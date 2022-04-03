«Магнитка» с мэтром Белоусовым у руля 12 лет назад не без труда обыграла Челябинск под руководством Андрея Назарова.

Дерзкий «Трактор», юный Кузнецов. Однажды в плей-офф КХЛ уже было уральское дерби

Лучшая команда Восточной конференции определится в противостоянии «Металлурга» и «Трактора». Уральское дерби стартует 3 апреля матчем в Магнитогорске.

Обе команды регулярно выступают в плей-офф. За 14 лет существования КХЛ «Трактор» не смог добраться до кубковой весны только в четырёх сезонах. У «Магнитки» подобных осечек не было. Несмотря на регулярное участие в матчах на вылет, соседи по области пересекались друг с другом в плей-офф лишь однажды – в сезоне-2009/2010.

«Металлург» тогда бодро провёл регулярный чемпионат. Команда Валерия Белоусова заняла второе место в конференции и третье во всей лиге. Сильное выступление магнитогорцев едва ли могло кого-то удивить. Опытный тренер располагал отличным подбором исполнителей: ворота защищал Василий Кошечкин, в обороне всегда можно было положиться на Виталия Атюшова, Евгения Варламова и Владимира Маленьких, а атаки возглавляли Сергей Фёдоров, Ян Марек, Томаш Ролинек и Станислав Чистов.

Ян Марек, Андрей Николишин Фото: photo.khl.ru

«Трактор» в те времена мог только мечтать о своих нынешних финансовых возможностях, поэтому в команде делали ставку на сплочённость и боевитость. Ещё одной особенностью коллектива считалось сочетание опыта и молодости. Так, Равиль Гусманов и Андрей Николишин помогали освоиться во взрослой среде 17-летнему Евгению Кузнецову и Антону Бурдасову. В итоге челябинцы, ведомые Андреем Назаровым, квалифицировались в плей-офф с седьмого места на Востоке. В первом раунде они попали на «Металлург».

Пожалуй, даже самые рискованные ставочники не испытывали сомнений в преимуществе «сталеваров» над «трактористами», но просто так Челябинск не сдался.

Серия стартовала для подопечных Назарова обескураживающе: к шестой минуте дебютного матча они проигрывали 0:2, дубль оформил Ролинек. Однако ещё до конца первого периода «Трактор» сумел восстановить равенство.

Сохранить ничью челябинцам помешало слишком бурное празднование голов. В начале второго отрезка магнитогорцы вновь вырвались вперёд на две шайбы. На экваторе игры Ролинек вполне мог перевоплотиться из героя в виновника неудачи – чех схватил матч-штраф и оставил партнёров в меньшинстве на пять минут. Однако «Трактор» численным превосходством не воспользовался и первую встречу уступил – 2:5.

Фото: Ян Марек, Андрей Николишин

Сутки спустя в роли догоняющих оказался уже «Металлург». Хозяева провалили старт и пропустили на третьей минуте. Впрочем, продержаться в роли команды, диктующей условия, «Трактор» смог недолго. В середине первого периода Денис Платонов сравнял счёт, на что подопечные Назарова решили ответить грубостью.

Гости заработали 28 минут штрафа за матч, причём нарушения отличались особой жёсткостью: только за удары клюшкой челябинцев наказали четырежды, ещё два хоккеиста позволили себе атаковать соперника локтем, а Евгений Скачков получил дисциплинарный штраф за атаку не владеющего шайбой. «Магнитка» ни разу не реализовала большинство, но и игровую инициативу из своих рук не выпустила, отреагировав на провокации двумя шайбами в равных составах.

Матчи серии «Металлург» — «Трактор» в плей-офф-2010



«Металлург» — «Трактор» — 5:2

«Металлург» — «Трактор» — 3:1

«Трактор» — «Металлург» — 2:1 ОТ

«Трактор» — «Металлург» — 2:3 ОТ

В Челябинске магнитогорцев приняли более приветливо и расчётливо. «Трактор» продолжил действовать довольно агрессивно, но стал реже переходить за грань правил, наладив контроль за общей дисциплиной. Тем не менее до 58-й минуты подшефные Назарова уступали с минимальным счётом. В овертайм игру перевёл неожиданный бросок Евгения Кузнецова, а на четвёртой минуте дополнительного времени Пьер Дажене обеспечил «Трактору» победу.

Белоусов и Назаров Фото: photo.khl.ru

На следующий день Дажене помог уже «Металлургу». К 55-й минуте четвёртого матча «трактористы» вели со счётом 2:1. Но удаления сначала Константина Касянчука, а затем и самого Дажене заставили челябинцев обороняться втроём против пятерых «сталеваров». В большинстве «Магнитка» оказалась безжалостна: шайба Станислава Чистова стала причиной второго овертайма подряд.

В дополнительное время магнитогорцы словно старались всеми силами вернуть противнику должок. За первые 10 минут гости пять раз нарушили правила. «Трактор» не использовал ни одной из попыток и вскоре за это поплатился. На 77-й минуте Платонов забил и закончил серию – 3-1 в пользу «Металлурга».

Пробиться дальше «Магнитке» не удалось. Во втором раунде команду Белоусова в шести матчах остановил будущий чемпион – «Ак Барс». Летом Валерий Константинович покинул Магнитогорск, а уже по ходу следующего сезона мэтр возглавил родной «Трактор».