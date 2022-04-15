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«Торонто» — «Вашингтон» — 7:3, видео, фантастический гол Михеева, обзор матча НХЛ

«Обалдеть!» Космический гол Михеева привёл в восторг даже НХЛ
Елена Кузнецова
«Торонто» — «Вашингтон» — 7:3
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«Торонто» знатно покуражился над «Вашингтоном», три из семи голов команды забили наши ребята.

Матч «Вашингтона» с «Торонто» преподносился как противостояние двух элитных снайперов. Александр Овечкин терроризирует вратарей уже 17 сезонов и не сбавляет космический темп даже в 36 лет, гонясь за великим рекордом. Остона Мэттьюса рекламируют как его преемника – в этом году он даёт жару и должен стать первым игроком с 2012 года, который забьёт 60 голов за сезон.

Но ни Мэттьюс, ни Овечкин сегодня не забили – американец, впрочем, установил другое достижение – стал третьим игроком в истории «Торонто», набравшим 100 очков за сезон. А в завершении атак солировали другие, преимущественно игроки «Лифс». Дублями отметились Вильям Нюландер, Майкл Бантинг и Илья Михеев, ещё одну шайбу положил защитник Илья Любушкин.

Российский защитник отличился в ключевой момент игры – первый период «Вашингтон» провалил по всем статьям и пропустил две шайбы, но в середине второго сольный проход Джона Карлсона помог сократить отставание. Интрига продержалась всего 13 секунд – сначала Любушкин богатырским броском восстановил преимущество в две шайбы. Это всего лишь его второй гол в карьере НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё через 18 секунд Нюландер поиздевался над обороной «Вашингтона» — гости оказались совершенно не в форме, а для Ильи Самсонова на этом матч был завершён. Том Уилсон пытался завести команду, подравшись с Кайлом Клиффордом, но сегодня «столичным» это ни разу не помогло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бантинг (Марнер, Мэттьюс) – 04:37 (5x5)   2:0 Нюландер (Энгвалль, Маззин) – 13:26 (5x5)   2:1 Карлсон – 30:08 (4x4)   3:1 Любушкин (Райлли, Таварес) – 30:19 (4x4)   4:1 Нюландер (Райлли, Таварес) – 30:37 (4x4)   5:1 Михеев (Таварес, Мэттьюс) – 34:44 (5x5)   6:1 Бантинг (Энгвалль) – 36:25 (5x5)   6:2 Уилсон (Эллер, Карлсон) – 39:07 (4x4)   7:2 Михеев (Любушкин, Таварес) – 41:27 (5x5)   7:3 Дауд (ван Римсдайк, Ларссон) – 51:58 (5x5)

Через несколько минут Илья Михеев довёл счёт до 5:1. «Торонто» надолго запер ударное звено «Вашингтона» с Овечкиным и Кузнецовым в зоне, и Михеев в итоге завершил атаку броском с близкого расстояния. Ещё через пару минут Бангтинг убежал с Энгваллом в контратаку два в одного и сделал счёт 6:1. Под конец периода забил Уилсон, но ни о каком серьёзном сопротивлении речи уже не шло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Михеев исполнил космический голешник в своём фирменном проходе, который привёл в восторг даже НХЛ. «Обалдеть, Илья Михеев!», — отметила лига в своих соцсетях.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Если в прошлом году россиянину часто не везло в завершении, то в этом сезоне он сполна демонстрирует свой атакующий потенциал и уже забил больше, чем за предыдущие два года. Хорошо бы ещё избегать травм, которые в НХЛ преследуют Илью на каждом шагу – так и в этом сезоне он пропустил несколько месяцев из-за очередного повреждения руки, но теперь его не остановить.

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