Финн Лехтонен вернулся на родину и заговорил о России. Раньше боялся потерять 160 млн

Ему было неприятно играть в России, но он договорился со СКА о расторжении большого контракта при условии, что не уедет в плей-офф.

Накануне СКА объявил о расставании с пятью легионерами – Лео Комаровым, Микко Лехтоненом, Мэтом Робинсоном, Ларсом Юханссоном и Йоонасом Кемппайненом. Первые четыре провели плей-офф от звонка до звонка, а финский центрфорвард первого звена не появлялся на льду после первого раунда – он был помещён в список травмированных, но в расположении команды не остался и быстро покинул Россию.

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Кемппайнен не был травмирован

Теперь бывшие петербуржские финны наконец заговорили о событиях этой весны и своих решениях доиграть сезон либо покинуть КХЛ при первой возможности.

Кемппайнен (его контракт со СКА завершился 30 апреля) пару дней назад подписал однолетний контракт с «Кярпятом», а затем дал короткий комментарий изданию Yle, в котором сообщил, что информация о его травме не соответствует действительности.

«Травмы у меня не было. Но когда всё случилось, практически сразу появилась идея уехать. Я понимаю решение Лехтонена и Комарова, СМИ [которые критиковали их решение остаться] просто не видят всей картины. Не думаю, что я сыграю на ЧМ. Из сборной со мной не связывались. Может, они думали, что я травмирован?»

Критика Лехтонена в финских СМИ

Защитник Микко Лехтонен по окончании плей-офф присоединился к сборной Финляндии, и местные СМИ встретили это сообщение с изрядной долей критики. Генеральному менеджеру Суоми Йере Лехтинену пришлось практически оправдываться: «Мы разговаривали с ним и знаем факты. Основываясь на них, мы с радостью приветствуем Лехтонена в нашей команде».

«Федерация хоккея должна раскрыть «факты», связанные с Лехтоненом, потому что на данный момент его приглашение в сборную кажется плохим решением, которое показывает безразличие. Говорили, что если бы он мог уехать из СКА, то уехал бы. Конечно, легко так говорить и продолжать заколачивать бабки.



Для Микко Лехтонена факты неприглядные: его контракт со СКА до сих пор в силе, ранее он выступал в прессе по ситуации в Беларуси в стиле «пусть бунтуют там между собой», лично я не считаю его подходящим кандидатом в сборную», — писал финский журналист Саша Хуттунен.

«Расторжение контракта стоило бы Лехтонену 160 миллионов»

Теперь свой взгляд на ситуацию дал агент защитника Мика Раутакаллио.

«Контракт Микко со СКА закончился 30 апреля. Его расторгли по инициативе и желанию Микко. Когда всё началось, мы начали переговоры с руководством СКА, обсуждали, есть ли смысл Микко продолжать играть в таких обстоятельствах. Во время плей-офф мы пришли к соглашению со СКА, что, если Микко доиграет до конца сезона, клуб расторгнет с ним контракт. Поэтому он и оставался в России до конца.

Из общения с руководством СКА стало понятно, что расторжение контракта стоило бы 160 миллионов рублей, то есть около € 2 млн по нынешнему курсу. Ситуация Микко сильно отличалась от других игроков. Стандартный контракт КХЛ содержит пункты, в которых расписывается, сколько именно игрок должен выплатить за расторжение контракта по своей инициативе».

Iltalehti пишет, что финские хоккеисты обращались к Федерации хоккея Финляндии, Ассоциации финских хоккеистов и НХЛПА, чтобы те попросили ИИХФ помочь игрокам, оказавшимся в схожей с Лехтоненом ситуации. Переговоры проходили в марте-апреле, но не принесли результата.

«ИИХФ просили посодействовать расторжению контрактов и тому, чтобы права на игроков не остались у русских клубов. Федерация решила не участвовать в этом вопросе из-за финансовых и юридических рисков. Если уж ИИХФ оказалась не готова помогать, как отдельный игрок мог взять на себя риски в два миллиона евро?» — заявил Раутакаллио.

Микко Лехтонен Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Мне стало неприятно играть в этой стране, я хотел уехать»

Сам олимпийский чемпион в интервью Iltalehti рассказал, как ему игралось за СКА в плей-офф и какие настроения царили в раздевалке.

«Чувствую большое облегчение. В нынешней мировой ситуации это было единственным решением. В плей-офф я всё время думал о том, что не хочу быть здесь. Мне стало неприятно играть в этой стране. Я хотел уехать так, как сделали многие легионеры.

С русскими игроками мы эту тему особо не обсуждали. Думаю, все понимали, что у них была своя позиция по этому вопросу, а у нас, западных людей, своя. Уверен, никому не хотелось об этом говорить. Но никакого давления или сарафанного радио со стороны русских на нас не было – ни от партнёров по команде, ни от соперников, ни от руководства клуба.

Меня шокирует, что делает Россия. Это непростительно. Такое никогда не должно было случиться. Я мог бы использовать более резкие выражения, но, полагаю, я ясно выразил свою точку зрения».