем. Устраивать аукцион вокруг немногих свободных звёзд вроде Толчинского или Жафярова. Налицо и другие попытки жить по-старому, то есть выгребать готовых мастеров за счёт ресурса приставками «фин» и «админ». Но в новых реалиях это уже невозможно. Как невозможно спускать по 300 миллионов командного бюджета на иностранцев, надеясь, что хотя бы два легионера из пяти окажутся настоящими лидерами.

Это по-настоящему фундаментальный вопрос. Ставки очень высоки. Либо прогресс, кадровое оздоровление нашей лиги и расцвет новых молодых звёзд. Либо быстрая деградация до уровня суперлиги – причём даже не 2000-х, а 90-х. И чтобы наш хоккей выжил и прогрессировал – жизненно важно строить его как хоккей будущего.