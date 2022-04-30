«Спортивный героизм». 41-летний MVP финала КХЛ играл с травмой, с которой нельзя ходить

Александр Попов вышел в решающем матче на уколах, забил победный гол, но не смог ни доиграть матч, ни даже отпраздновать со всеми.

После пятого матча что-то надломилось в душе «Металлурга», а в душе ЦСКА разгорелся какой-то дикий, необузданный огонь. Как это происходит, что заставляет две команды одновременно переключить тумблер, поменявшись друг с другом местами? «Я не удивлюсь, если Сергей Фёдоров будет следующим великим тренером», — говорил Вячеслав Быков после второго раунда плей-офф.

На тот момент армейцы прошли «Локомотив» и «Динамо», не проиграв ни одного матча. Все великие испытания ждали их впереди. ЦСКА вытащил серию со СКА буквально на волоске, поставив в ней восклицательный знак в седьмом матче – единственном, где он был на голову выше соперника.

ЦСКА выиграл первый матч финала с «Магниткой», чтобы потом потухнуть на три матча – с нулём голов в двух домашних встречах. Всё просто кричало о скором чемпионском параде в Магнитогорске. «Металлург» в этом плей-офф в каждой серии шёл исключительно поступательно, прибавляя от игры к игре, набирая уверенность и дерзость.

В пятом матче тумблер внезапно переключился. «Магнитка» была в шести минутах от Кубка, но не дотерпела, упустила своё из рук. Или это опытнейшая банда Фёдорова, в очередной раз оказавшаяся на краю пропасти, уцепилась за последний шанс.

Только раз в истории КХЛ команда отыгрывалась в финале с 1-3 – «Динамо» в той знаменитой серии с «Авангардом». Теперь есть вторая такая команда – ЦСКА, которая написала свою невероятную историю.

Седьмой матч – то, на что все настраивались перед финалом. Всё начинается с чистого листа, неважно, что было раньше, есть только одна игра, которая решит всё. Но ЦСКА уже был другим, чем неделю назад. И «Магнитка» так и не нашла опоры, ускользнувшей из-под ног.

Уже на первых минутах кто-то из игроков «Металлурга» возвращался на скамейку после очередной атаки, заметно нервничая. Такой маленький признак того, что последовало дальше. В середине периода Окулов поборолся за шайбу у борта, вылез в центр зоны и отдал Карнаухову. Тому мешали и Дронов, и Хабаров, но так и не смогли помешать нанести точный бросок.

Минуту спустя «Магнитка» вынимала из ворот вторую шайбу. Надо, конечно, отметить Андрея Чибисова, который непонятно зачем завозился с шайбой и позволил Андрею Светлакову отобрать её. А там уже на дальнюю штангу накатывал Александр Попов.

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Как символично, что именно его гол стал победным в матче и во всей серии. Не только потому, что он — главный ветеран финала, фантастический мастер, который в 41 год остаётся вечно молодым и даёт фору всем остальным за счёт великолепной физической подготовки, быстрых ног и светлейшей головы.

Не только потому, что его тройка была главным моторчиком ЦСКА в финале Западной конференции, когда неожиданно «заглохли» лидеры, а Попов продолжал вколачивать одну важнейшую шайбу за другой.

Но ещё и потому, чего стоило Попову вообще выйти на эту игру. Он пропустил три предыдущие из-за серьёзной травмы, но сегодня вышел и оставил на льду всё, что было можно и нельзя, дал своей команде преимущество, которое она бы уже ни за что ни упустила.

Конечно, играть оставалось ещё больше 50 минут, но вернуться с 0:2 в решающем седьмом матче, да против такого ЦСКА? Это уже было нереально. В третьем периоде Попов уже не играл – не мог, да это было и не нужно.

Он даже не вышел на награждение – награду самому ценному игроку плей-офф вместо него получал капитан Сергей Андронов. В чемпионской раздевалке его тоже не было – врачи занимались им в отдельной комнате. К нему даже переполненный шампанским Кубок Гагарина не пустили, настолько всё серьёзно.

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«Он просто легенда. Это человек, который вышел на уколах. С травмой, с которой нельзя ходить — там нужен гипс. Он вышел, забил, надорвался и ушёл. Это самое лучшее в мире чувство, когда ты так уходишь. Это спортивный героизм», — объяснил защитник ЦСКА Богдан Киселевич в интервью Sport24.

В то время как могучая «Магнитка» надломилась и уже не смогла оправиться, Попов не сломался и продолжал разрывать даже с такой травмой. Это ли не самая необыкновенная история этого финала? Ну кому ещё могли отдать MVP, если не Сан Санычу? Только ему.

Мы не знаем, будет ли Попов играть дальше или это станет венцом его карьеры. Три чемпионских титула, теперь отполированные званием MVP. Это было бы красиво. Но если он решит ещё поиграть, все будут только рады, ведь такой мастерюга – это украшение КХЛ. Ну а сейчас – восстановление и заслуженный чемпионский отдых.