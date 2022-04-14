Борьба за Кубок Гагарина или отпуск? Решающая дуэль СКА и ЦСКА в финале Запада. Онлайн

Седьмой матч серии плей-офф — что может быть лучше в хоккее? До этого яркого и нервного события нынче доехало главное дерби Западной конференции современной КХЛ — СКА против ЦСКА.
Московские армейцы дважды вели в счёте в этой серии, но СКА оба раза догонял соперника, а победой в пятой игре поставил подопечных Сергея Фёдорова на грань вылета. Но ЦСКА взял шестой матч, поэтому финалист Кубка Гагарина от Запада определится сегодня, 14 апреля, в Санкт-Петербурге.
Игра состоится в «Ледовом дворце», начало в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями этой важнейшей игры следите в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Пятый матч, вновь состоявшийся в Северной столице, едва не потребовал дополнительного времени для выявления победителя. Равный счёт сохранялся почти до последней минуты, однако за 70 секунд до сирены Оскар Фантенберг реализовал удаление Андрея Светлакова и впервые вывел СКА вперёд в серии.
Но закрыть её за шесть матчей у подопечных Романа Ротенберга, как известно, не получилось. Вернувшись домой, ЦСКА сыграл агрессивно и добыл необходимую победу, повторив счёт 3:1 из первого матча.
В Москве команды также обменялись победами. В третьем матче подопечным Сергея Фёдорова, уступавшим со счётом 0:2 по итогам двух периодов, удалось полностью перевернуть игру в заключительной трети, отправив в ворота Ларса Юханссона (а затем и Александра Самонова) шесть безответных шайб.
Четвёртый матч едва не пошёл по тому же пути – преимущество СКА после первых 40 минут игрового времени тоже составляло две шайбы, однако на этот раз петербуржцы гораздо надёжнее провели последнюю двадцатиминутку, позволив хозяевам площадки отыграть только один гол.
В преддверии развязки серии напомним, как развивались события в предыдущих матчах:
Первые две встречи прошли в Санкт-Петербурге. ЦСКА удалось выиграть стартовую благодаря голам Александра Попова и Владислава Каменева в последней пятиминутке основного времени, однако СКА сравнял счёт двумя днями позже, достигнув нужного результата во втором периоде усилиями Степана Фальковского и Никиты Гусева.
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