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Сетка плей-офф НХЛ, результаты матчей, счёт в серии, видео, обзоры матчей 14 мая 2022 года

Русские устроили яркую потасовку на последних секундах. Итоги дня плей-офф НХЛ
Лев Лукин
Сетка плей-офф НХЛ, результаты матчей
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«Рейнджерс» и «Даллас» утащили свои серии в седьмые матчи, а вот «Вашингтон» уже в отпуске.

В ночь с 13 на 14 мая по московскому времени в плей-офф НХЛ состоялся очередной игровой день. По его итогам могло определиться сразу три полуфиналиста конференций, однако счастливый билет вытянула только одна команда.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Картер (Капанен, Петтерссон) – 14:12 (5x5)   2:0 Раст (Гюнцель) – 15:48 (5x5)   2:1 Зибанеджад (Строум, Фокс) – 25:05 (5x4)   2:2 Зибанеджад (Фокс, Линдгрен) – 26:21 (5x5)   2:3 Крайдер (Зибанеджад, Шестёркин) – 33:48 (5x4)   3:3 Малкин – 36:36 (5x5)   3:4 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 58:32 (5x5)   3:5 Копп (Руни, Фокс) – 59:33 (en)

«Питтсбург» вернулся на домашнюю арену, полный решимости закончить серию с «Рейнджерс» здесь и сейчас. Настрой «пингвинов», которые вынуждены теперь какое-то время обходиться без травмированного Кросби, подтвердил дебют матча: в первом периоде Картер и Раст забросили две шайбы в ворота Шестёркина.

Однако «Рейнджерс», как и в прошлой встрече, сумели отыграться. Молчавший всю серию Зибанеджад оформил дубль за 76 секунд во втором периоде, а чуть позже Крайдер и вовсе вывел «синерубашечников» вперёд, воспользовавшись фантастической передачей вратаря Игоря Шестёркина.

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Евгений Малкин очень быстро уравнял цифры на медиакубе, и при счёте 3:3 команды доигрались до 59-й минуты, когда Крайдер оформил дубль и принёс «Рейнджерс» победу! Гол в пустые ворота от Эндрю Коппа за 28 секунд до сирены лишь подтвердил, что в этой серии будет седьмая игра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дауд (Хэтэуэй, Ларссон) – 23:44 (5x5)   1:1 Ломберг (Хёрнквист, Луостаринен) – 26:13 (5x5)   2:1 Бекстрём (Шульц, ван Римсдайк) – 41:37 (5x5)   2:2 Жиру (Экблад, Вераге) – 48:18 (5x5)   2:3 Барков (Жиру, Уигар) – 54:17 (5x5)   3:3 Оши (Манта, Кузнецов) – 58:57 (6x4)   3:4 Вераге (Жиру, Шьяро) – 62:46 (5x5)

«Вашингтон» тоже очень хотел утащить противостояние с «Флоридой» в решающий матч. «Столичные» дважды вели по ходу шестой игры с «пантерами», а на последней минуте основного времени сумели отыграться с пустыми воротами и перевести матч в овертайм.

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Но там уже на 3-й минуте Картер Вераге прибил все мечты Овечкина на второй Кубок Стэнли, переиграв Самсонова с близкого расстояния. 4-3 в матче, 4-2 в серии — лучшая команда регулярки идёт во второй раунд, а «Вашингтону» фанаты в Америке предлагают в ближайшие сезоны оставить мысли о трофее и сосредоточиться на помощи Овечкину в погоне за рекордом Гретцки.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хинц (Павелски, Робертсон) – 14:52 (5x5)   2:0 Раффль (Кивиранта) – 26:04 (5x5)   2:1 Стоун (Годро, Ткачук) – 28:09 (5x5)   2:2 Баклунд (Стоун, Андерссон) – 31:59 (5x5)   3:2 Хейсканен (Факса, Сутер) – 37:32 (5x5)   4:2 Сегин (Хинц, Раффль) – 59:18 (en)

«Даллас» с огромным трудом залез в плей-офф, но в первом раунде клуб из Техаса неожиданно навязал серьёзнейшую борьбу одной из самых крепких и сильных команд регулярки «Калгари». В пятой встрече «огоньки» поставили «звёзд» на грань вылета, но шестой матч в Техасе остался за «Далласом».

«Старз» вели 2:0, упустили преимущество, но шайба Хейсканена на 38-й минуте оказалась победной. В третьем периоде «звёзды» ни разу не пропустили, да ещё и сами забили в пустые ворота. 3-3 в серии, здесь тоже будет седьмая игра!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гол дня

Шайба Картера Вераге, отправившая в отпуск «Вашингтон». Ничего красивого, зато какая потрясающая командная работа в прессинге и завершении момента! Канадец прибил «Кэпиталз» ещё в прошлом матче, набрав 5 очков за один вечер, ну а сегодня он просто эффектно закончил начатое.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пас дня

В НХЛ уже все давно ждут гола от Игоря Шестёркина, чьё мастерское владение клюшкой ни для кого не является секретом. Забить россиянину пока не удалось, но согласитесь, что такая передача от вратаря может сравниться даже с заброшенной шайбой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Заварушка дня

Игра между «Далласом» и «Калгари» протекала достаточно дисциплинированно, но на последних секундах, когда исход был всем ясен, самые горячие и задиристые «огоньки» Никита Задоров и Милан Лучич устроили потасовку.

ВИДЕО

Задоров очень хотел подраться с Линделлем, но добраться до финна Никите помешал соотечественник Владислав Наместников, которому потом прилетело и от Лучича. До прямой стычки двух россиян дело не дошло, однако оба получили от арбитров по «2+10».

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