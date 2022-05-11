«Понимали, что из-за неудачи всех не разгонят». Большой разговор с лидером «Трактора»

Альберт Яруллин — один из лидеров обороны челябинского «Трактора». Год назад воспитанник «Ак Барса» впервые решился покинуть родной клуб, перебрался на Урал, где быстро стал ведущим хоккеистом команды Анвара Гатиятулина.

В интервью «Чемпионату» Яруллин рассказал об особенностях стиля и стратегии «Трактора», работе с Анваром Гатиятулиным, пути челябинцев в Кубке Гагарина и взаимоотношениях с иностранцами команды во время плей-офф.

«Не могу сказать, что «Трактор» играет от обороны. У нас два игрока больше 20 шайб забросили»

— Альберт, подведите краткие итоги сезона, вашего первого полного сезона вне Казани.

— Интересный опыт для меня. Спасибо команде, ребятам, болельщикам и тренерскому штабу «Трактора» за то, что хорошо приняли. Не пришлось испытать ощущение глобального переезда, меня ничто не тревожило, и от этого было легче концентрироваться на хоккее.

Цели мы ставили самые высокие, их, к сожалению, не добились, но тем не менее я считаю, что неплохо сыграли. Нам есть куда расти, есть куда работать, но есть и хорошие моменты, за которые можно цепляться.

— Похож ли чем-то Анвар Гатиятулин на Зинэтулу Билялетдинова? По поведению, по прививаемому стилю игры?

— Не думаю, что правильно сравнивать тренеров. Но точно могу сказать, что работа с Гатиятулиным — это полезный опыт для меня. Есть что взять у Анвара Рафаиловича на будущее, что-то новое он для меня открыл.

Анвар Гатиятуллин Фото: photo.khl.ru

— Согласны с тем, что в плей-офф «Трактор» играл в сугубо оборонительный хоккей?

— Нельзя говорить, что мы играли только от обороны. В сезоне у нас два игрока больше 20 шайб забили, это серьёзная цифра. Не знаю, на каком мы месте по забитым голам, но в целом мы немало забрасывали.

Плей-офф — это совсем другое дело. Ты знаешь своего соперника и строишь стиль своей игры под соперника. С кем-то да, надо было играть от обороны, с кем-то более агрессивно. Всё, что от нас просили тренеры, мы старались выполнять. Не могу сказать, что «Трактор» всегда играл от обороны.

— То есть гибкость в тактике присутствовала?

— Да, конечно. В сезоне мы не играли от обороны, мы немало пропускали, но и забивали много.

«От Гатиятулина не ждёшь резких поступков и действий. В жизни он такой же, как и на скамейке»

— Со стороны было ощущение, что «Трактору» часто не хватало эмоций. Как вы это видели изнутри?

— Чемпионат получился довольно-таки скомканным. За два первых месяца сыграли около 30 игр — это, конечно, выхлёстывает. Были травмы, не позволявшие применять ротацию. Многие ребята провели почти все матчи сезона, плюс вызывались в сборные. Это сказывается и на физическом, и на эмоциональном состоянии. Наверное, были какие-то игры, где мы проваливались эмоционально, но плюс «Трактора» в том, что после неудачного матча мы выходили и показывали хороший хоккей, могли переламывать, доставать из себя. Это дорогого стоит.

— Гатиятулин во время матчей спокоен, даже чересчур. Такой ли он и в остальное время? Способен ли он проявлять эмоции?

— Как он выглядит на скамейке, такой он и в жизни. Гатиятулин спокойный, уравновешенный, от него не ждёшь каких-то резких поступков, действий. Он доходчиво объясняет, всегда даёт план на игру, которого мы должны придерживаться. Да, что-то может пойти не так, но в целом мы не отходим от поставленной задачи. Это довольно интересный опыт.

«Все вокруг говорили, что мы обязаны проходить «Салават». Из-за этого был некий дополнительный груз»

— «Трактор» всухую прошёл «Нефтехимик». Всё ли было так просто в той серии?

— Вообще не было просто, «Нефтехимик» показал очень достойную игру. К тому же в первом раунде всегда есть лёгкая скомканность, а в этот раз была такая длинная пауза перед плей-офф.

Для нас было очень полезно сыграть такую серию, мы выиграли 4-0, но, по сути, все матчи выиграли в одну шайбу, а некоторые в овертаймах. Это заслуга «Нефтехимика».

— Почувствовали облегчение, когда вышли на «Салават», лишённый всех легионеров?

— Конечно, иностранцы у Уфы играли очень весомую роль. Но с нашей стороны точно не было недооценки соперника, ведь мы видели, что там есть много опытных ребят, умеющих играть матчи плей-офф. Мы не можем гадать, но, возможно, останься иностранцы в составе, они бы выступили хуже. «Салават» показывал хорошую, собранную, правильную игру, даже в той же серии с «Сибирью».

В то же время мы прекрасно понимали ситуацию. Все мы люди, читаем и слушаем какие-то новости, в которых «Трактор» называли однозначным фаворитом из-за потерь «Салавата». Я не говорю, что я ощущал какое-то дополнительное давление, но, может быть, некий дополнительный груз был на «Тракторе», потому что многие вокруг говорили, что мы должны, обязаны проходить такой «Салават».

Альберт Яруллин и Теэму Пуллкинен Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Стал ли ключевым в той серии четвёртый матч, в котором удалось выиграть крупно?

