Расквашенные лица и 200 минут штрафа! Россия горела 0:5 и стала бить финнов кулаками

После матча за бронзу на ЮЧМ-2010 в сборной Суоми ехидствовали, что у наших сдали нервы, а они выиграли не только по счёту, но и в драке.

На юниорский чемпионат мира – 2010 сборная России ехала с серьёзными медальными амбициями, ведь три года подряд она поднималась на пьедестал, взяв одно золото и два серебра. Групповой раунд наши ребята прошли уверенно, споткнувшись лишь один раз, в матче со сборной Финляндии.

Обстоятельства, напрягавшие весь турнир – слабая игровая дисциплина, несдержанность и эмоциональность которые подчас дорого обходились нашим ребятам. В четвертьфинале Россия еле унесла ноги от Швейцарии – вела 4:0 за пять минут до конца, но пропустила один гол, другой, третий. В полуфинале со Швецией вели 1:0, но потом дважды пропустили в меньшинстве, а в концовке не смогли сдержаться и полезли драться. «Драка в конце — это уже наши эмоции, потому что проиграли…» — объяснял нападающий Владислав Картаев.

В полуфинале, как оказалось, были ещё цветочки. Так, простая потасовка, никому из действующих лиц не выписали и пяти минут штрафа. Ягодки пошли в матче за третье место с Финляндией. Главный тренер команды Михаил Васильев заверял, что мотивация у его ребят на финнов будет запредельной, учитывая поражение на групповой стадии, и что прошлые ошибки изучены, а выводы сделаны.

Увы, но Финляндия вновь взяла верх, хотя до третьего периода совершенно ничего ещё не было ясно. Россия не смогла сдержать ведущую тройку соперника Донской – Гранлунд – Пулккинен, которая доминировала на льду и забила все пять голов своей команды.

Теэму открыл счёт в большинстве во втором периоде, Гранлунд увеличил преимущество на старте третьего (тоже в большинстве), а ещё через пять минут Донской практически похоронил все надежды россиян. Вскоре Пулккинен оформил хет-трик, Россия горела уже с совсем безнадёжным счётом 0:5 и стала бить финнов кулаками.



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Началось всё с Никиты Нестерова и его толчка в спину Миикки Саломяки. Наш защитник дождался, когда финн встанет, ткнул ему в лицо, завязалась потасовка. На замес прибежали другие игроки – Максим Шалунов пошёл в рукопашную с Миро Ховиненом, а Захар Арзамасцев сошёлся с Патриком Моисио – стащил с него маску и принялся яростно мутузить. Моисио тоже не отставал и повалил обидчика на лёд, но, когда судья всё-таки смог их разнять, лицо финна было расквашено в кровь.

За матч соперники набрали на двоих почти 200 минут штрафа, а после массовой потасовки наши остались в меньшинстве. Только в этой ситуации Россия смогла забить гол престижа, но это уже было слабым утешением. Ни золота, ни хоть какой медали из Минска наши не привезли, а финны после игры ехидствовали:

«Предполагали, что русские потеряют самообладание. Собственно, у них и со Швецией сдали нервы. К счастью, у нас на льду были габаритные ребята, так что кулачные бои мы тоже выиграли», — заявил главный тренер Финляндии Сакари Пиетиля.