Сборная России не знает поражений! Обыграла Беларусь и вышла в финал турнира в Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается хоккейный турнир St. Petersburg Cup, в котором принимают участие три сборные – России, России U20 и Беларуси. Вчера две российские команды открыли турнир очным матчем, и для взрослой сборной, которая, правда, по большей части состоит из вчерашних или даже действующих игроков молодёжки, лёгкой прогулки не получилось – подопечные Владимира Филатова дважды выходили вперёд в счёте, но оба раза у «красных» получалось отыгрываться, а в концовке встречи они и вовсе вырвали победу со счётом 4:2.
Несмотря на поражение, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг похвалил хоккеистов молодёжной команды: «Очень здорово сыграла молодёжная команда, очень агрессивно играла, создала много сложностей для национальной сборной. Но надо понимать, что у команд примерно одинаковый возраст и одно звено было отправлено в молодёжную сборную. У неё можно выделить немало игроков, но, думаю, лучшие игроки – это Пекса и Иванов. Эти вратари – наше будущее.
Мы видели молодых ребят, заряженных на победу, у них горят глаза. Огненная игра, в это же время молодцы ребята из национальной команды, которые вытащили игру, провели здорово третий период и забили три гола».
Сегодня молодёжка отдыхала, и на лёд «Юбилейного» вышли сборные России и Беларуси. Для наших соседей эта встреча стала первой на турнире. За час до стартового свистка президент ФХР Владислав Третьяк и председатель ФХРБ Александр Богданович подписали меморандум о сотрудничестве наших хоккейных федераций.
«У ФХР и ФХРБ братские связи на протяжении многих лет, мы ещё раз закрепляем наши отношения. В сегодняшнее непростое время наши команды будут играть на всех уровнях, мы проведём немало турниров для взаимодействия наших федераций. Надеемся, что вы подниметесь на новую ступень и мы проверим свои силы, обменяемся опытом. Будем проводить семинары, приглашать ваших тренеров», — прокомментировал подписание меморандума Третьяк.
«Последнее время подтолкнуло нас к такому взаимодействию, для нас это важно. Мы подписали меморандум по детскому хоккею. В Беларуси идёт семинар «Красная машина». Уверен, будем развиваться вместе. Россия — мировой хоккейный лидер, это сотрудничество позволит белорусскому хоккею сделать шаг вперёд», — сказал Богданович.
Российская сборная довольно-таки быстро подтвердила статус фаворита и открыла счёт уже через три минуты после стартового вбрасывания – быструю контратаку точным броском завершил Марат Хайруллин, который забрасывает белорусам в каждом матче в мае.
Не прошло и пяти минут, как Россия развила успех – другой Марат – Хуснутдинов – подправил шайбу после паса от Ильи Морозова. Капитан нашей команды отличился во втором матче подряд.
Ну а к перерыву преимущество россиян и вовсе составляло три гола – Алексей Пустозёров вырвался на рандеву с Колосовым и отправил шайбу ему в «домик».
В последующие два периода шансов забить ещё было достаточно у обеих команд, однако больше голов зрители так и не увидели.
3:0 – сборная России одерживает две победы в двух матчах и выходит в финал турнира в Петербурге, который состоится 8 мая. Завтра же Беларусь поспорит за вторую путёвку с российской молодёжкой.
- 6 мая 2022
-
22:42
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:35
-
21:22
-
21:15
-
21:05
-
20:48
-
20:23
-
20:00
-
19:40
-
19:18
-
19:00
-
18:40
-
18:31
-
18:20
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:18
-
16:57
-
16:29
-
16:00
-
15:22
-
14:53
-
14:08
-
13:54
-
13:22
-
12:59
-
12:22
-
11:40
-
11:16