— Нет, я бы так не сказал. Да, мы выиграли тот матч 7:1, у нас залетали голы, здорово в большинстве сыграли. Но следующая игра началась уже при счёте 0:0, и она получилась очень трудной. Так что не скажу, что это поражение как-то подкосило «Салават», оно не повлияло на качество их игры.

— Удивились ли вы тому, с каким остервенением бросился на Панина Ник Бэйлен?

— Нет, меня это не удивило. Североамериканские игроки с детства привыкли на грубость отвечать грубостью, мы знаем, что они не мягкие игроки, это давно повелось. Они умеют драться. Считаю, что Бэйлен всё правильно сделал. После той потасовки мы забили, получился крупный счёт, и, конечно, какую-то роль это сыграло и в дальнейшем.

— Что не получилось в финале конференции с «Магниткой»?

— Возможно, «Магнитка» просто лучше использовала свои моменты. Возможно, где-то мы эмоционально подсели. Хотя я не думаю, что это сыграло ключевую роль: всё-таки на кону был выход в финал, а это не каждый сезон бывает. На таких стадиях включаются дополнительные внутренние ресурсы.

«Трактор» старался вытянуть максимум из этого сезона. При этом было понимание, что в случае неудачи всех не разгонят»

— Руководитель «Трактора» Иван Савин часто говорит в прессе про стратегию. Вы год провели в клубе, видно, что сделана ставка на поступательное развитие?

— Я считаю, что это правильная стратегия. Очень редко бывает, что команда, собранная за год, сразу добивается успеха. Тут нужно именно поступательное движение. Надо идти шаг за шагом, ставить дальновидные цели.

Мы понимаем внутри команды, что есть такая стратегия. Но в то же время мы не зацикливались на этом, не ограничивали себя в целях на этот сезон. Мы старались вытянуть максимум из этого чемпионата, забраться повыше в плей-офф и выиграть Кубок Гагарина. Но тот момент, что клуб смотрит в дальнюю перспективу, давал понимание, что из-за неудачи всех не разгонят.

— Год назад вы говорили, что не понимаете, почему в КХЛ не подписывают долгосрочных контрактов. В «Тракторе» сейчас всё наоборот, лишь у единиц нет контракта на следующий сезон. Эта ситуация помогает ощущать спокойствие и стабильность?

— Конечно, это играет на пользу. Ведь ты тогда понимаешь, что ребята, с которыми ты играл сезон, которых ты узнал в плане общения и хоккея, остаются дальше с тобой работать. Когда приходят новые люди, им всегда нужно время на адаптацию. И правильнее, если такие вещи происходят точечно, а не глобально.

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— Вы перешли в «Трактор» одновременно с вашим другом Эмилем Гариповым, а также с Владимиром Ткачёвым, с которым долго играли в «Ак Барсе». Помогало ли это в адаптации?

— Разумеется. Я такой человек, которому нравится стабильность, плюс я не скажу, что легко схожусь с новыми людьми, являюсь душой любой компании.

С Эмилем мы близкие друзья, прекрасно общаемся не только в хоккее, но и в жизни. С Володей 16 лет играем вместе, начиная с детства. Естественно, мы друг друга отлично знаем, и это облегчило адаптацию.

Эмиль Гарипов и Альберт Яруллин Фото: photo.khl.ru

«Потеря иностранцев может сказаться на «Тракторе». С другой стороны — незаменимых людей нет»

— Гарипов не чувствует себя задвинутым на вторые роли после этого сезона?

— Против Эмиля играли те факторы, от которых ни один человек не застрахован. У него были болезни, были травмы, а это выбивает из колеи, к тому же вратарю всегда надо ритм набрать. Но не скажу, что это как-то его подкосило, сбило. Я знаю Гарипова давно, этот человек очень любит конкуренцию, соперничество. Даже играя в приставку, он будет по максимуму стараться выиграть — такой он человек.

Он не чувствует себя задвинутым, нет. Впереди новый сезон, к которому он уже готовится. Думаю, если всё будет хорошо в плане здоровья, то он покажет свой уровень.

— Как на уроженца Днепропетровска Ткачёва повлияла ситуация на Украине? Точнее, ощущалось ли это?

— Это, наверное, лучше у самого Володи спросить. Но мы общались как обычно, не могу сказать, что он какой-то закрытый ходил. Ткачёв — профессионал высокого уровня, и он умеет распределять работу и другие моменты.

— А что насчёт иностранцев? Что-то изменилось в их игре, в их общении в раздевалке после известных событий?

— Нет, мы общались, как и прежде. У нас ведь есть своя работа, мы не политики, а хоккеисты. У нас есть команда, мы смотрим в одну сторону, у нас одна цель, и неважно, кто из какой страны.

— Сейчас уже известно, что чехи не сыграют в ближайшем сезоне. Как вы думаете, это большой удар по команде?

— Да, они здорово провели сезон, были важнейшей частью нашей команды. Конечно, их потеря может сказаться на «Тракторе». Но в то же время — незаменимых людей нет. Да и в целом от нас эти вещи не зависят. Ребята приняли такое решение, но их тоже можно понять, пожелать им удачи.

Хоть я и говорил, что важно сохранять максимально коллектив, но, с другой стороны, никогда не было такого, чтобы в межсезонье не произошло ни одного изменения. Всегда происходят какие-то движения, тут главное, чтобы большая часть костяка оставалась.

Так что летом соберёмся, придётся попахать опять на сборах, а потом уже через предсезонные игры втягиваться, чтобы в конце чемпионата достигнуть желаемой цели.