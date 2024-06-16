Вайсфельд — о финале Кубка Стэнли: удивился бы, если бы серия закончилась со счётом 4-0

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о разгромном поражении «Флориды» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8). Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Пантерз».

«Результат не удивил. Чему тут удивляться? Что касается большого счёта, это вообще не принципиально. Если честно, я бы скорее удивился, если бы серия закончилась со счётом 4-0, несмотря на то что мне больше нравится «Флорида».

Сможет ли «Эдмонтон» переломить ход серии? Всё бывает в этой жизни. Конечно, маловероятно, но теоретически это возможно», – цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

Пятый матч финала Кубка Стэнли — 2024 состоится в ночь с 18 на 19 июня. Лишь однажды команде, уступавшей со счётом 0-3 в финале Кубка Стэнли, удалось одержать затем четыре победы подряд и завоевать трофей – это сделал «Торонто» в серии с «Детройтом» в 1942 году.