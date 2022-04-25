Чешская подлость на ЮЧМ в Америке. Гигант Марцел грязно ударил русского при позорном счёте

На юниорском чемпионате мира по хоккею в 2021 году у сборной России выдался яркий групповой турнир. Сначала наши ребята совершили блистательный и успешный камбэк во встрече с американцами, затем уже сами умудрились отдать, казалось бы, победный матч финнам, после чего предсказуемо разнесли Германию 6:1.

Венчала предварительный раунд игра с чехами — всегда принципиальным соперником для России на любом уровне. «Народны тим» до этого уступили и Финляндии, и США, но всё равно рассчитывали как минимум навязать борьбу одному из фаворитов турнира.

Однако никакой борьбы и близко не получилось. Уже в первом периоде наши набросали в чешские ворота три шайбы (отличились Мичков, Полтапов и Мирошниченко), во втором отрезке избиение соперника продолжили Коромыслов, Кателевский и всё тот же Полтапов, ну а в заключительной двадцатиминутке Чехия окончательно развалилась.

Россия устроила настоящую голевую феерию — 5:0 по итогам 20 минут! Дубль сделал Фёдор Свечков, две шайбы отгрузил и Мичков, оформивший таким образом хет-трик. Итоговый результат — 11:1. Россия вдоволь поиздевалась над чехами, одержав самую крупную победу над этим соперником в истории ЮЧМ. Наставник «народны тим» после игры только и мог признавать силу «Красной машины», а в чешских СМИ это разгромное поражение обозвали «взрывом перед четвертьфиналом».

Однако чехи не были бы чехами, если бы покорно и безропотно стерпели такой позор. Сборная, всегда исповедующая жёсткий, цепкий, на грани фола хоккей, нашла способ насолить русским.



В роли «орудия возмездия» выступил громадный чешский форвард Марцел Марцел. При счёте 1:8 110-килограммовый нападающий провёл грязный силовой приём против защитника Владислава Сапунова (вес — 73 кг), подло ударив его в спину у борта. Было очевидно, что Марцел умышленно шёл бить россиянина, желая хоть как-то отыграться за позорный счёт на табло.



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Судьи незамедлительно приняли решение выписать грубияну большой штраф (5+20), так что непонятно, кому Марцел сделал лучше. После его удаления чехи пропустили ещё трижды, а Сапунов, к счастью, избежал серьёзной травмы.