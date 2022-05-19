Шведские звёзды наплевали на сборную, а она рвётся к золоту. Что творится на ЧМ-2022

На чемпионате мира по хоккею завершился очередной игровой день, а главным матчем среды стало давнее противостояние между Финляндией и Швецией. Снова порадовала своих болельщиков и сборная Швейцарии, за которую выступают сразу несколько русскоговорящих хоккеистов.

Сборная Франции в овертайме оказалась сильнее Италии – 2:1. При этом итальянцы практически на протяжении всего матча вели со счётом 1:0, но пропустили в концовке после того, как французы заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста. А уже в овертайме Юго Галле принёс коллективу Филиппа Бозона важную победу и максимально обезопасил Францию от вылета из элитного дивизиона.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Норвежцы со счётом 5:3 переиграли команду Австрии. Дублем отметился Матс Россели Ольсен, который и стал главным творцом победы своей команды. Решающую шайбу норвежцы забросили уже в пустые ворота, когда австрийцы пытались спасти матч и перевести его в овертайм. Важная в тактическом плане победа для команды Норвегии над соперником, сопоставимым по уровню. Но хочется, чтобы подобных матчей на мировых первенствах было меньше.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Сборная Швейцарии со счётом 5:3 обыграла сборную Словакии. Команда Патрика Фишера не перестаёт удивлять с приятной стороны. Швейцарцы идут со 100-процентным результатом, отправляя в нокаут одного соперника за другим. На этот раз под горячую руку попали словаки, а русскоговорящий форвард Денис Мальгин не ушёл со льда без заброшенной шайбы. У словаков снова обратил на себя внимание вундеркинд Юрай Слафковски. С такой игрой сборная Швейцарии однозначно будет бороться за медали первенства. Хоккей в этой стране прогрессирует ежегодно, что отчётливо бросается в глаза.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Сборная Швеции в принципиальном матче оказалась сильнее финнов, выиграв в серии буллитов. Это первое поражение олимпийских чемпионов Пекина на домашнем турнире, хотя состав у коллектива Юкки Ялонена подобрался более чем солидный. Чего не скажешь о шведах, чьи главные звёзды из НХЛ наплевали на сборную и едва ли не в открытую бойкотируют приезд на чемпионат мира. Тем удивительнее выглядит турнирный путь «Тре Крунур», выигравших все четыре матча и лишь в первый раз за четыре игры ушедших за пределы основного времени.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Швеция рвётся к золоту, доказывая, что на льду всё решают не имена, а характер и воля к победе.