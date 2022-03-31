Скандальный болтун и экс-партнёр Овечкина. Что за канадцы вывели «Магнитку» в полуфинал

«Металлург» и «Авангард» вошли в историю КХЛ как участники самой результативной серии плей-офф. Совместными усилиями магнитогорцы и омичи забросили 51 шайбу за семь матчей. Со стороны «Магнитки» особый вклад в голевой рекорд внесли легионеры.
42% голов «Магнитки» в серии с «Авангардом» — от трёх легионеров
Уральцы поразили ворота соперника 26 раз. В 11 случаях отличились иностранцы. Из семи игр легионеры «Металлурга» промолчали только в двух, а их эффективные действия в решающем матче стали определяющими для судьбы всей серии. Забив второй и третий голы, Филипп Майе и Джош Карри обеспечили партнёрам комфортный отрыв и почти окончательно вычеркнули из игры интригу.
При этом в первой встрече тот же Карри исполнил роль антигероя – через 11 секунд после стартового вбрасывания атаковал Дамира Шарипзянова локтем в голову и досрочно покинул лёд, оставив команду в пятиминутном меньшинстве.
Позднее Джош сделал всё, чтобы заставить одноклубников забыть о своей досадной ошибке. В этом ему в первую очередь помогли соотечественники из Канады. Всего за серию Карри и Брендан Лайпсик оформили по четыре шайбы, Майе – три.
Для североамериканцев нынешний сезон – момент прорыва в карьере. Несмотря на вполне зрелый по хоккейным меркам возраст, раньше они не демонстрировали настолько мощный хоккей.
Брендан Лайпсик лишился места в НХЛ за женоненавистнические комментарии
Самый известный для российской публики магнитогорский иностранец – 27-летний Брендан Лайпсик. В прошлом году он защищал цвета ЦСКА. Дебютный гол в КХЛ форвард забил как раз «Металлургу». В целом сезон для канадца получился средним – 24 очка в 42 матчах.
Вся предыдущая карьера Лайпсика прошла за океаном. Изначально перспективы Брендана оценивались довольно высоко. На драфте НХЛ в 2012 году канадца под общим 89-м номером выбрал «Нэшвилл». Признание придало Лайпсику дополнительный импульс: вместе с «Портленд Уинтерхокс» он стал чемпионом в одной из трёх основных юниорских лиг Канады – Западной, а также завоевал титул лучшего бомбардира регулярного сезона.
«Нэшвилл» забрал многообещающего хоккеиста в свой фарм в АХЛ. Однако там особых достижений от игрока не дождались и без сожаления отправили в систему «Торонто». Канадцы дали Лайпсику дебютировать в НХЛ – на новенького он в первом же матче забросил шайбу в ворота «Ванкувера». Сильный старт оказался лишь единичной вспышкой: в Брендане быстро разочаровались и сбросили на драфт расширения перед вступлением в лигу «Вегаса».
Фото: РИА Новости
В составе «Голден Найтс» Лайпсик появлялся стабильно, но продержаться там до финала Кубка Стэнли не смог. В феврале его обменяли в «Ванкувер». В обратном направлении проследовал другой будущий игрок «Магнитки» – швед Филип Хольм.
«Кэнакс» отказали Лайпсику в доверии и уже в декабре сослали на драфт отказов. Канадца подхватил «Лос-Анджелес». За «Кингз» Брендан провёл лучший отрезок в своей энхаэловской карьере – 18 (5+13) очков в 45 матчах. Однако вполне приличная статистика не помогла ему осесть в Калифорнии.
Летом 2019 года Лайпсик переехал в «Вашингтон», где стал выступать слабее и откуда ушёл со скандалом. По ходу сезона выяснилось, что форвард оскорблял женщин и партнёров по команде.
Пакости Брендана стали достоянием общественности после того, как был взломан аккаунт его друга. Хоккеист раскаялся в собственных действиях, но было поздно. В лиге публично осудили высказывания Брендана, а «Вашингтон» выставил его на безусловный драфт отказов. После этого уроженцу Виннипега пришлось искать для работы такую страну, где к женоненавистническим комментариям относятся более снисходительно.
Майе сыграл с Овечкиным, Карри — с Макдэвидом и Малкиным
Если прогресс Лайпсика в КХЛ можно было предсказать, то контракты с 29-летними Майе и Карри стали для «Металлурга» большой удачей.
Ни тот, ни другой никогда не хватали звёзд с неба. Оба, обладая весьма скромными габаритами, пролетели мимо драфта НХЛ. Оба не особенно выделялись даже в молодёжных лигах, да и в АХЛ попали не сразу – транзитом через полупрофессиональные лиги.
В то же время канадцы обошлись без скандалов за пределами льда, а на площадке брали своё терпением и работоспособностью. Карри первый шанс на НХЛ заработал после четырёх лет в «Бейкерсфилде». Нападающий провёл 21 матч за «Эдмонтон» и забросил две шайбы. На прощание перед отъездом в Россию Карри однажды сыграл за «Питтсбург».
Фото: РИА Новости
Филипп Майе начинал в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), а вступить в АХЛ ему удалось только в 2016 году в возрасте 24 лет. В течение трёх сезонов форвард выступал за «Онтарио». Затем хоккеистом заинтересовались в системе «Вашингтона». Однако за основу во главе с Александром Овечкиным он сыграл 18 минут в двух матчах, после чего отправился на Урал.
Здесь у Филиппа и его соотечественников началась новая жизнь.
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