«Это момент искупления». В Америке восхищены подвигом Панарина в плей-офф НХЛ

Пожалуй, самым эмоциональным эпизодом сегодняшнего игрового дня в НХЛ стала секунда, в которую Артемий Панарин совершил подвиг, забросив решающую шайбу в овертайме седьмого матча с «Питтсбургом» и выведя «Рейнджерс» во второй раунд. В первом раунде Кубка Стэнли россиянин смотрелся большей частью тяжело и невнятно, но великолепный кистевой бросок в овертайме седьмой игры одним махом перекрыл все его неудачи — такой вывод можно сделать из того, что об уроженце Коркино пишут в американских соцсетях.
Пользователь под ником x — connor обратил внимание на изменения, которые произошли со страницей Панарина в «Википедии»: напротив графы «позиция» вместо его амплуа вдруг появилось словосочетание «Владелец «Питтсбург Пингвинз».
«Я помню, как «Чикаго» обменял Артемия Панарина на два пакета острого соуса и купон в «Арби» [американская фастфуд-компания. — «Чемпионат»], — поделилась Ава.
«Я до сих пор ошеломлён тем, что «Блэкхоукс» обменяли Артемия Панарина», — вторит болельщице автор спортивных подкастов Винни Паризе.
«Боже мой! «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывают в овертайме! Артемий Панарин, ты разыгрываешь меня!!! Что за победа! Седьмая игра! Вперёд! Три победы подряд! Это всё Хлебушек!» — пользователь Эйвери Зарецки не пожалел для своего поста восклицательных знаков.
«Мне нужен рецепт, как достать джерси Панарина», — Ларри Джурино, напротив, задался вопросом.
Артемий Панарин
Фото: nhl.com/rangers
«Панарин отправил «Пингвинз» на занятия гольфом», — позлорадствовал фан-аккаунт «Рейнджерс» под названием BlueShirtsNation.com.
Официальные аккаунты «Рейнджерс» ограничились констатацией факта, сделав каждую букву в своей публикации прописной: «ГОЛ СЕЗОНА. НОМЕР 10. АРТЕМИЙ. ПАНАРИН».
Главный тренер «Рейнджеров» Жерар Галлан на пресс-конференции отметил, что не сомневался в лидере своей команды: «Я знал, что если мы забьём победный гол, то это сделает он».
«Панарин забросил победный гол в овертайме и помог «Рейнджерс» выбраться из ямы», — гласит подзаголовок к материалу о матче в газете NY Post. В тексте авторы акцентируют внимание на том, что «синерубашечникам» удалось отыграться с 1-3 в серии, хотя они уступали в счёте по ходу каждой из трёх последних игр.
«Потрясающий бросок Панарина», — сдержанно описал гол Дэн Розен, журналист сайта NHL.com.
«Это момент искупления для Артемия Панарина и ещё одна невероятная седьмая игра», — оценил момент Винс Меркольяно, автор нескольких американских изданий. Действительно, россиянин мог легко стать антигероем этой серии: в последних играх россиянин выглядел бледной тенью самого себя, а в третьем периоде решающего матча и вовсе позволил себе удаление. Победная шайба в исполнении нападающего заставила забыть о его прегрешениях перед командой.
«Никто не нуждался в этой шайбе больше, чем Панарин. Никто», — заключил болельщик эль Жефе.
«Величайший опыт в моей жизни. Артемий Панарин выиграл серию для «Нью-Йорк Рейнджерс», — лаконично подвёл итог Брэд.
Одна шайба оживила любовь фанатов и прессы к форварду. Но времени на то, чтобы искупаться в лучах славы, у него не так много: уже 19 мая команде Панарина предстоит вступить в следующую схватку: за выход в финал конференции «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной».
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