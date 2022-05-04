Бедный канадец даже голову поднять не успел. Сокрушительный силовой Овечкина в плей-офф

Капитан «Вашингтона» с грохотом опрокинул на лёд гиганта из «Флориды». Впрочем, приём Ови не остановил атаку соперников.

Одним из самых ярких моментов второго дня плей-офф НХЛ стал внезапный перехват Александра Овечкина: на 49-й минуте матча с «Флоридой» нападающий «Вашингтона» обокрал защитника соперников Уигара на рубеже синей линии и дал Евгению Кузнецову «зелёный» коридор к воротам Сергея Бобровского. Центрфорвард обманул голкипера в ближнем бою и сравнял счёт, а «Кэпиталз» впоследствии забили ещё дважды и одержали победу.

Другое неожиданное действие Овечкина осталось почти незамеченным. На седьмой минуте первого периода россиянин провёл сокрушительный силовой приём против канадца Сэма Райнхарта. Шайба в этот момент находилась в зоне «Флориды». Райнхарт выцепил её из борьбы у борта и, пытаясь обрести над ней контроль, стал откатываться к лицевой линии. Однако план канадца не сработал: миниатюрный Конор Шири (рост 173 см) стал досаждать ему активным прессингом, а через несколько мгновений на место событий примчался Овечкин, и бедный Райнхарт даже не успел поднять головы.

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Александр ударил соперника левым локтем. Причём с общего плана могло показаться, что россиянин попал Райнхарту точно в голову. Но Сэм, увлечённый борьбой с Шири, прилично нагнулся – возможно, именно по этой причине судьи не увидели в атаке Ови нарушения правил.

Райнхарт – хоккеист внушительных габаритов. Рост 192 см и вес под 90 кг делают его одним из самых сильных игроков «Флориды». В иной ситуации сбить с ног такого великана было бы сложнее.

Внешне силовой выглядел очень угрожающе, но реальной помощи – по крайней мере в моменте – «Вашингтону» не оказал. Райнхарт успел избавиться от шайбы ещё до столкновения с Овечкиным – и не просто так: Сэм отдал вполне зрячую передачу партнёру, после чего «пантеры» убежали в контратаку. Этот выпад ни к чему не привёл, зато 11 минут спустя «Флорида» организовала голевую атаку и восстановила равенство – 1:1.

На старте второго периода «Пантерз» вырвались вперёд и удерживали лидерство вплоть до того момента, пока Овечкин не придумал новый способ соперничать и не перехватил шайбу у Уигара.