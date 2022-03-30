«Авангард» и «Магнитка» бьют рекорд КХЛ. Так много в нашем плей-офф не забивали 9 лет

Первой серией нынешнего второго раунда плей-офф КХЛ, которая ушла в седьмой матч, оказалось противостояние «Металлурга» и «Авангарда». Очередная дуэль «заклятых друзей» получила иррациональный старт и по столь же странному пути подходит к своему завершению.

В дебютном матче омичи разгромили магнитогорцев со счётом 8:1. В дальнейшем команды настолько друг от друга не отрывались, но лишь одна игра из следующих пяти закончилась с разницей в две шайбы. В четырёх других преимущество победителей составляло не меньше трёх голов.

«Наверное, за всю тренерскую карьеру я не был свидетелем такой серии, в которой две сильные команды не могли показать себя лучшим образом в одном матче одновременно», – признался после шестого матча 61-летний Боб Хартли, профессионально тренирующий с начала девяностых.

Сегодня серия с участием сибиряков и уральцев получит уникальный статус и в России – станет самой результативной в истории плей-офф КХЛ. За шесть матчей соперники совместными усилиями забросили 47 шайб – столько же за семь игр было у «Трактора» и «Барыса» девять лет назад.

Сезон-2012/2013 стал для челябинцев самым успешным в новейшей истории. Команда Валерия Белоусова добралась до финала, где споткнулась о московское «Динамо». Хотя перед стартом кубковой части чемпионата «трактористы» не выглядели единоличными фаворитами Востока.

Фото: РИА Новости

Уральцы завершили регулярку на высоком третьем месте в конференции, но вряд ли обрадовались первому сопернику по плей-офф: «Барыс» всегда славился неуступчивостью – в этот же момент астанинской командой руководил опытнейший Владимир Крикунов, а в атаке всех вокруг устрашала фантастическая тройка Доус – Боченски – Бойд.

Перед серией с «Трактором» своё слово сказали внешние факторы: за шесть дней до первой встречи с «Барысом» на Челябинск обрушился метеорит. Он не только напугал хоккеистов, но и повредил их стадион.

Строители успели привести арену в порядок к старту плей-офф, а вот готовность команды к самому ответственному отрезку года вызвала вопросы. «Трактористы» уступили противнику два домашних матча. Оба прошли в равной борьбе, при этом хозяева были не похожи сами на себя. Челябинцы чересчур много удалялись. Восемь нарушений, в том числе запрещённый удар клюшкой в исполнении Евгения Кузнецова, остались безнаказанными со стороны «Барыса», зато помогли его первой тройке нащупать свою игру. В результате Боченски оформил дубль в равных составах.

Гости трижды вырывались вперёд и лидировали за 110 секунд до окончания третьего периода. Однако «Трактор», даже не успев снять вратаря, перевёл игру в овертайм – спасителем Челябинска выступил Максим Якуценя. Оседлать волну успеха подопечным Белоусова не удалось: на 15-й минуте дополнительного периода Роман Старченко отправил команды в раздевалки.

Второй матч до своей середины шёл по сценарию первого. Челябинск снова весьма успешно выступал в роли догоняющих: сравнивал счёт и после 0:1, и после 1:2. Тем не менее таким же образом докатиться до овертайма «Трактор» не смог – помешал Найджел Доус. Благодаря его хет-трику «Барыс» к 35-й минуте вёл 5:2. Одну шайбу уральцы отыграли, но на большее их не хватило.

Результаты матчей серии «Трактор» — «Барыс» в Кубке Гагарина — 2013



«Трактор» — «Барыс» — 3:4 ОТ

«Трактор» — «Барыс» — 3:5

«Барыс» — «Трактор» — 1:3

«Барыс» — «Трактор» — 2:3

«Трактор» — «Барыс» — 6:3

«Барыс» — «Трактор» — 4:2

«Трактор» — «Барыс» — 5:3

После переезда серии в Астану Белоусов решился на изменение тактического плана. Его команда стала строже действовать в зоне защиты и дождалась своих шансов в атаке, а вратарь Майкл Гарнетт, в отличие от предыдущих игр, избежал индивидуальных ошибок. Как итог — «Трактор» одержал победу в самом малорезультативном матче противостояния – 3:1.

Впрочем, победа потребовала от челябинцев не только особой внимательности – платить пришлось и синяками тоже. Общая нервозность зашкаливала и в третьем периоде вылилась в стычку двух Алексеев – Трощинского из «Барыса» и Васильченко из «Трактора». Ещё один невзрачный матч провёл Евгений Кузнецов: вместо голов будущий обладатель Кубка Стэнли отметился в протоколе двумя удалениями. Зато другие молодые «Трактора» постепенно набирали ударную мощь: Егор Дугин и Максим Карпов организовали третью шайбу.

По-настоящему они раскрылись уже на следующий день. Карпов реализовал буллит, а Дугин стал автором победного гола в третьей двадцатиминутке. До этого челябинцам было непросто: к 25-й минуте «Барыс» выигрывал с разницей в две шайбы.

Пятый матч стал самым богатым на голы. «Трактор» пропустил первым, но стартовый период закончил со счётом 3:1 в свою пользу. Дальше борьбы не получилось: белоусовцы забросили ещё дважды, и вторая половина встречи превратилась в формальность. «Барыс», впрочем, не оставлял попыток приблизиться к сопернику, так что общий счёт получился вполне приличным – 6:3.

В шестой встрече «Трактор» во второй раз за серию постарался сыграть от обороны. И жестоко за это поплатился. В составе «Барыса» нашёлся неожиданный герой, которому удалось подобрать ключи к челябинской защите. Фёдор Полищук забросил Гарнетту две шайбы за матч. Для сравнения за весь регулярный чемпионат у нападающего было четыре гола. Дублем также отметился Доус. В итоге – 4:2 в пользу «Барыса».

Фото: РИА Новости

В решающем матче тренеры не стали зажимать хоккеистов в схемы, и те сыграли, как велело сердце. «Трактор» сформировал преимущество к 14-й минуте: по шайбе забросили одни из самых ярких игроков серии – Якуценя и Карпов. Но ещё до перерыва Тайгат Жайлауов один гол отквитал.

Ключевым стал второй период. Отрезок завершился со счётом 3:1 в пользу челябинцев. Заметнее остальных в успех вложился Петри Контиола, записавший в свой актив дубль. В третьей двадцатиминутке астанинцы смогли лишь сократить отставание, но не ликвидировать его. 5:3 – «Трактор» взял седьмой матч.

Пробиться во второй раунд уральской команде в значительной степени помог прогресс молодых игроков. В первой части серии партнёров своими самоотверженными силовыми прорывами и проходами зажигал Валерий Ничушкин. Во второй ему на помощь пришли Карпов и Дугин. В важные момента своё веское слово сказали лидеры и легионеры – Якуценя, Контиола, Куинт. В то же время «Барысу» явно не хватило усилий одного звена. Доус и компания были опасны, но не всегда, а подхватить их знамя никто, за исключением Полищука, не смог.

Вместе с победой «Трактор» получил и колоссальную уверенность в собственных силах. В полуфинале конференции челябинцы почти не заметили сопротивления со стороны «Авангарда», не отдав омичам ни матча.