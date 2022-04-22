Новая канадская суперзвезда и русский швед. 8 хоккеистов, за которыми стоит следить на ЮЧМ

Завтра в Германии стартует юниорский чемпионат мира — первый крупный турнир этого года и первый турнир, с которого начинается отстранение сборной России от международного хоккея. После прошлогоднего перформанса Мичкова и компании мы многого ждали от этого чемпионата, но увы, не случилось. Если вы всё-таки планируете следить за первенством мира без наших, мы подскажем, за кем стоит смотреть повнимательнее.

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Коннор Бедард (Канада)

Обычно у Канады на ЮЧМ ездила далеко не идеальная сборная — как и со взрослыми ЧМ, многие игроки не могли приехать из-за участия в плей-офф канадской юниорской лиги. Впрочем, у суперзвёзд остаётся шанс приехать на этот турнир совсем юными, когда они играют ещё в сравнительно слабых командах — например, ЮЧМ-2013 стал дебютом для тогда 16-летнего Коннора Макдэвида.

Коннор Бедард Фото: Коннор Бедард

На турнир в Германию едет ещё один 16-летнй Коннор — Бедард. Причём это уже второй его ЮЧМ: на первом он набрал 14 очков и оформил заочное соперничество за первый пик драфта с Матвеем Мичковым. Уже в первом сезоне на юниорском уровне он набирал почти два очка за игру, причём делал это в Западной лиге, которая считается более жёсткой и защитной, чем лига Онтарио. В этом году он набрал 100 очков за 63 игры и в сборную едет с капитанской нашивкой.

О Бедарде впервые заговорили ещё в 2018-м, когда в 13 лет о нём написал журнал The Hockey News — но таких супердетей в любых видах спорта было достаточно. Бедард пока что сумел перейти в юниорский хоккей из детского без потерь. «Невероятно динамичный игрок. Фантастический хоккейный IQ, способность быстро и легко раскидывать оппонентов, прекрасные руки. Он имеет способность превосходить даже самые завышенные ожидания» — говорит о нём бывший генменеджер клубов НХЛ и эксперт TSN Крэйг Баттон.

В декабре он сыграл на прерванном МЧМ и даже за это короткое время успел сделать хет-трик в ворота Австрии. Только пять канадцев набирали хоть какие-то очки на МЧМ в 16: Гретцки, Линдрос, Спецца, Кросби и Макдэвид, и даже условно худший из этой пятёрки вплотную приблизился к тысяче очков в НХЛ. За счёт чего Бедард это делает? Конечно же, скорость, скорость, скорость и снова скорость — игроку с просто обычным катанием нереально стать суперзвездой в современной НХЛ.

Если на первом ЮЧМ Бедард набрал 14 очков, то сейчас, вполне возможно, попробует пойти на рекорд турниров. Он принадлежит Никите Кучерову — 21 очко. Правда, из-за отстранения России и Беларуси в этом году и игр на турнире на одну меньше обычного.

Адам Фантилли (Канада)

Фантилли пока что воспринимается третьим после Бедарда и Мичкова на следующем драфте. «Если Бедард — это молния, то Фантилли — гром. В свои 17 лет он уже имеет габариты 191/87, при этом сочетает мастерство и силовые навыки на уровне, который мы вряд ли увидим на этом ЮЧМ от другого игрока. Его снайперские способности просто убийственны», — поэтически рассказывает о канадском центре The Hockey News.

«Он ставит защитников на колени и атакует ворота. Ты можешь думать, что Фантилли находится в точке, где не угрожает воротам, но на самом деле в этот момент он думает, как попасть в место, где он сможет атаковать», — говорит упомянутый выше Баттон. «Уже сейчас у него тело игрока НХЛ. Он габаритный, мастеровитый и взрывной», — говорит скаут НХЛ, сохраняющий анонимность.

Фантилли выбрал сравнительно редкий для канадского юниора путь и сейчас играет в USHL. Это сделано для того, чтобы продолжить карьеру в NCAA, которая несовместима с игрой в канадских юниорках: в следующем году вместе со старшим братом Адам сыграет за Университет Мичигана, одну из самых звёздных команд стденческой лиги. Ну а в этом сезоне Фантилли превзошёл результаты 17-летних Джонни Годро и Кайла Коннора. Но в этой Канаде главной звездой ему не быть — причина этого выше.

Йоаким Кемелль (Финляндия)

О Кемелле все говорили в октябре, когда в первых 13 матчах Лииги он забросил 10 шайб в свои 17 лет. Даже с учётом того, что финский чемпионат в последнее время окончательно превратился, скорее, в лигу юниорского развития, это был фантастический результат, сравнимый с показателями Теему Селянне. Правда, после ярчайшего старта у финна наступил такой же яркий спад: за следующие 26 игр у Кемелля только 5+3. Возможно, главной причиной этого стала травма плеча.

