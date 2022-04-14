Борьба за Кубок Гагарина или отпуск? Решающая дуэль СКА и ЦСКА в финале Запада. Онлайн

Седьмой матч серии плей-офф — что может быть лучше в хоккее? До этого яркого и нервного события нынче доехало главное дерби Западной конференции современной КХЛ — СКА против ЦСКА.



Московские армейцы дважды вели в счёте в этой серии, но СКА оба раза догонял соперника, а победой в пятой игре поставил подопечных Сергея Фёдорова на грань вылета. Но ЦСКА взял шестой матч, поэтому финалист Кубка Гагарина от Запада определится сегодня, 14 апреля, в Санкт-Петербурге.

Игра состоится в «Ледовом дворце», начало в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями этой важнейшей игры следите в онлайн-трансляции на «Чемпионате».