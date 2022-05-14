Латвия была близка к главной сенсации на ЧМ! Всё испортил звёздный новичок финнов из НХЛ

Накануне обе сборные провели свои первые матчи на чемпионате мира — 2022 в Финляндии. Хозяева турнира без проблем разобрались с норвежцами, отправив в ворота соперника пять безответных шайб. В свою очередь, команда Латвии достаточно быстро пропустила четыре шайбы от американцев, после чего включилась в игру, но было уже поздно. В результате коллектив Харийса Витолиньша сумел лишь размочить счёт, ответив голом престижа.

«Всё будет зависеть от того, кого привезут соперники из разных команд. Потому что многие чемпионаты мира проходят под эгидой, когда привозят составы просто для того, чтобы привезти, поучаствовать, пиво попить в Европе или ещё где-то. Если этот турнир будет действительно оснащён достаточно серьёзными игроками из Европы, из Северной Америки, тогда это будет полноценный хороший турнир. А если нет, то терять нам особенно нечего», — заявил заслуженный тренер России Владимир Плющев.

О составах, к слову, отдельный разговор. Да, суперзвёздными их не назовёшь, но отдельные громкие фамилии есть. Барзал у Канады, Зайдер у Германии, Гальченюк у США, Мерзликин у Латвии — все эти люди выступают в НХЛ. Если же брать финнов, то у Юкки Ялонена огромный выбор из высококлассных хоккеистов с большим опытом игры в КХЛ. Тренерский штаб Суоми уже доказывал, что с таким составом можно завоевать золотые медали, включая олимпийский триумф. И уж тем более их можно завоёвывать на домашнем турнире.

Интересно, что впервые на нынешнем чемпионате мира в составе финнов появился нападающий Микаэль Гранлунд, которого с ходу определили в звено с экс-хоккеистами «Салавата Юлаева» Сакари Манниненом и Теэму Хартикайненом.

Первый период начался сенсационно. Кениньш в контратаке сделал пас на пятак, а Балцерс технично бросил в ближний угол ворот над щитком Сятери – 1:0. Такого «подарка» от своей команды заполнившие трибуны финские болельщики явно не ожидали.

В меньшинстве едва не отличился Саку Мяэналанен – здорово сыграл клюшкой вратарь соперника Мерзликин. Давно ли финны уходили на перерыв, проигрывая латвийцам? Сразу и не вспомнишь.

Во второй двадцатиминутке в пользу сборной Финляндии сыграло большинство. После штрафа Роберта Букартса форвард сборной Суоми Маннинен воспользовался отскоком шайбы от лицевого борта, бросив точно в ворота при отыгранном вратаре. Первое очко на турнире набрал Микаэль Гранлунд.

Латвия — Финляндия Фото: iihf.com

Но вообще сборная Латвии в этой встрече заслуживала похвалы. Собственно говоря, свою игру эта сборная начала находить уже в третьем периоде матча с США, но слишком провальным тогда получилось начало, догнать было сложно.

В третьем периоде всё решило большинство сборной Финляндии в концовке. Гранлунду дали подготовить бросок из левого круга вбрасывания — шайба залетела в ближний угол ворот над щитком вратаря. Именно звёздный новичок хозяев из НХЛ предопределил исход встречи.

2:1 – вторая победа финнов на домашнем чемпионате мира. Сборной Латвии, в свою очередь, сегодня точно не должно быть стыдно за свою игру.