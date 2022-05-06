Сборная России не знает поражений! Обыграла Беларусь и вышла в финал турнира в Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается хоккейный турнир St. Petersburg Cup, в котором принимают участие три сборные – России, России U20 и Беларуси. Вчера две российские команды открыли турнир очным матчем, и для взрослой сборной, которая, правда, по большей части состоит из вчерашних или даже действующих игроков молодёжки, лёгкой прогулки не получилось – подопечные Владимира Филатова дважды выходили вперёд в счёте, но оба раза у «красных» получалось отыгрываться, а в концовке встречи они и вовсе вырвали победу со счётом 4:2.

Несмотря на поражение, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг похвалил хоккеистов молодёжной команды: «Очень здорово сыграла молодёжная команда, очень агрессивно играла, создала много сложностей для национальной сборной. Но надо понимать, что у команд примерно одинаковый возраст и одно звено было отправлено в молодёжную сборную. У неё можно выделить немало игроков, но, думаю, лучшие игроки – это Пекса и Иванов. Эти вратари – наше будущее.

Мы видели молодых ребят, заряженных на победу, у них горят глаза. Огненная игра, в это же время молодцы ребята из национальной команды, которые вытащили игру, провели здорово третий период и забили три гола».

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Сегодня молодёжка отдыхала, и на лёд «Юбилейного» вышли сборные России и Беларуси. Для наших соседей эта встреча стала первой на турнире. За час до стартового свистка президент ФХР Владислав Третьяк и председатель ФХРБ Александр Богданович подписали меморандум о сотрудничестве наших хоккейных федераций.

«У ФХР и ФХРБ братские связи на протяжении многих лет, мы ещё раз закрепляем наши отношения. В сегодняшнее непростое время наши команды будут играть на всех уровнях, мы проведём немало турниров для взаимодействия наших федераций. Надеемся, что вы подниметесь на новую ступень и мы проверим свои силы, обменяемся опытом. Будем проводить семинары, приглашать ваших тренеров», — прокомментировал подписание меморандума Третьяк.

«Последнее время подтолкнуло нас к такому взаимодействию, для нас это важно. Мы подписали меморандум по детскому хоккею. В Беларуси идёт семинар «Красная машина». Уверен, будем развиваться вместе. Россия — мировой хоккейный лидер, это сотрудничество позволит белорусскому хоккею сделать шаг вперёд», — сказал Богданович.

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Российская сборная довольно-таки быстро подтвердила статус фаворита и открыла счёт уже через три минуты после стартового вбрасывания – быструю контратаку точным броском завершил Марат Хайруллин, который забрасывает белорусам в каждом матче в мае.

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Не прошло и пяти минут, как Россия развила успех – другой Марат – Хуснутдинов – подправил шайбу после паса от Ильи Морозова. Капитан нашей команды отличился во втором матче подряд.

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Ну а к перерыву преимущество россиян и вовсе составляло три гола – Алексей Пустозёров вырвался на рандеву с Колосовым и отправил шайбу ему в «домик».

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В последующие два периода шансов забить ещё было достаточно у обеих команд, однако больше голов зрители так и не увидели.

3:0 – сборная России одерживает две победы в двух матчах и выходит в финал турнира в Петербурге, который состоится 8 мая. Завтра же Беларусь поспорит за вторую путёвку с российской молодёжкой.