«Трактор» в один момент лишился первого звена и вратаря. Что теперь делать Челябинску?

«Трактор» в плей-офф оказался одним из немногих клубов, который смог удержать всех своих иностранцев — во многом за счёт их удачной игры вышло переломить ход серии с молодым и борзым «Салаватом», который вёл 2-1. Однако после конца сезона троица челябинских чехов тоже приостановила контрактные отношения с клубом — об этом заявил генеральный директор клуба Иван Савин.

Особой сенсации в этом нет. Чехия и в лучшие политические времена (то есть ещё в 2021-м) умудрилась стать вторым недружественным государством для России. Первым был мировой гегемон США, а больше никого в этом списке не было. Кроме этого, память о 1968-м и социалистическом периоде в целом до сих пор отравляет почти что любые чешско-русские отношения, поэтому ждать здесь чудес не стоило.

«Всем нашим легионерам понадобилось несколько недель, чтобы оценить обстановку в своих странах и пообщаться с семьями. На сегодняшний день могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение, что они пропустят следующий сезон в КХЛ. В клубе понимают их позицию. Хочется только поблагодарить их за всё, что они сделали для «Трактора», и пожелать удачи», — сказал Савин о Лукаше Седлаке, Томаше Гике и Романе Вилле.

Чешская связка форвардов пришла в клуб летом 2019-го, который тогда занимался масштабной перестройкой состава и так же масштабно провалился в сезоне. Седлак был четвёртым центром «Коламбуса», который, впрочем, не всегда попадал в состав, зато в школе жизни Джона Тортореллы научился пахать в обороне и отлично играть на точке. Силовик Гика — одно из первых подписаний в истории «Вегаса», и хотя Томаш сыграл за главный клуб немного игр, школа Жерара Галлана была не менее суровой.

Лукаш Седлак, Томаш Гика и Виталий Кравцов Фото: photo.khl.ru

Вилл перешёл в «Трактор» через год после двух форвардов — видно, эксперимент признали успешным даже после вылета из плей-офф. Если в первом сезоне чех в итоге проиграл конкуренцию Ивану Федотову и оказался запасным в серии с «СЮ» в прошлом году, то в этом был уже почти безальтернативным первым вратарём. Анвар Гатиятулин не убирал его из ворот даже при 0:6 против «Магнитки» в плей-офф — но вряд ли сам чех был этому рад.

К связке Седлак — Гика в своё время прилетали претензии как раз по игре в плей-офф и важных матчах. Серию с «СЮ» год назад чешские форварды действительно провалили — но тогда со льда испарилась вся атака «Трактора», на олимпийском льду Пекина они тоже были абсолютно незаметны. Однако в этом плей-офф чехи затащили серию с тем же «СЮ», а без Седлака, травмированного Георгием Паниным, Челябинск уже мало что смог показать в финале конференции.

В отличие от сверхполитизированных финнов и шведов, чешские легионеры пока в основном молчали. Один из игроков, который пожелал остаться анонимным, заявил местному изданию iSport, что не хочет играть в КХЛ при сохранении нынешней власти в России, даже если конфликт на Украине закончится скоро, но при этом отмечал: «Наш клуб относился к игрокам действительно хорошо. Если бы нам что-то угрожало, то у них были готовы все документы — через 12 часов мы бы уже вылетели в Дубай или Стамбул. Там не было такой сильной пропаганды, как нам говорят — надписей в честь президента на матчах я не видел».

Ну а «Трактору» придётся думать, что делать на следующий сезон. Клуб теряет первую тройку, первого вратаря, плюс без политических причин, скорее всего, и Виталия Кравцова, на которого ещё есть спрос в НХЛ. Такие же проблемы, правда, будут у всех клубов лиги.

Роман Вилл Фото: photo.khl.ru

Поступают противоречивые данные касательно политического давления на игроков — агент Алёша Пилко, например, говорил о звонке из шведской госбезопасности. Источники «Чемпионата» говорят, что правительства своих стран не чинят препятствий для игры в КХЛ (хотя есть отдельные исключения типа Латвии), но при этом национальные хоккейные федерации против и готовы забанить игроков из нашей лиги в сборных.

Для большинства европейцев это будет значимым фактором — есть немногие известные легионеры, которые не попадают в национальную команду из-за каких-то конфликтов или непопадания в стратегию тренера (например, самый известный пример такого — Юха Метсола).

При этом есть вариант, что этот год легионеры на долгосрочных контрактах пропустят, а потом, когда политическая ситуация в мире уляжется, вернутся в нашу лигу. Об этом говорил Савин, кроме этого, некоторые клубы, которые имеют на руках действующие договоры с иностранцми, тоже надеются на такую возможность.

Но на этот сезон остаётся только североамериканский рынок. Американцы и канадцы в плане спорта крайне сосредоточены на своих лигах, не следят за «европейцами», а игра в сборной коллективным Майе и Карри не светит до следующего олимпийского взбрыка НХЛ. Но североамериканцев не хватит на всех — и это, конечно, будет большой проблемой нового сезона.