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Вайсфельд — о финале Кубка Стэнли: удивился бы, если бы серия закончилась со счётом 4-0

Вайсфельд — о финале Кубка Стэнли: удивился бы, если бы серия закончилась со счётом 4-0
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о разгромном поражении «Флориды» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Пантерз».

«Результат не удивил. Чему тут удивляться? Что касается большого счёта, это вообще не принципиально. Если честно, я бы скорее удивился, если бы серия закончилась со счётом 4-0, несмотря на то что мне больше нравится «Флорида».

Сможет ли «Эдмонтон» переломить ход серии? Всё бывает в этой жизни. Конечно, маловероятно, но теоретически это возможно», – цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

Пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня. Лишь однажды команде, уступавшей со счётом 0-3 в финале Кубка Стэнли, удалось одержать затем четыре победы подряд и завоевать трофей – это сделал «Торонто» в серии с «Детройтом» в 1942 году.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 4-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Янмарк (Браун) – 03:11 (4x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 07:48 (5x5)     2:1 Тарасенко (Форслинг, Лунделль) – 11:26 (5x5)     3:1 Холлоуэй (Драйзайтль, Кулак) – 14:48 (5x5)     4:1 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 21:13 (5x5)     5:1 Нурс (Макдэвид, Хайман) – 24:58 (5x5)     6:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 33:03 (5x3)     7:1 Холлоуэй (Макдэвид, Перри) – 54:11 (5x5)     8:1 Маклауд (Холлоуэй, Фёгеле) – 56:40 (5x5)    
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