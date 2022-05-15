Внезапные герои и магия Макдэвида. Итоги дня плей-офф НХЛ

Исторический первый раунд завершается. Сегодня ночью прошли три седьмых игры — и в каждой из них победитель вряд ли кого-то удивил.

В каждом из шести матчей до этого побеждала домашняя команда — такая зависимость от своей площадки удивляла и вызывала аналогии с НБА, где легко могут чередоваться домашние и гостевые разгромы одной и той же команды. «Каролина» и «Бостон» примерно этим же и занимались всю серию, постоянно закидывая друг другу по пять шайб.

В игре двух команд, которые ставят на яростный форчек, вряд ли могло возникнуть большое количество голевых моментов (счёт по опасным моментам — 6-6, наименьшее совокупное количество за три матча), а силовых было традиционно больше, чем бросков по воротам. Конечно, игра соответствовала стандартам современной НХЛ — высокие скорости, борьба на каждом участке, никаких свободных пространств, однако креатива в ней было не так уж много.

Внезапным героем седьмого матча стал Макс Доми. Сын легендарного тафгая в последнее время перекати-полем прыгал по клубам НХЛ, провёл два блёклых сезона в «Коламбусе», однако забросил две шайбы, в том числе победную. «Бостон» старался как мог, попал в штангу перед самой третьей шайбой соперника, Пастрняк сократил разрыв за 20 секунд до конца матча, но времени было мало. «Ураганы» ожидаемо выиграли, а Чехия давно ждёт своего лучшего игрока в сборной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как только «Торонто» повёл в серии 3-2, стало понятно: они обречены. Никто не умеет разбрасываться преимуществом так хорошо, как современные «листья» — вне зависимости от тренера, вратаря, состава нижних звеньев или места проведения.

Трагедия «Торонто» на этот раз в том, что нельзя найти какого-то козла отпущения, чем там обожают заниматься, или списать всё на внезапный коллапс. «Листья» не были существенно хуже соперника всю серию, который ещё и как будто выходил играть на каком-то постчемпионском расслаблении. Но что ты сделаешь, когда провёл почти эталонную регулярку, а в итоге всё равно получил в соперники двукратного чемпиона лиги?

Впрочем, если упрощать всё, то у «Тампы» нашёлся духовитый парень из третьего звена, а у «Торонто» — нет. Ник Пол сделал то, ради чего его выменяли из «Оттавы» — забил в решающий момент. Он уже делал это в финалах ЧМ и МЧМ, но в бесплейоффных «сенаторах» у него было мало возможностей показать себя в решающий момент. Сегодня он сыграл 22 минуты — наибольший результат в команде. Кроме того, не подвёл Андрей Василевский, которому по ходу этой серии прилетало непривычно часто для лучшего вратаря мира.

«Тампу» во втором раунде, как и год назад, ждут соседи по штату Флорида. «Торонто» остаётся только декларировать, что следующий год будет нашим — впрочем, как это было и год назад, и за год до этого — Митч Марнер уже заявил, что им надоели подобные поражения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ещё один закон плей-оффной серии: забивавший первый гол в матче «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» забирал матч. Обеим командам было очень удобно играть с преимуществом: одним оно давало крылья, другим позволяло чуть запираться и играть от счёта.

Что делать, если в твоей команде есть главная звезда мирового хоккея, а команда при этом не проходила дальше первого раунда уже пять лет? Тренер Джей Вудкрофт отработал по принципу «кладите больше заварки» и дал Макдэвиду 27 минут игрового времени. Частично это было связано с не совсем уверенным состоянием Леона Драйзайтля, который мог пропустить игру, но все равно откатал 22 минуты.

«Эдмонтон» в защите смог сыграть более плотно, не давая молодым игрокам «Кингз» включать ноги и убегать в контратаки. На чужой половине льда всё делал Макдэвид — как ни странно, эти 27 минут времени для него не рекорд, даже если учитывать матчи без овертаймов. Несмотря на ожидания того, что тело форварда не выдержит постоянной перегрузки, этого пока не произошло — сегодня при Макдэвиде на льду «Эдмонтон» создал моментов на 3 ожидаемых гола.

«Ойлерз» очень надеются на победу «Калгари» — «Битвы за Альберту» против любимейших соседей в плей-офф не было с 1991 года. Ну а «Кингз» могут гордиться собой — никто не ожидал, что без Даути и с таким молодым составом они смогут затянуть серию в семь игр.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гол дня

Эта шайба не стала победной, но определённо решающей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Удивительно, как Макдэвид сохранил хладнокровие и сумел-таки забить гол.