«Это момент искупления». В Америке восхищены подвигом Панарина в плей-офф НХЛ

Давние любители хоккея снова поражаются «Чикаго», где добровольно отказались от форварда. Новички ищут возможности купить его джерси.

Пожалуй, самым эмоциональным эпизодом сегодняшнего игрового дня в НХЛ стала секунда, в которую Артемий Панарин совершил подвиг, забросив решающую шайбу в овертайме седьмого матча с «Питтсбургом» и выведя «Рейнджерс» во второй раунд. В первом раунде Кубка Стэнли россиянин смотрелся большей частью тяжело и невнятно, но великолепный кистевой бросок в овертайме седьмой игры одним махом перекрыл все его неудачи — такой вывод можно сделать из того, что об уроженце Коркино пишут в американских соцсетях.

Пользователь под ником x — connor обратил внимание на изменения, которые произошли со страницей Панарина в «Википедии»: напротив графы «позиция» вместо его амплуа вдруг появилось словосочетание «Владелец «Питтсбург Пингвинз».

«Я помню, как «Чикаго» обменял Артемия Панарина на два пакета острого соуса и купон в «Арби» [американская фастфуд-компания. — «Чемпионат»], — поделилась Ава.

«Я до сих пор ошеломлён тем, что «Блэкхоукс» обменяли Артемия Панарина», — вторит болельщице автор спортивных подкастов Винни Паризе.

«Боже мой! «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывают в овертайме! Артемий Панарин, ты разыгрываешь меня!!! Что за победа! Седьмая игра! Вперёд! Три победы подряд! Это всё Хлебушек!» — пользователь Эйвери Зарецки не пожалел для своего поста восклицательных знаков.

«Мне нужен рецепт, как достать джерси Панарина», — Ларри Джурино, напротив, задался вопросом.

Артемий Панарин Фото: nhl.com/rangers

«Панарин отправил «Пингвинз» на занятия гольфом», — позлорадствовал фан-аккаунт «Рейнджерс» под названием BlueShirtsNation.com.

Официальные аккаунты «Рейнджерс» ограничились констатацией факта, сделав каждую букву в своей публикации прописной: «ГОЛ СЕЗОНА. НОМЕР 10. АРТЕМИЙ. ПАНАРИН».

Главный тренер «Рейнджеров» Жерар Галлан на пресс-конференции отметил, что не сомневался в лидере своей команды: «Я знал, что если мы забьём победный гол, то это сделает он».

«Панарин забросил победный гол в овертайме и помог «Рейнджерс» выбраться из ямы», — гласит подзаголовок к материалу о матче в газете NY Post. В тексте авторы акцентируют внимание на том, что «синерубашечникам» удалось отыграться с 1-3 в серии, хотя они уступали в счёте по ходу каждой из трёх последних игр.

«Потрясающий бросок Панарина», — сдержанно описал гол Дэн Розен, журналист сайта NHL.com.

«Это момент искупления для Артемия Панарина и ещё одна невероятная седьмая игра», — оценил момент Винс Меркольяно, автор нескольких американских изданий. Действительно, россиянин мог легко стать антигероем этой серии: в последних играх россиянин выглядел бледной тенью самого себя, а в третьем периоде решающего матча и вовсе позволил себе удаление. Победная шайба в исполнении нападающего заставила забыть о его прегрешениях перед командой.

«Никто не нуждался в этой шайбе больше, чем Панарин. Никто», — заключил болельщик эль Жефе.

«Величайший опыт в моей жизни. Артемий Панарин выиграл серию для «Нью-Йорк Рейнджерс», — лаконично подвёл итог Брэд.

Одна шайба оживила любовь фанатов и прессы к форварду. Но времени на то, чтобы искупаться в лучах славы, у него не так много: уже 19 мая команде Панарина предстоит вступить в следующую схватку: за выход в финал конференции «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной».