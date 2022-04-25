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Россия разгромила Чехию 11:1 на ЮЧМ-2021, чешский игрок провёл грязный силовой приём против россиянина Сапунова, видео

Чешская подлость на ЮЧМ в Америке. Гигант Марцел грязно ударил русского при позорном счёте
Денис Лутченко
Как Россия смела Чехию 11:1 на ЮЧМ-2021
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На турнире в 2021 году наши разгромили чехов 11:1, соперник смог ответить лишь грубостью.

На юниорском чемпионате мира по хоккею в 2021 году у сборной России выдался яркий групповой турнир. Сначала наши ребята совершили блистательный и успешный камбэк во встрече с американцами, затем уже сами умудрились отдать, казалось бы, победный матч финнам, после чего предсказуемо разнесли Германию 6:1.

«Россия окунула американцев в кошмарный сон». Героический камбэк наших с 1:5 на ЮЧМ в США «Россия окунула американцев в кошмарный сон». Героический камбэк наших с 1:5 на ЮЧМ в США

Венчала предварительный раунд игра с чехами — всегда принципиальным соперником для России на любом уровне. «Народны тим» до этого уступили и Финляндии, и США, но всё равно рассчитывали как минимум навязать борьбу одному из фаворитов турнира.

Однако никакой борьбы и близко не получилось. Уже в первом периоде наши набросали в чешские ворота три шайбы (отличились Мичков, Полтапов и Мирошниченко), во втором отрезке избиение соперника продолжили Коромыслов, Кателевский и всё тот же Полтапов, ну а в заключительной двадцатиминутке Чехия окончательно развалилась.

U18 ЧМ-2021. Группа B
02 мая 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Россия U18
Окончен
11 : 1
Чехия U18
1:0 Мичков (Чибриков, Новиков) – 01:22 (5x5)   2:0 Полтапов – 13:10 (5x5)   3:0 Мирошниченко (Юров) – 17:39 (5x4)   4:0 Коромыслов (Юров, Чибриков) – 30:53 (5x5)   4:1 Кос (Моравец, Брабенец) – 32:28 (5x5)   5:1 Кателевский (Лазутин, Грудинин) – 33:44 (5x5)   6:1 Полтапов (Иванцов, Мичков) – 38:45 (5x4)   7:1 Мичков (Полтапов, Иванцов) – 45:50 (5x5)   8:1 Свечков (Юров) – 47:00 (5x5)   9:1 Свечков (Чибриков, Мирошниченко) – 51:45 (5x4)   10:1 Юров – 57:19 (5x5)   11:1 Мичков (Квочко, Иванцов) – 58:48 (5x5)

Россия устроила настоящую голевую феерию — 5:0 по итогам 20 минут! Дубль сделал Фёдор Свечков, две шайбы отгрузил и Мичков, оформивший таким образом хет-трик. Итоговый результат — 11:1. Россия вдоволь поиздевалась над чехами, одержав самую крупную победу над этим соперником в истории ЮЧМ. Наставник «народны тим» после игры только и мог признавать силу «Красной машины», а в чешских СМИ это разгромное поражение обозвали «взрывом перед четвертьфиналом».

«Взрыв перед четвертьфиналом». Чешские СМИ отреагировали на 1:11 в матче с Россией «Взрыв перед четвертьфиналом». Чешские СМИ отреагировали на 1:11 в матче с Россией

Однако чехи не были бы чехами, если бы покорно и безропотно стерпели такой позор. Сборная, всегда исповедующая жёсткий, цепкий, на грани фола хоккей, нашла способ насолить русским.

В роли «орудия возмездия» выступил громадный чешский форвард Марцел Марцел. При счёте 1:8 110-килограммовый нападающий провёл грязный силовой приём против защитника Владислава Сапунова (вес — 73 кг), подло ударив его в спину у борта. Было очевидно, что Марцел умышленно шёл бить россиянина, желая хоть как-то отыграться за позорный счёт на табло.

ВИДЕО.

Судьи незамедлительно приняли решение выписать грубияну большой штраф (5+20), так что непонятно, кому Марцел сделал лучше. После его удаления чехи пропустили ещё трижды, а Сапунов, к счастью, избежал серьёзной травмы.

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