Чешская подлость на ЮЧМ в Америке. Гигант Марцел грязно ударил русского при позорном счёте

На юниорском чемпионате мира по хоккею в 2021 году у сборной России выдался яркий групповой турнир. Сначала наши ребята совершили блистательный и успешный камбэк во встрече с американцами, затем уже сами умудрились отдать, казалось бы, победный матч финнам, после чего предсказуемо разнесли Германию 6:1.
Венчала предварительный раунд игра с чехами — всегда принципиальным соперником для России на любом уровне. «Народны тим» до этого уступили и Финляндии, и США, но всё равно рассчитывали как минимум навязать борьбу одному из фаворитов турнира.
Однако никакой борьбы и близко не получилось. Уже в первом периоде наши набросали в чешские ворота три шайбы (отличились Мичков, Полтапов и Мирошниченко), во втором отрезке избиение соперника продолжили Коромыслов, Кателевский и всё тот же Полтапов, ну а в заключительной двадцатиминутке Чехия окончательно развалилась.
Россия устроила настоящую голевую феерию — 5:0 по итогам 20 минут! Дубль сделал Фёдор Свечков, две шайбы отгрузил и Мичков, оформивший таким образом хет-трик. Итоговый результат — 11:1. Россия вдоволь поиздевалась над чехами, одержав самую крупную победу над этим соперником в истории ЮЧМ. Наставник «народны тим» после игры только и мог признавать силу «Красной машины», а в чешских СМИ это разгромное поражение обозвали «взрывом перед четвертьфиналом».
Однако чехи не были бы чехами, если бы покорно и безропотно стерпели такой позор. Сборная, всегда исповедующая жёсткий, цепкий, на грани фола хоккей, нашла способ насолить русским.
В роли «орудия возмездия» выступил громадный чешский форвард Марцел Марцел. При счёте 1:8 110-килограммовый нападающий провёл грязный силовой приём против защитника Владислава Сапунова (вес — 73 кг), подло ударив его в спину у борта. Было очевидно, что Марцел умышленно шёл бить россиянина, желая хоть как-то отыграться за позорный счёт на табло.
ВИДЕО.
Судьи незамедлительно приняли решение выписать грубияну большой штраф (5+20), так что непонятно, кому Марцел сделал лучше. После его удаления чехи пропустили ещё трижды, а Сапунов, к счастью, избежал серьёзной травмы.
- 25 апреля 2022
-
22:29
-
22:15
-
22:12
-
22:07
-
22:02
-
22:00
-
21:53
-
21:38
-
21:30
-
21:13
-
21:10
-
20:53
-
20:37
-
20:32
-
20:10
-
19:20
-
18:57
-
18:26
-
18:11
-
17:40
-
17:11
-
16:51
-
16:30
-
15:45
-
15:30
-
15:17
-
14:56
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:20
-
13:04
-
12:54