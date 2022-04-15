«Обалдеть!» Космический гол Михеева привёл в восторг даже НХЛ

«Торонто» знатно покуражился над «Вашингтоном», три из семи голов команды забили наши ребята.

Матч «Вашингтона» с «Торонто» преподносился как противостояние двух элитных снайперов. Александр Овечкин терроризирует вратарей уже 17 сезонов и не сбавляет космический темп даже в 36 лет, гонясь за великим рекордом. Остона Мэттьюса рекламируют как его преемника – в этом году он даёт жару и должен стать первым игроком с 2012 года, который забьёт 60 голов за сезон.

Но ни Мэттьюс, ни Овечкин сегодня не забили – американец, впрочем, установил другое достижение – стал третьим игроком в истории «Торонто», набравшим 100 очков за сезон. А в завершении атак солировали другие, преимущественно игроки «Лифс». Дублями отметились Вильям Нюландер, Майкл Бантинг и Илья Михеев, ещё одну шайбу положил защитник Илья Любушкин.

Российский защитник отличился в ключевой момент игры – первый период «Вашингтон» провалил по всем статьям и пропустил две шайбы, но в середине второго сольный проход Джона Карлсона помог сократить отставание. Интрига продержалась всего 13 секунд – сначала Любушкин богатырским броском восстановил преимущество в две шайбы. Это всего лишь его второй гол в карьере НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё через 18 секунд Нюландер поиздевался над обороной «Вашингтона» — гости оказались совершенно не в форме, а для Ильи Самсонова на этом матч был завершён. Том Уилсон пытался завести команду, подравшись с Кайлом Клиффордом, но сегодня «столичным» это ни разу не помогло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через несколько минут Илья Михеев довёл счёт до 5:1. «Торонто» надолго запер ударное звено «Вашингтона» с Овечкиным и Кузнецовым в зоне, и Михеев в итоге завершил атаку броском с близкого расстояния. Ещё через пару минут Бангтинг убежал с Энгваллом в контратаку два в одного и сделал счёт 6:1. Под конец периода забил Уилсон, но ни о каком серьёзном сопротивлении речи уже не шло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Михеев исполнил космический голешник в своём фирменном проходе, который привёл в восторг даже НХЛ. «Обалдеть, Илья Михеев!», — отметила лига в своих соцсетях.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Если в прошлом году россиянину часто не везло в завершении, то в этом сезоне он сполна демонстрирует свой атакующий потенциал и уже забил больше, чем за предыдущие два года. Хорошо бы ещё избегать травм, которые в НХЛ преследуют Илью на каждом шагу – так и в этом сезоне он пропустил несколько месяцев из-за очередного повреждения руки, но теперь его не остановить.