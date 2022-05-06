Овечкин наглеет! Уже два матча специально провоцирует Бобровского в плей-офф НХЛ

Серия «Флориды» с «Вашингтоном» вскрыла новое противостояние – Александр Овечкин против Сергея Бобровского. Капитан «столичных», судя по всему, поставил своей задачей вывести из себя голкипера «пантер», тем самым уравновесив силы команд в этой линии.

Последний рубеж – не самая сильная позиция «Вашингтона». И Илья Самсонов, и Витек Ванечек в течение всего сезона не показывали стабильной игры, в то время как Боб во «Флориде» наконец вернулся на привычный высокий уровень (и вместе с Василевским стал самым побеждающим вратарём этого сезона).

Одним из самых любопытных моментов первого матча стал гол Евгения Кузнецова, который перевернул ход встречи, а точнее, то, что случилось сразу после него. Тогда Овечкин обокрал Маккензи Уигара в центре площадки и послал в отрыв Евгения Кузнецова, а сам поднялся на ноги и поехал следом, чтобы в случае чего сыграть на добивании.

Этого не потребовалось – Кузнецов сам разобрался с Бобровским, а Овечкин, вскинув руки вверх, уставился на Сергея и что-то ему проорал. «Овечкин испепелил Бобровского взглядом», — отметило издание Clutch Points.

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Во втором матче Ови продолжить нагло провоцировать Бобровского, но тот был великолепен, особенно на старте игры. Она началась с того, что в первой же смене Ови подправлял шайбу после наброса Кузнецова – Боб был на месте. Ещё один бросок Александра Великого с пятачка он остановил в середине периода, да и вообще невозмутимо справлялся с мощным атакующим напором «столичных», пока тот не сдулся в третьем периоде.

Единственный гол забил Никлас Бекстрём в большинстве на старте второго периода – не самая лучшая шайба для Боба – в ближний угол, с острого угла, но он только посмеялся. «Этот гол позволил Овечкину ещё раз подонимать Бобровского — как он делает всю серию – но Боб посмеялся последним», — отметило издание Florida Hockey Now.

После игры его спросили о трэш-токе Овечкина, Боб ответил в свойственной ему скромной манере: «Я в этом не участвую, стараюсь оставаться в своей зоне. Да, разговоры есть, я их слышу, но не вступаю в них. Говорить – это не моё дело».

Похоже, стратегия Боба не обращать внимания работает. Несмотря на то что Овечкин – самый активный игрок этой серии по части бросков – за два матча он нанёс девять ударов в створ, пока что он ни разу не смог пробить Боба.

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«Боб был очень хорош и надёжен, дал нам шанс найти свою игру. Я знал, что мы её найдём, но не ожидал, что мы так нервно начнём игру. Боб сфокусирован и находится в отличной форме», — сказал после игры тренер «пантер» Эндрю Брюнетт.

Кстати, это не в первый раз, когда Овечкин пытается залезть под кожу вратарю в плей-офф. В финале Кубка Стэнли четыре года назад «Вашингтон» встречался с «Вегасом» и своим давним противником ещё по «Питтсбургу» Марком-Андре Флёри. Тогда у Ови получилось вывести из себя канадского вратаря, но с уравновешенным Бобом этот трюк не проходит. Надо искать новые способы или сконцентрироваться непосредственно на игре. «Вашингтону» позарез нужны голы Овечкина, чтобы у них был шанс в этой серии.