Французы всё-таки достойны ЧМ? Забили волшебный гол и чуть не устроили сенсацию

Трёхцветные, заменившие Россию на турнире в Финляндии, бились до конца в матче со Словакией.

Сборные Словакии и Франции открывали соревнования чемпионата мира в группе А. Словаки приехали на турнир в качестве бронзового призёра последних Олимпийских игр. А вот французы — команда из первого дивизиона — попали в список участников первенства после исключения из него российской национальной команды.

Тем не менее разница в уровне соперников не была огромной – это подтвердил и товарищеский матч, который сборные провели за шесть дней до начала ЧМ. Словаки, возглавляемые экс-игроком «Баффало Сэйбрз» Крейгом Рэмзи, одержали скромную победу со счётом 2:0.

Четыре из шести предыдущих встреч между командами в рамках чемпионатов мира также прошли в напряжённой борьбе, а восемь лет назад «трёхцветные» и вовсе выиграли в результативном матче (5:3).

Новый раунд противостояния начался под диктовку французов. Команда члена Зала славы ИИХФ Филиппа Бозона выглядела более свежей и заряженной. Своей активностью «трёхцветные» заслужили несколько опасных моментов – подвела лишь реализация.

Словаки оказались более хладнокровными и использовали первый же достойный момент. Юрай Слафковски, который стал главным открытием пекинской Олимпиады, обыграл двух соперников в зоне защиты и дал начало голевой атаке. В три передачи его партнёры довели шайбу до Павола Регенды, который, находясь на пятачке, со второго добивания открыл счёт.

Французы восприняли неудачу как сигнал к более решительным действиям и в следующей же смене заработали удаление, которое, впрочем, не помогло им восстановить равенство. Под занавес периода на льду произошла вспышка агрессии: Кристиан Поспишил и Шарль Бертран повздорили и получили по малому штрафу за грубость. Примечательно, что за стартовые 20 минут словаки нанесли лишь пять бросков в створ, причём три из них исполнил Регенда.

Франция — Словакия (матч чемпионата мира по хоккею 2022 года) Фото: iihf.com

Дебют второго отрезка встречи французы завалили – уступили оппонентам в движении и быстро удалились. Словаки провели розыгрыш большинства беспощадно, в результате отличился капитан и самый возрастной хоккеист команды – 31-летний Томаш Татар.

Словаки имели возможности увеличить преимущество по горячим следам: в первые минуты после гола Франция с трудом выбиралась с собственной половины площадки. Однако со временем «трёхцветные» отошли от потрясения и внезапно вернулись в игру. Антони Реш подхватил шайбу сразу после вбрасывания в чужой зоне и протащил её на пятак, откуда отправил в сетку – 1:2.

Прогресс французов могла прервать одна индивидуальная ошибка: Валентен Клеро сфолил и оставил команду в меньшинстве. Но на этот раз его партнёры нашли противоядие на словацкое большинство, уверенно отстояли ворота, а затем провернули атаку, в которой было волшебно всё. Защитник Йоанн Овитю нашёл передачей от своей лицевой линии Клеро, а тот эстетским пасом между ног вывел Жорданна Перре один на один с Патриком Рыбаром. Француз эффектно «раскачал» голкипера и аккуратно направил шайбу в правый нижний угол.

Музыка на французской улице играла чуть больше пяти минут: словаки использовали дальнюю скамейку и во время позиционной атаки выпустили новое звено под уставшую пятёрку соперников. Свежее сочетание вывело Словакию вперёд – своё имя в протокол внёс Самуэль Такач.

Бо́льшую часть третьего периода команды провели совсем без моментов. Словаки подолгу владели шайбой – правда, извлечь дивиденды из одного только контроля не смогли. За шесть с половиной минут до финальной сирены подшефным Рэмзи подсобил французский вратарь: Анри-Корантен Бюйссе принял шайбу за пределами предназначенной для этого трапеции и получил двухминутный штраф, но помощи соперника словакам не хватило. Счёт изменился только после того, как французы выпустили шестого полевого игрока. Три броска словаков по пустым воротам Франция заблокировала. А четвёртый нанёс Регенда. 22-летний нападающий оформил дубль и установил окончательный результат. 4:2 – бронзовые медалисты Олимпиады начинают чемпионат мира с прогнозируемой, но блёклой победы.

Завтра Словакия сыграет с Германией, а следующий матч французов состоится 15 мая – им будет противостоять национальная команда Казахстана.