Но даже с таким спадом Кемелль набрал 23 очка в 17 лет — это 11-й результат в истории местного чемпионата для игроков U18. Его игра — интересный микс из отличного броска и готовности отрабатывать в обороне, которая скрашивает его габариты (180/80), которые для НХЛ сейчас воспринимаются маленькими. «Он постоянно находит открытый лёд для того, чтобы получить шайбу самому или получить возможность для щелчка. Кемелль постоянно вовлечён в игру, он отличный плеймейкер», — рассказывает один из скаутов НХЛ.

Йоаким Кемелль Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Ну и куда без сравнений с Овечкиным, которые приклеиваются к любому юному снайперу. Правда, до почти совершенного тела Ови финну однозначно далеко, но и он сравнивает себя с капитаном «Вашингтона»: «У нас похожая техника, мощный бросок и силовой стиль игры. Я всегда любил играть жёстко, люблю проводить силовые приёмы и принимать их». Правда, до этого состояния надо ещё подкачаться.

Логан Кули (США)

Американский конвейер системы подготовки национальной сборной в последнее время чуть забарахлил после ярких результатов последних лет: таланты там рождаются стабильно, а вот суперсуперталантов после выплеска трёх братьев Хьюзов маловато. Впрочем, у американцев есть игрок, который способен составить конкуренцию за первый пик драфта Шейну Райту и Юраю Слафковски — это Логан Кули.

Кули — это игрок, который наконец-то подаётся не через «скорость»: когда читаешь скаут-репорты, такое ощущение, что НХЛ превращается в лигу лёгкой атлетики. Конечно, физически Кули тоже развит хорошо, но сильные стороны американского центра другие — в первую очередь хоккейный интеллект:

Логан Кули Фото: NHL.com

«Кули добьётся успеха в НХЛ благодаря тому, что он выкладывается на обеих сторонах площадки и играет как будущий претендент на «Селке». Он является не только угрозой чужим воротам, но также умеет элитно обороняться. Добавьте к этому хоккейный интеллект, отличную игру на вбрасываниях и готовность обороняться на каждом участке площадки — вы получите игрока, которого хочет каждый претендент на Кубок Стэнли, которого любой тренер готов выпускать на площадку в ключевые моменты матчей», — рекламирует игрока сайт The Hockey Writers.

«Самая впечатляющая часть игры Кули — его передачи. Почти всегда он отдаёт пасы с максимальной точностью, он может выложить шайбу на крюк через нескольких игроков, заставляя скаутов заходиться слюнями», — пишет сайт Smart Scouting. В общем, если снайперов в России сравнивают с Овечкиным, то здесь мы видим описание второго Дацюка.

За кем следить в других сборных

Швеция: Александр Суздалев — не главная звезда этой Швеции, но самое знакомое для нас имя. Сын игрока в бенди, который несколько лет назад переехал в Швецию, выбрал «Тре Крунур». Суздалев-младший пару лет назад в беседе с «Чемпионатом» говорил: «Как меня вызвали в сборную России? Сначала написали моему папе, а потом мне выслали по электронной почте состав, в котором было моё имя и моя шведская команда. Сначала разочаровался, но потом приехал и начал работать. Я не знал, что могу играть за сборную России, и не думал об этом. Есть ли ко мне интерес у сборной Швеции? Да, ко мне есть интерес. У нас недавно был первый сбор — играли, тренировались. Следующий вызов будет через две недели. Я буду играть за шведскую сборную».

Суздалев-старший опроверг эти слова сына, сказав о том, что он не совсем точно выбрал слова — но вот прошло несколько лет, и его сын едет на первый официальный турнир в сборной Швеции. Но, несмотря на гражданство, это вполне типичный русский краёк — креативный и с хорошим пасом. На драфте он пока рассматривается кандидатом на конец второго раунда.

Кроме Суздалева, можно выделить Тео Линдстейна — одного из претендентов на топ-5 драфта-2023, типичного шведского защитника новой волны: мобильного, с хорошим катанием, готового подключаться в атаке. Ещё в «Тре Крунур» есть близняшки — сыновья бывшего защитника «Анахайма» Никласа Хавелида: вратарь Хуго и защитник Матиас.

Чехия: Главный чешский защитник поколения Давид Иржичек не сможет сыграть на ЮЧМ, потому что ему уже исполнилось 18. Без него у «народны тим» снова грустноватая оборона, но есть несколько крепких форвардов. Стоит последить за центром Иржи Кулихом, который в 18 лет смог пробиться в главную чешскую лигу, традиционно забитую «дедами». Как и большинство чешских центров, он хорош в защите, но при этом хорош в атаке за счёт того, что не боится играть на пятаке.

Латвия: Вряд ли латвийская команда достигнет чего-то большого на турнире, но зато там играет третий из братьев Букартсов — Роджерс.